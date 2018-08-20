Летние сходы у завода Хруничева. Или десант препятствий

16 августа у главной проходной завода имени Хруничева, одного из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности, было многолюдно - полиция, журналисты, представители красных организаций, профсоюзов. Тревожные вести об уничтожении уникального предприятия, массовых сокращениях, о которых уже не первый месяц рассказывают рабочие, вывели общественность к заводской проходной.

Народные сходы по решению судьбы завода были объявлены рабочими и активистами красных организаций заранее, солидарность с рабочими смог также выразить кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин.

5 июля (ещё во время проведения чемпионата) подобный сход рабочих Хруничева был сразу же рассеян силами полиции. Но в этот раз полиция вела себя более сдержанно - кроме словесных угроз о задержаниях сразу после открытия схода, и массовом прибытии своих представителей к заводской проходной, иных действий полицией предпринято не было.

Тем не менее, весьма драматическая картина поджидала самих рабочих завода Хруничева - с заводской проходной они фактически попадали в полицейское оцепление и под камеры телефонов своего руководства, которые демонстративно отслеживали их отношение к происходящему. Рабочие вынуждены были проходить площадку сквозь целый десант препятствий и уже чуть поодаль от неё, в который раз повторять журналистам знакомую историю - о текущем крушении их завода, о сокращениях, которые должны стартовать уже в августе, о переезде уникального предприятия в Омск, об угрозах со стороны заводских властей, обещающих применить финансовое и кадровое преследование против тех рабочих, которые посмеют принять участие в сходе.

Одного из рабочих, согласившихся дать интервью на площадке перед заводом, за руку увели обратно на завод, якобы он не успел что-то доделать по работе. Но нескольким рабочим, успевших оказаться под защитами включенных камер различных СМИ, удалось дать полные интервью.

В 2018-2019 годах завод должен освободить 217 производственных корпусов, сократить четверть сотрудников. Впрочем, первые письменные уведомления о сокращении были вручены ряду рабочих уже в середине лета.

Дополнительно отметим, что как раз в тот момент, когда начала распространяться информация об организации второго схода, на завод приехал Дмитрий Рогозин, генеральный директор "Роскосмоса". Он обещал, со ссылкой на Путина, что ликвидации завода не будет, его земли и коллектив сохранят, а зарплаты повысят.

Нам, как и рабочим, очень хотелось бы надеяться, что власти услышали протест и ликвидации завода Хруничева, действительно, не будет. Однако уже выданные уведомления о сокращении заводское начальство назад не отозвало. Может, не успело?