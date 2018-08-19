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Московский листок

Уралвагонзавод вместе с учителями, врачами и пенсионерами выступил против пенсионной реформы

Опубликовано 19.08.2018 в разделе комментариев 0

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Уралвагонзавод вместе с учителями, врачами и пенсионерами выступил против пенсионной реформы

18 августа в Дзержинском районе Нижнего Тагила прошёл митинг против грядущей пенсионной реформы, роста цен на бензин и увеличения НДС до 20%, сообщает ИА «Все новости». Организатором протеста стала тагильская ячейка КПРФ. Также на митинг пригласили представителей «Левого фронта» и общественного движения «Тагил за перемены». На небольшой площадке возле мемориала «Курган памяти» организаторы расположили две стойки, где собирали подписи под обращением к президенту РФ Владимиру Путину «в связи с пенсионной реформой».

Неподалёку от сборщиков подписей стояли палатки с агитационными материалами – листовками и газетами. Вдоль пешеходных дорожек были установлены растяжки и плакаты с лозунгами «Балыбердин, сдай мандат! Ты для нас – не депутат!», «Эта власть народ не слышит!!!», «Есть ли деньги в России? – 7 млрд. на музей Ельцину – есть. На больницы и школы — нет».

По словам руководителя отделения КПРФ на Вагонке Анатолия Марченкова, изначально акцию протеста планировали провести у другого мемориала – «Площадь Славы». Однако, коммунистам в горадминистрации ответили, что 18 июля именно в это время там пройдёт фотосессия в рамках конкурса «Фотосушка». Поэтому акцию согласовали у «Кургана памяти» за ТЦ «Мегамарт» на Ленинградском проспекте.

В 11 утра возле мемориала собрались около сотни человек. Собрание несогласных продолжалось два часа.

«Так мало людей пришли сегодня не столько из-за низкой гражданской активности населения. На Вагонке ещё вчера отключили холодную воду, поэтому многие уехали за город. Работникам «Уралвагонзавода» начальство в цехах вообще запретило приходить. Однако, почти две трети пришедших – это заводчане», — поделился с корреспондентом ИА «Все новости» один из коммунистов.

Кроме работников УВЗ на акцию пришли учителя, медики и пенсионеры. Молодёжи было мало – периодически к митингующим подходили пары, гуляющие с колясками и маленькими детьми в сквере у мемориала. Некоторые из них делали селфи на фоне красных флагов и стоек с агитматериалами. «Охраняли» митингующих около 30 сотрудников полиции, в том числе, переодетых в штатское. На этот раз обошлось без стычек между участниками акции и сотрудниками органов правопорядка.

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