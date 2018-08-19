Сергей Удальцов госпитализирован с диагнозом "обезвоживание" в 52-ю больницу

Сухая голодовка координатора Левого Фронта Сергея Удальцова уже на пятый день заставила врачей серьёзно обеспокоиться. Ночью он был госпитализирован в 52-ю городскую больницу с опасным диагнозом "обезвоживание". Вышло это в результате того, что навестить его в спецприёмнике прибыли члены ОНК Москвы Сергей Гусев и Иван Мельников. В их присутствии в спецприёмник была вызвана "скорая".
Напомним, 17-го августа судья Селивёрстова оставила Сергея под арестом на 30 суток, чем обрекла его на продолжение сухой голодовки в знак протеста по поводу такого беспрецедентного произвола властей. Пользуясь коротким временем общения с супругой, Сергей передал из-за решётки написанное им обращение ко всем борцам с пенсионной реформой и собянинщиной.
Целиком можно ознакомиться с Обращением на сайте, всегда сопутствовавшем Левому Фронту, ещё с момента его бытия в виде Молодёжного Левого Фронта - на ПРАВДе.info.
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