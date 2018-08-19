Для США в нынешнем кризисном году военный парад оказался недопустимой роскошью

Планировавшийся на 10 ноября военный парад в Вашингтоне был отменен из-за намерений столичных властей нажиться на проведении этого мероприятия. Об этом сообщил в пятницу в своем микроблоге Twitter президент США Дональд Трамп.

"Местные политики, осуществляющие управление (плохое) в федеральном округе Колумбия, усмотрели в этом неожиданно представившуюся им возможность поживиться, - написал он. - На адресованный им вопрос о стоимости проведения большого торжественного военного парада они выставили настолько абсурдно высокую цену, что я отменил (проведение этого мероприятия)".

Трамп предположил, что такой парад, возможно, состоится в Вашингтоне в будущем году, "когда цена снизится", а пока, отметил он, "можно будет закупить побольше истребителей" на сэкономленные деньги, передает ТАСС.

Хозяин Белого дома также добавил, что в этом году он будет присутствовать на большом параде на базе ВВС США Эндрюс (штат Мэриленд) и намерен поехать на военный парад в Париже 11 ноября по случаю 100-летней годовщины прекращения военных действий в Первой мировой войне.

Днем ранее об отмене военного парада сообщила пресс-служба Пентагона. "Министерство обороны и Белый дом планировали провести парад, чтобы почтить память американских ветеранов и отметить столетие Первой мировой войны. Изначально мы рассчитывали провести это мероприятие 10 ноября 2018 года, однако сейчас решили рассмотреть возможности (его проведения) в 2019 году", - говорится в документе оборонного ведомства.

Предполагалось, что в параде могут принять участие 5-7 тысяч военнослужащих, а также будет задействована военная техника и авиация. Участники парада должны были пройти от Белого дома до Капитолийского холма, где располагается Конгресс США.

В тот же день, 16 августа, со ссылкой на источник в Пентагоне телеканал CBS раскрыл вероятную стоимость парада - 92 млн долларов, что на 80 млн превышает сумму, о которой сообщалось изначально. Из сообщения следовало, что это были расчеты министерства обороны, президент же в своем твите в пятницу дал понять, что цена кратно возросла из-за корыстных интересов столичных властей, усмотревших в этом возможность решить за счет федеральной казны некоторые проблемы местного значения.

18 января во время совещания в Пентагоне Дональд Трамп дал понять, что "хотел бы, чтобы в Вашингтоне состоялся крупный военный парад", подобный тому, что проводится ежегодно на Елисейских полях 14 июля, в Национальный день Франции. Пресс-служба столичного мэра сразу же восприняла в штыки инициативу президента, заявив, что он "будет сам платить" за подобное мероприятие.

Последний раз военный парад проводился в столице США в 1991 году в честь победы в войне в Персидском заливе. В нем приняли участие около 8 тысяч военнослужащих, по вашингтонским улицам проехала участвовавшая в боевых действиях техника, прошли представители различных родов войск, музыканты из военных оркестров, также была задействована авиация.

После своего визита во Францию в 2017 году и участия в качестве гостя на крупном военном шествии, которое состоялось на Елисейских полях 14 июля в честь Национального дня страны, президент Трамп выразил желание провести схожую демонстрацию военной мощи у себя дома. "Мы можем устроить 4 июля что-то подобное в Вашингтоне", - сказал Трамп после своего возвращения. По данным прессы, парад с участием военной техники может пройти 11 ноября в День ветеранов.

Американцы к желанию главы государства "поиграть мускулами" отнеслись по разному. Одни не хотели бы "дополнительного внимания к параду из-за военной техники и прочей шумихи". Другие начали заявлять, что "это было бы очень круто! Пусть весь мир увидит, насколько наша страна могущественна!"

- Удивительное дело! - поражается редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - даже мировому гегемону его внутренняя демократия не даёт "поиграть мускулами", дороговизна... Это почти невероятно, но на фоне вынужденной сметки Трампа, который уж конечно милитарист и шоу-мен в первую голову, наши кремлёвские господа никогда не жалели денег на парады, при том что на пенсионеров уже не хватает после всех 9 мая, мундиалей и прочей показухи. Правда, у нас и традиции несколько иные, в США вообще зазря бряцать оружием не любят, хотя оно у них не хуже российского, а местами и получше, но как-то гражданское течение жизни возмущать видом ползучих чудес военной техники - не любят. И какой ущерб тому же дорожному покрытию наносят эти парады - в РФ давно не считают, а вот американцы дотошнее господа. И вот результат подсчётов - фигушки, кризис нынче, не на что, господин президент... А в Эрэфии (с 1993-го года и танкового расстрела ВС РСФСР) - всегда есть Пенсионный фонд и прочие "неучтённые" фонды силовигархии, уж коли нефть и весь газ в их руках, можно и на Красной площади посидеть в наглых позах рядом с прикрытым Мавзолеем Ленина, и по свадьбам иностранным поплясать - за всё Россия-матушка заплатит...