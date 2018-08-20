Власть и оппозиция

За прошедшие годы существования Государственной думы оппозиция никогда не одерживала победу даже в мелочах. Власовский флаг над Кремлём, развал образования с введением ЕГЭ, здравоохранения для народа, назначение родственника друга министром обороны, развал Академии наук, всё это привело к ликвидации школ, детских садов и целых посёлков, разграбление десятков тысяч предприятий. Исчезли многотысячные колонны, которые собирали коммунисты. Началось великое переселение народа внутри страны, что привело к уменьшению численности населения и развала семей.

Вот если бы в 1941 году из - за презрения к фашистам оставили Москву и Ленинград, а в 1942 - м Сталинград? Вы об этом не думаете когда покидаете поле борьбы. Ведь вы это называете борьбой. В разы выросла преступность. Оппозиция в лице коммунистов произносила гневные речи и иногда гордо удалялась из зала заседаний, тем самым выражая несогласие с думским большинством. Надо было до конца использовать трибуну думы. Такими действиями выражали презрение к партии власти. Что это дало? Ничего. Только в зале становилось тише. Однако такие действия коммунисты выдают за борьбу против режима и, что борьба в самом разгаре. Назначили второй протестный этап на 2 - е сентября. Очевидно уже заготовили речи и выступающих. А что произойдёт 21 августа, когда дума соберётся на второе обсуждение пенсионной реформы. Готовить следующую акцию надо по итогам обсуждения в думе. Столичные коммунисты рассказывают москвичам о сути предстоящей пенсионной реформы. Жаль, что только москвичам. К счастью кроме москвичей ещё есть 134 миллиона граждан вне столицы. И они живут гораздо хуже чем столичные. Кто им будет доносить политику власти по поводу пенсионной реформы. Разве в регионах нет коммунистов или они тоже боятся появляться на людях. И что мы должны предпринять по итогам рассмотрения?

Власть не может найти средства на выполнение указа президента, а вот на строительство моста на Сахалин наверное нашла. Однако есть источники других доходов, которые власть игнорирует. Например, взяточники и мошенники по суду задолжали государству 32 миллиарда рублей. С простых смертных собирают быстро, нет денег выгоняют из квартир, а вот с ворогосударственных, которые имеют дворцы, гаражи автомашин, слитки золота собрать не могут. При этом Газпром в первой половине этого года увеличил выплаты топ - менеджерам до 1, 7 миллиардов рублей. Миллиардов - это что? Доходы членов правления за первое полугодие выросли на 24,4 %. Представляете к миллионам такие проценты, а народу к 10 - 15 тысячам 6 %. В стране есть государственные чиновники, которые по Конституции РФ должны отвечать за экономическую политику. Как вольготно чувствует себя президент даже тогда когда проводит прямые линии с отобранными гражданами и прикормленными журналистами.

Идёт разговор о том, что власть хочет позаимствовать более 500 миллиардов рублей у наших олигархов, но не у всех. Нефтяные и газовые компании неприкосновенны. А почему? Читатель, догадайтесь сами.

Интересную мысль высказал Е.Сатановский. "Уже много раз Путин издавал указы о создании рабочих мест, об улучшении жизни граждан. Медведев брал на реализацию деньги и всегда проваливал". Реакции никакой. На прямое воровство власть тоже не реагирует. Конечно если ворует большой человек. Мы бы тоже воровали, но нас к кормушке не допускают. Места заняты.

Возможно по этой причине в интернете появилась публикация совещания в Сколково 15.12.2010 года. Несколько раз Счётная палата проверяла деятельность этой конторы и всегда выявляла огромные средства использованные не по назначению. По этому поводу тогда Дмитрий Анатольевич выразился так: "Система должна научиться прощать и что у нас не 37 - ой год". И власть этому училась совсем мало. Экзамены сдала экстерном на примере банкира банка "Москвы". И пошло и поехало. Сотни банкиров вывезли из страны триллионы доллароыв и не только банкиры, но и чиновники, как, например, министр финансов Московской области, губернаторы, мэры и просто ворьё. Очевидно по этому от деятельности Сколково как от козла молока. Однако в связи с санкциями США в Швейцарии заблокировали счета Вексельберга на один миллиард долларов. Деньги не малые, но откуда? Но мы научились прощать и пошли дальше, власть помогает олигархам, которые под санкциями.

Интересная картина уже давно, можно сказать с развалом Союза, вырисовывается всё отчётливее. Многие чиновники, депутаты, сенаторы, поднаторевшие журналисты говорят о России как о великой стране. И вот из великой страны очевидно те кто говорят выводятся миллиарды долларов. И похоже что власть не может, а может не хочет останавливать этот поток. Мы же научились прощать, но кому? Тому кто нахапал миллиарды, а вот народу поручается поработать, чтобы помочь потерпевшим. О бензине говорить не будем, до нового года он подорожает ещё несколько раз. Никто производителей и заправочные станции не будет нарушать их режим работы. В Роснефти ведь тоже зарплаты миллионные растут и премиальные.

Мясники пишут письма в правительство и просят повлиять на торговые сети для согласования новых цен на колбасу и мясные полуфабрикаты. Уже подорожала говядина и наша, и импортная, свинина, курятина - от 10 до 35 %. Всё делается для народа и во имя народа. А оппозиция системно в режиме реального времени контролирует настроение людей. Читатель думает, что прошедший митинг 28 июля на площади Сахарова, организованный коммунистами направлен против пенсионной реформы, то вы ошибаетесь. Коммунисты показывают Кремлю, что ничего сверхестественного не будет. Народ собрался поговорить, попиариться и мирно разойтись. Что должна предпринять власть? Да ничего. Так же произойдёт и 21 августа и 2 сентября. Всё будет в рамках закона. Коммунисты же говорят, что борьба в самом разгаре. Значит выше ничего нет. Возможно на митинг пришли люди, которые думали, что митинг перерастёт в массовый протест и что большая часть митингующих потребует от организаторов палатки и другие принадлежности для многодневного протестного стояния. На митинге об этом даже не было и речи. Почему? Да потому что Геннадий Зюганов ещё в прошлом году заявлял, что революцией заменить власть нельзя. Нельзя заменить и выборами, что и происходит на самом деле. А что можно? По мнению коммунистов - депутатов власть надо оставить и мирно требовать улучшения жизни народа. Пока идут никчёмные баталии по пенсионной реформе дорожает всё. Закончится эта болтовня и мы откроем глаза на цены в магазинах и ахнем от дороговизны при нашей зарплате и пенсиях. Но будет поздно. Вопрос решён и обжалованию не подлежит. Да и некому возглавить недовольство нищего народа. Только смена власти может решить не только пенсионную проблему, но главное экономику страны. От экономики и будет зависеть все реформы и не только пенсионные. Выдвинутые ранее коммунистами 10 шагов и 20 шагов П.Грудининым могут решить проблемы народа. Но кто возглавит народ на смену власти? Такой оппозиции в России нет. И в ней никто не заинтересован.

Депутат от КПРФ заместитель Г.Зюганова В.Рашкин говорит: "Отрезвить президента может только улица. Только массовые акции и пикеты, только забастовки и перекрытие дорог остановят эту реформу. Президент, правительство, "Единая Россия" действуют сообща, 90 % населения против реформы, но их не слышат и слушать не хотят". Сказал, а что дальше? Зюганов ни разу не говорил о забастовках. Теми акциями, которые предлагают и проводят коммунисты идёт отслеживание реакции народа не только на пенсионную реформу, но и на задержку зарплат, поведение дольщиков, налогов ЖКХ и так далее. Думаю, что лидер КПРФ имеет на этот счёт договор с президентом. Пройдёт время и народ признает Геннадия Андреевича, как сегодня признают Горбачёва. Вот вам и оппозиция. Она есть, а толку нет. Значит всё это делается сознательно. И не только фракция КПРФ тайно стоит на позициях президента, но и другие лидеры фракций. О "Единой России" говорить не приходится она создана президентом и все государственные должности заняты именно членами этой партии. Однако 19 августа Жириновский на передаче у В.Соловьёва снова обрушился на коммунистов и договорился до того, что не будь Ленина и Сталина не было бы Октябрьской революции и Отечественной войны.

На болтовню системную, особенно когда проходят выборы пишет В.Бушин: "Все знают, что вы юрист и сын юриста. Но невозможно всех убедить, каждому доказать, что вы "паршивая овца в стаде", редкостный экземпляр, не помнящий о своей национальности. Иные люди говорят: "Если уж такой в самой Госдуме, значит, они все такие. То есть, по известной поговорке" паршивая овца всё стадо портит". Это цитата из письма В.Бушина Жириновскому, который жаловался на его критику.

К сожалению не все граждане страны подкованы политически. Многие верят Жириновскому и об этом говорят выборы. На последних за ЛДПР - а это значит за Жириновского проголосовало почти 7 миллионов избирателей. У них есть родственники, друзья, соседи. Хотя за Жириновского, как и за Зюганова с каждым разом голосуют всё меньше и меньше, однако народу пока от этого не легче. Многие не дождутся возвращения к социализму. Однако оппозиция таким заявлениями, которые делают Зюганов и Жириновский продляют своё существование в думе, что ведёт к ещё большей нищете народа. Жириновский ненавидит коммунистов, а живёт как при коммунизме. От этого народ должен давно сделать вывод. Ругая коммунистов он продлевает жизнь фракции ЛДПР в думе, что не приносит никакого толку нарду и государству. Вот такова у нас оппозиция и поэтому такова и власть.