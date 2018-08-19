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Московский листок

Белоруссии не о чем отчитываться перед вороватой силовигархией

Опубликовано 19.08.2018 в разделе комментариев 3

белоруссия сырьеваяимперия
Белоруссии не о чем отчитываться перед вороватой силовигархией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что страна никогда не станет частью российского государства, во время кадровых назначений в правительстве, передает «Интерфакс». «Это будут последние дни политика в Беларуси, который примет такое решение», — отметил белорусский лидер. 

Он подчеркнул, что государство может существовать в союзе с Россией и решать общие задачи «без всяких проблем», и посетовал на глупость подобных слухов.

«Некоторые, особенно россияне, "плявузгают" (говорят глупости — «Интерфакс»), иначе не скажешь: "Лукашенко хочет что-то показать или показаться Путину". Слушайте, мы друг друга знаем, наверное, больше 20 лет. Мне что показывать надо Путину?» — возмутился Лукашенко. Он добавил, что в Кремль отчитываться не ездит, и Белоруссия никогда не станет «вассалом ни одной страны». 

Вместе с тем белорусский президент заверил, что Россия — «самая близкая страна», и назвал отношения двух государств самыми продвинутыми. «Мы от одного корня: белорусы, россияне и украинцы», — поведал он. Лукашенко также пояснил, что не хочет конфликта с Россией и не выбирал соседей на Западе. 

«Наша судьба определена Господом быть здесь — в центре Европы. Вот этим прочным крепким мостом между Востоком и Западом», — заключил он.

От редакции: Положение Белоруссии - непростое. И не просто географически, а как раз политически - волей-неволей, она вынуждена определённым образом реагировать на внешнюю политику правящего в России класса. А политика эта примитивна, основана на интересах этого же самого класса, которые он видит исключительно через Трубу, то есть транзитные поставки через Белоруссию оказавшихся в его руках богатств недр РФ. Богатства эти, конечно, не принадлежат ни одной силовигархии, ни одной РФ, а и всем окружающим экс-советским республикам, в том числе и Белоруссии. Но считаться с границами приходится, хотя именно Белоруссия и не проводит никакого паспортного контроля на своей границе с РФ...

И вот хочется спросить - даже не тех, что распускает слухи, а кремлёвскую челядь, которая делает серьёзные, начальственные выражения лиц, - а с какой это стати перед вороватым классом должна отчитываться страна, обделённая не только ресурсами, но даже и долей от их продажи за рубеж? А кремлёвские и околокремлёвские буржуи ведут себя с Белоруссией всё наглее - тот же миллиардер Керимов пытался "отжать" по линии калийный бизнес тихой сапой. И надо сказать, силовигархия ему не силь-то в этом мешала - "своему"... Так что прав Батько - отчитываться просто не перед кем, нет единого народного хозяйства, нет единого центра, и главное - авторитета нет. Смешно отчитываться перед воришками-временщиками. Которые, конечно, и не враги Белоруссии - но точно и не друзья, а так - мелкие конкурентишки, особенно по линии автопроизводства, как выяснилось недавно.

Что должно будет сделать на этом направлении подлинно народное правительство сразу же после революции, чтобы начать процесс восстановления СССР? Вернуть социалистическую долю (пока обозначаемую условно этим буржузаным словом) в добыче всех полезных ископаемых в РФ - и тем самым дать экономическое основание стиранию давно раздражающих и там и тут прогрессивную общественность границ...

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
вопрос написал 19.08.2018 13:09
" чтобы начать процесс восстановления СССР? "
==
Повесть фашистского тирана и узурпатора Путина и олигархов-буржуев? Или нет??
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(без названия)
25летКАКнаблюдаю написал 19.08.2018 13:08
...надо ТАК: а) каждый житель РФ пишет Лукашенко прошение о наделении себя гражданством Белоруси; б) отдельно выдает Ему доверенность на свою долю всех национальных (и природных!) богатств РФ; в)говорят, будто Лукашенко избран почетным атаманов Уральского казачьего войска... Следовательно, все записываются в "уральские казаки", под Его руководство; г)когда набирается критическое количество таких "эмигрантов" из РФ - в "Союзное государство", то...на "казачьем круге", РФ объявляется всенародно "частью Беларуссии"... Назвать ли это ПОТОМ "воссозданным СССР", можно решить тоже потом... Словом, и "без крови", и "легитимно", и по-народному, и не в противоречии с нынешними конституциями, и не в противоречии с Конституцией СССР...
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(без названия)
Дмитрий г.Запорожье.+-,,,, написал 19.08.2018 12:47
Значит МАЗ,Белаз и МТЗ "доживают" в Белоруссии "последние дни".
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