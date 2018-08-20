Охота на ведьм в современном Казахстане

Этот вопиющий случай, произошедший в Восточном Казахстане и описанный правозащитниками, показывает степень общей деградации не только полиции, но и самого общества и государства, произошедший в результате диких рыночных реформ и отката в средневековье. Это не первый случай, когда полиция и спецслужбы преследуют людей по надуманным предлогам, а также за их атеистические убеждения.

Так только недавно известный правозащитник Александр Харламов из города Риддера (бывший Лениногорск) той же Восточно-Казахстанской был наконец-то оправдан и смог добиться присуждения компенсаций за преследование за изложение научных атеистических взглядов. Его с 2013 года постоянно преследовали, сажали на один год в СИЗО, возбуждали два уголовных дела за его критику христианства.

Это еще раз показывает на деле истинный «рай», выстроенный Назарбаевым за 27 лет своего правления, в котором сейчас прозябает основное большинство казахстанцев, вынужденных терпеть угнетение работодателей, издевательства чиновников и произвол полиции на всех уровнях.

Айнур Курманов





Усть-каменогорские полицейские на основе устного заявления о колдовстве со стороны жительницы города, отнеслись к нему с рвением священной инквизиции

25 мая 2018г. Сабина Укокова ужинала вместе со своим супругом после рабочего дня, когда на ее мобильный телефон позвонил мужчина, представившись сотрудником полиции. Из разговора стало понятно: в отношении Сабины поступило заявление и ей необходимо приехать в Ульбинский отдел полиции. Более того, за ней уже прислали транспорт и предложили незамедлительно проехать, на что женщина отказалась.

Супруги сами доехали до Ульбинского отделения полиции для выяснения этого, как им показалось, недоразумения. И были шокированы: в заявлении от неких Смирнова и Нурсабитовой значилось, что Сабина колдует и наводит порчу на заявителей, а также обвиняется в шарлатанстве.

Беременную женщину более трех часов продержали в кабинете, после чего стало известно, что и письменного заявления не поступало, обвинения были приняты полицейскими в устной форме (!).

Мужа Сабины, к слову, в кабинет не пустили. Когда женщина оказалась внутри, дверь закрыли на ключ. И затем в течение трех часов полиция выясняла есть ли у нее экстрасенсорные способности и умеет ли та колдовать.

Пикантности ситуации добавило то, что жалоба на колдовство и порчу поступила от… бывшей супруги мужа Сабины и бывшего делового партнера ее супруга.

Последний в присутствии полиции обвинил Сабину в расставании супругов, наведении порчи на них и всяких болезней. При этом следователь, проводивший допрос, постоянно повышал голос на беременную женщину и требовал (!!!) признания вины. Сам Смирнов подтвердил, что письменного заявления не подавал.

Когда женщину в положении практически довели до истерики, она стала кричать и вырываться из закрытого кабинета. Лишь после этого ее отпустили домой.

После проведенного так называемого допроса Сабина получила большую моральную травму, ее заставили волноваться при отсутствии письменного заявления и каких-то конкретных доказательств ее вины.

— Меня поразило, с каким усердием офицеры полиции взялись за дело о колдовстве. У меня сложилось впечатление, что никаких других правонарушений кроме колдовства в Усть-Каменогорске не совершается, — возмущается Сабина.

Позднее она обратилась с жалобой в Управление собственной безопасности ДВД ВКО на неправомерные действия сотрудников отделения полиции. По результатам служебной проверки доводы нашли свое подтверждение и инквизи…, точнее дознаватели, были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Сабина также запросили видеозапись наружного и внутреннего наблюдения в здании Ульбинского отделения полиции в период ее нахождения там с 19.00 до 23.00 часов, но ей их так и не предоставили.

Ее заявление в суд о привлечении жалобщиков к ответственности за заведомо ложные сведения и клевету было возвращено с постановлением о предоставлении описания события правонарушения, места и предоставлением доказательств.

До настоящего времени женщина находится в подавленном состоянии после пережитого стресса и продолжает обращаться с жалобами во всевозможные инстанции.

— Я не удовлетворена теми ответами, которые получаю на свои многочисленные обращения, это больше отписки, а не ответы с конкретно предпринятыми действиями в отношении виновных в этой ситуации лиц, — говорит Сабина.

Асем Жаналова, юрист Восточно-Казахстанского областного филиала КМБПЧ