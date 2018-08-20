Через месяц цены на продукты обгонят инфляцию в 1,5-2 раза

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) не исключили, что цены на продовольствие будут расти быстрее официальных прогнозов по инфляции.

"Такой рост может опередить официальную инфляцию в полтора-два раза", - сказал в интервью "Российской газете" председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков.

С начала этого года, по его словам, например, по мясным товарам - свинина, говядина, телятина, баранина - в среднем подорожали для ретейла на 8-60 процентов. Похожая картина, но с меньшим разбросом, ожидается в сегменте мяса птицы. При этом рост розничных цен на продукты питания будет происходить с временным лагом - то есть цены повысятся через месяц-полтора.

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Рубль, однако, явственным образом девальвируется. Значит, если рост цен на продукты питания обгонит темпы девальвации в полтора-два раза, то пенсионеры начнут голодать - все жалкие прибавки к пенсиям будут нивелированы ростом цен из-за падения рубля.

С одной стороны, это естественно, поскольку сущесвенная часть продовольственного рынка наполняется из импортных источников, то есть падение рубля к доллару и евро неизбежно приведет к пропорциональному росту рублевых цен. Вся мифическая прибавка, которую обещают в связи с "пенсионной реформой", та самая тысяча в год, грозит быть съеденной ростом цен еще до того, как будет выплачена.

Правда, еще хуже станет тем, кто не получит пенсию к 55-60 годам - продукты питания в цене вырастут, а доходы этих людей расти не будут, скорее наоборот.

Цены повысятся через месяц-полтора? Ну как раз после выборов...

Перед тем, как идти голосовать за "партию власти", поешь поплотнее - потом уже будешь поститься...

А.Б.