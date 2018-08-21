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Московский листок

Станет ли подача заявления наказуемой? Ждем решения Мособлсуда

Опубликовано 21.08.2018 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 1

Станет ли подача заявления наказуемой? Ждем решения Мособлсуда

Во вторник, 21 августа 2018 года, в 10-00 Московский областной суд (м. Строгино, МКАД, 65-й километр) начнёт рассмотрение апелляционной жалобы координатора ЛБ по Серпухову Станислава Кирюшкина и его защитника Эдуарда Рудыка.

Как мы уже писали, серпуховской городской суд создал уникальный прецедент в развитии российской правоприменительной практики. А именно, 26 июля 2018 года Кирюшкину был выписан штраф в 10 тысяч рублей только за то, что он подал уведомлениена проведение пикета против пенсионной реформы (!)

Изначально Кирюшкину было отказано в проведении акции протеста в связи с президентским указом про соблюдение тишины во время мудозвонства (опечатка, мундиаля). Затем правоохранители вспомнили, что Кирюшкин уже привлекался за акции против полигона ТБО и сделали гениальный вывод, цитирую:

«…подал уведомление о проведение публичного мероприятия в форме пикетирования…», при этом «являясь лицом подвергнутым административному наказанию по статье 20.2 срок по которому на момент подачи уведомления не истек, чем нарушил порядок организации публичного мероприятия… то есть совершил правонарушение, предусмотренное ч. 8 статьи 20.2…».

Чувствуете логику? Обратиться к слугам его величества с ненадлежащей (с точки зрения слуг) просьбой – уже правонарушение. Не просто основание для отказа, а основание для привлечения к ответственности. Интересно, подтвердит ли Мосгорсуд этот вывод серпуховского суда.

Если подтвердит – начнет абсолютно новую страницу в развитии российского суверенно-демократического права, развяжет слугам государевым руки для борьбы со всякими лишними заявителями, да и жалобщиками тоже. А это, в свою очередь, раскроет трудовому народу глаза на истинную природу и цель деятельности государевых слуг.

Однако историей отмечено, что вскоре после того, как у народа раскрываются глаза, у него ещё и саморазвязываются руки. А руки у разъярённого народа тяжёлые! И быстрые! И горячие!



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Всего комментариев к статье: 1
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а в пиндоской колонии только так
и никак иначе написал 21.08.2018 00:20
так что хавайте
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