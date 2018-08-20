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Московский листок

Состояние координатора Левого Фронта Сергея Удальцова в 52-й больнице тяжёлое

Опубликовано 20.08.2018 в разделе комментариев 1

левый фронт голодовка
Состояние координатора Левого Фронта Сергея Удальцова в 52-й больнице тяжёлое

Со вчерашнего для Сергей Станиславович Удальцов остаётся в 52-й городской больнице. Из-за сильного обезвоживания врачи уже хотели класть в реанимацию, но потом решили, что состояние еще не настолько критическое. Координатора Левого Фронта поместили в палату, где проводят внутривенное вливание медпрепаратов.

От еды Сергей по-прежнему отказывается, держит сухую голодовку. В коридоре дежурят сотрудники спецприемника...

Из обращения Удальцова, написанного им в спецприёмнике:

Друзья! Мой арест на 30 суток – очередная наглая провокация властей. Без адвоката, без достоверных доказательств меня обвинили в том, что 28 июля на массовом митинге против пенсионной реформы (на проспекте Сахарова) я организовал «поджог фотографии лиц, похожих на руководителей государства и партии «Единая Россия». Мне, конечно, льстит такое обвинение, потому что «единороссы» и их лидеры, покусившиеся на святое – пенсии наших стариков – у меня, кроме негодования и гнева, никаких чувств не вызывают.

Но дело в отношении меня состряпано настолько грубо, с такими нарушениями закона, что просто невозможно терпеть такой произвол. И самое главное – 28 июля ни полиция, ни официальные организаторы на проспекте Сахарова не имели ко мне никаких претензий. То есть мы наблюдаем новые технологии борьбы с оппозицией, когда дело фабрикуется задним числом, практически без всякой доказательственной базы – и вас хватают средь бела дня на улице (за мной прислали целый автобус с полицейскими), везут в суд и «закрывают» на целый месяц под арест. 

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Всего комментариев к статье: 1
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У какого Мудальца вечно капает с конца?
Завидонов Никомин написал 20.08.2018 12:07
Вот из-за таких как Мудальцов моя пенсия всегда будет нищая.
Гнида бычить не хочет, бьет баклуши и бунтует по тупому поводу.
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