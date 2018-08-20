Москва. Ставропольская ул. Дом 17. Незаконное лишение единственного жилья продолжается. ТУ Росимущество и МИРЭА в чье оперуправление передали дом вместе с жителями, придумывают разные многоходовочки. Терроризм по отношению к российским гражданам зашкаливает. Жители дома уже прошли испытания огнем , водой и медными трубами. Мирэа обрезали трубы холодного и горячего водоснабжения, разбивали канализационные трубы, вырывали с корнем электро- щит, обрезали газ, травили испарением фекалий, заливали кипятком из разбитой трубы отопления на чердаке. Какие еще ухищрения придумают научные мужи МИРЭА?

Только отбились от очередной провокации, как новая напасть. В понедельник (20 августа) в дом прибудет комиссия МЧС, по простому пожарные инспектора. Для чего? Для того чтобы признать дом аварийным и опасным для проживания? Только надеяться на расселение в новые квартиры согласно ЖК РФ не стоит. Люблинский суд вопреки всем законам и Конституции выселили людей на улицу ,ссылаясь на ГК - нарушение прав собственника. А то что "собственник" ни разу не предоставил в суд доказательства законности правообладания зданием и не гнушается подделкой документов, людей в мантии судьи не волнует. Не волнует и то , что люди продолжают судиться ,отстаивая свое конституционное право на жилье , а значит и право на жизнь и жизнь своих детей и внуков.

Просим всех неравнодушных граждан приехать в понедельник (20 августа) к 12 часам дня и поддержать жителей в их неравной борьбе. Спасибо

Телефон инициативной группы 8 903 709 19 09