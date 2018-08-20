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Московский листок

Средний чек ушел в минус

Опубликовано 20.08.2018 в разделе комментариев 1

Средний чек ушел в минус

В семи из восьми федеральных округов индекс среднего чека снизился. Показатель уменьшился во всех типах торговых точек кроме магазинов традиционной торговли.

Июльский Индекс среднего чека составил 496 руб., снизившись по отношению к июню на 3,3% или на 17 рублей в денежном выражении. Показатель снижается четвертый месяц подряд. «С учётом официальной инфляции за июль, равной 0,3%, падение Индекса составило 3%», — отмечает Ромир.

По сравнению с прошлым годом показатель снизился на 1,4% или на 7 рублей. Нынешний Индекс — минимальный с марта 2016 года.

Единственный федеральный округ, в котором Индекс не снизился, а вырос — Северо-Кавказский. Рост составил 92 рубля или 15%.

***

Что естественно подтверждает выводы из сегодняшней главной новости.

Через месяц цены на продукты обгонят инфляцию в 1,5-2 раза

Насчет СКФР сомнений нет больших - туда из федерального бюджета льют как из ведра. Вчера зашел в открытое кафе на Кутузовском проспекте, открытое. Надо было обождать человека, не париться же на жаре. Заказал чашку "американо", когда принесли счет, захотелось как Киса Воробьянинов сказать: "Однако!" 230 рублей за очень средний кофе... Потом пригляделся - за столиками одни кавказцы, по виду чеченцы, бороды а-ля Кадыров. Видимо, местные сюда не очень ходят...

Не знаю, как со средним чеком в кафе для уважаемых гостей столицы, но в традиционных магазинах цены тоже привели бы предводителя дворянства в замешательство. Допустим, на арбузы сезон сейчас. Почему же цена держится около 30 рублей? Сроду не было, чтоб арбуз покупать в разрезанном и расфасованном виде, целиком всегда брали. Сейчас - кусочками. Как тут быть со средним чеком?

В общем. приятного аппетита!

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Печалька
Георгий Победоносец можно Жора написал 20.08.2018 10:20
Обождать это простецкое разговорное выражение в данном контексте. Просто как публицист публицисту.
Арбузы продаются за 9 рублей иногда и всегда за 15 рублей да кило в Перекрестке, Ашане.
Короче говоря бедность , но почему?
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