Блюститель "майских" путинских указов Сулейманов был главой преступного сообщества

На задержанного накануне главу территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) по Республике Дагестан Магомеда Сулейманова возбуждено уголовное дело по двум статьям, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Ему вменяется создание преступного сообщества с использованием служебного положения (часть 3 статьи 210 УК РФ) и мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

По версии следствия, члены преступной организации под руководством Сулейманова с помощью поддельных документов перечисляли денежные средства фонда за якобы оказанные медицинские услуги через страховые компании, возглавляемые аффилированными лицами.

В сговоре участвовали частные медицинские учреждения, которые предоставляли поддельную документацию. Таким образом, с 2010-го по 2018 годы было похищено более 210 миллионов рублей.

Кроме того, в аффилированные страховые компании и фонд были предоставлены заведомо ложные сведения о более чем 600 умерших или уехавших в страны Ближнего Востока гражданах, которым якобы оказывалась медицинская помощь в Дагестане.

Сулейманов был задержан в пятницу в аэропорту Махачкалы по подозрению в превышении полномочий. Чиновник собирался вылететь в Москву. По словам источника ТАСС в силовых структурах Дагестана, существовала вероятность, что Сулейманов покинет страну.

Решается вопрос об аресте Сулейманова. СКР совместно с региональными управлениями ФСБ и МВД устанавливают других членов преступного сообщества и всех эпизодов его деятельности.

С 2010 года Магомед Сулейманов занимал пост исполнительного директора фонда ОМС "Дагестан". В апреле 2014 года указом главы республики он был назначен временно исполняющим обязанности мэра Махачкалы, однако уже в июле 2015-го сложил с себя полномочия и был назначен директором территориального ФОМС.

На прошлой неделе в Дагестане также был задержан начальник отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по городу Каспийску, подозреваемый в коммерческом подкупе за незаконные действия.

По данным следствия, в 2014 году задержанный получил 310 тысяч рублей от своей секретарши, пообещав оформить ее родственникам досрочные пенсии. Другой женщине и ее родственникам начальник отделения ПФР обещал оформить пенсии по инвалидности, запросив за это 470 тысяч рублей.

Напомним, буквально на этой же неделе Магомед Сулейманов посетил Республиканскую клиническую больницу, о чем сообщал РИА "Дагестан". Чиновник, в частности, проверил исполнение "майского" указа Владимира Путина.

"В разговоре с медицинским персоналом я еще раз убедился, что "майский" указ президента России Владимира Путина здесь соблюдается - зарплата выплачивается в срок и в полном объеме", - сказал директор ТФОМС.

Сулейманов поблагодарил главного врача РКБ Ибрагима Магомедова и весь коллектив за хорошие условия, созданные в учреждении: "Хорошие условия наряду с внимательным отношением медицинского персонала во многом способствуют скорейшему выздоровлению пациентов".

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