Будучи предприятием-должником РКК "Энергия" ещё и взяточниками пухла

Следственный комитет заподозрил нескольких сотрудников РКК "Энергия" в получении взяток, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Роскосмос. "Следственный комитет Московской области при содействии Госкорпорации "Роскосмос" провел следственные мероприятия, в результате которых были выявлены подозреваемые в получении взяток в РКК "Энергия". Сейчас они дают признательные показания", - говорится в официальном заявлении госкорпорации.

Госкорпорация тесно сотрудничает с силовыми ведомствами по вопросам борьбы с коррупцией и будет жестко пресекать коррупцию и иные финансовые преступления, также отмечается в заявлении.

"Следственными органами Гласного следственного управления СК России по Московской области задержан заместитель генерального директора ПАО РКК "Энергия" Алексей Белобородов и двое его подчиненных. Всем троим предъявлено обвинение в покушении на мошенничество ( ч. 1 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ)", - сообщила позднее в воскресенье пресс-служба Следственного комитета (СК).

"Мера пресечения для них будет выбрана судом в понедельник", - сказали в пресс-службе СК. Среди подозреваемых по делу о взяточничестве в РКК "Энергия" сотрудники высшего звена, подтвердил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом расследования. По его словам, подозреваемые задержаны. В ближайшее время следователь выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения.

Расследование уголовного дела ведется при активном содействии сотрудников управления "П" ФСБ России.

Напомним, задолженность Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» образовалась из авансов, выданных предприятию на реализацию контрактов в 2018–2020 годах. Об этом сообщил «РИА Новости» источник в ракетно-космической отрасли.

«У предприятия действительно существует задолженность, это так называемая "коммерческая кредиторская задолженность"»,— пояснил собеседник агентства. По его словам, РКК «Энергия» собирается погасить долг выполнением контрактов.

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