За цитирование Ленина в фейсбуке львовскому студенту дали два с половиной года

Студента 3-го курса Львовского университета осудили на 2,5 года с отсрочкой на год за цитаты вождя мирового пролетариата в соцсети.

Возможно об этом сомнительном приговоре никто бы и не узнал если бы таким "достижением" в сфере борьбы с преступностью не преминула прихвастнуть Львовская прокуратура и Галицкий райсуд Львова. Эти учреждения почти синхронно разместили на своих официальных сайтах пресс-релизы об осуждении студента Львовского университета им.Франко за пропаганду коммунистической идеологии.

Это первый в Украине подобный вердикт и в прокуратуре Львовщины уже намекают, что не последний, так как в производстве еще два подобных дела.

10 мая пресс-служба Львовской областной прокуратуры опубликовала новость о том, что осужден юноша, который, "пропагандировал коммунистическую идеологию".

Студент, по мнению прокуратуры, совершил уголовное правонарушение, предусмотренное статьей 436-1 Уголовного Кодекса Украины (Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

Статью внесли в Уголовный кодекс после принятия закона о декоммунизации, и именно она определяет уголовную ответственность за нарушение закона.

"Еще есть 2 таких случаях, в настоящее время продолжается досудебное расследование, с этой целью не разглашаются все обстоятельства, поскольку проводятся следственные первоочередные действия. По этому делу этот юноша в прошлом году был разоблачен представителями СБУ, а его страницу в Facebook заблокировали. Какую именно информацию он публиковал - озвучивать нельзя, потому что это так же уголовно наказуемое деяние", - сообщила журналистам и.о. руководителя пресс-службы Львовской прокуратуры Надежда Пиць.

Не исключено, что озвученная спикером прокуратуры Пиць информация о еще двух подобных делах, это дело годичной давности, когда СБУ заявляла о разоблачении в Львове "провокаторов", которые, по версии спецслужбы, планировали дестабилизировать ситуацию в стране во время первомайских праздников. У них тогда изъяли георгиевские ленточки и листовки левого толка.

Согласно приговора, который есть на сайте Единого госреестра судебных решений, Галицкий районный суд Львова 4 мая 2017 года, под председательством судьи Стрельбицкого, с участием прокурора - Матлаха признал уроженца Львова, студента 3-го курса Львовского национального университета им. Франко виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.436-1 УК Украины. Согласно фабуле этого дела, студент в период с мая 2015 по апрель 2016 года, находясь дома и используя собственный портативный ноутбук Emachines с помощью аккаунта пользователя под псевдонимом в социальной сети Facebook "умышленно, с целью доведения до широкого круга лиц коммунистической идеологии, осознавая, что указанная страница имеет открытый доступ и с ней может ознакомиться неограниченный круг пользователей социальной сети Facebook, осуществлял публикации, в том числе в сообществах социальной сети на которых, согласно заключению лингвистической экспертизы №56 / 205 от 27.03.2017 содержится пропаганда элементов коммунистической идеологии, которая заключается в распространении тенденциозной информации, направленной на идеализацию и популяризацию коммунистической идеологии и в публичном использовании продукции, с символикой коммунистического режима, к которой относятся: публикации, посвященные В.И.Ленину, то есть лицу, занимавшая руководящую должность в высших органах власти в СССР, его философско-политические цитаты, а также обще в известные коммунистические лозунги. Лозунги в приговоре суда в реестре скрыты.

Но по данным наших источников в прокуратуре это цитаты: "Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить", "План - закон, выполнение - долг, перевыполнение - честь!" и тому подобное.

Несмотря на всю сомнительность обвинения и участие в деле адвоката, студент почему-то решил не бороться на досудебном расследовании за закрытие дела и добиваться оправдательного приговора в суде, а признал вину и заключил соглашение с прокурором о признании вины при участии того же защитника.

Согласно решения суда, 24 апреля 2017 года, в рамках уголовного производства №12017140000000361, между заместителем начальника отдела ювенальной юстиции прокуратуры Львовской области Матлахом Юрием Владимировичем, с одной стороны, и обвиняемым, заключено соглашение о признании виновности.

По условиям соглашения обвиняемый во время досудебного расследования полностью признал свою виновность в совершенных преступления, предусмотренного ч.1 ст.436-1 УК Украины, и обязался ее безоговорочно признать в объеме обвинения в судебном производстве. Стороны соглашения сразу согласовали наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы без конфискации имущества с освобождением от отбывания наказания с испытанием сроком на один год.

Суд это соглашение утвердил.

Отдельного внимания заслуживают "вещественные доказательства" в этом "деле века", которые суд постановил уничтожить, как орудия преступления. В число таких преступных орудий попала и желто-синяя цвета национального флага ленточка и даже "Капитал" Карла Маркса.

Судья Стрельбицкий постановил уничтожить такие предметы преступной деятельности львовского студента: "комсомольский билет на имя обвиняемого, партийный билет на имя обвиняемого, учебник "Капитал" Карла Маркса, георгиевскую, желто-синюю и красную ленты, приглашение с надписью "Гость ХХІХ внеочередного съезда ПСПУ" на имя обвиняемого, 4 дождевика, 5 флагов, 19 футболок, 7 кепок и 5 дисков с коммунистической символикой, 8 комсомольских билетов, учетные карточки на имя ЛИЦО_6, ЛИЦО_7, ЛИЦО_8, бланки учетных карточек ЛКСМУ, открытки с коммунистической символикой, диски, которые находятся на хранении в ГУ Нацполиции Украины во Львовской области.

Суд пожалел студента и ноутбук Emachines с зарядным устройством, планшет UNIPad с зарядным устройством и флеш-накопитель Transcend 8Gb вернул осужденному.

Этот приговор может стать примером, за которым последуют подобные вердикты пачками, ведь в социальных сетях множество групп в том числе и молодежных, использующих коммунистическую символику. Даже участники панк движений цепляют на кожаные куртки-косухи значки комсомольцев с изображением вождя мирового пролетариата. Более того на территории фабрики президента Порошенко "Рошен" стоит едва ли не единственный в стране бюст Карла Маркса, который бенефециар шоколадной фабрики не спешит уничтожать.

К тому же эксперты в области права отмечают, что запрет символики, связанной с коммунистической партией и советским прошлым (принятые в мае 2015 законы о "декоммунизации") являются нарушением права на свободу выражения. Это, в частности, официальная позиция Amnesty International.

От редакции: Дело, безусловно, прецедентное - так как по сути оно уже недалеко от сожжения книг на геббельсовских кострах. Выходит, что интернет-то может всё что угодно в себе содержать, а вот ты как верифицированный в акаунте субъект, как гражданин определённой страны - не имеешь права цитировать неких запрещённых мыслителей. Запрет на рефлексию и публичные высказывания? Как там - ещё есть в конституции Украины свобода слова-то? А ведь она, конституция, главенствующий закон, по идее-то. Но теперь там и идеи, посягающие "На всех богатеньких нашего города" ("Буратино" ещё можно цитировать?) - преступление...

"Мы идём в тишине по убитой весне, по разбитым очкам, комсомольским значкам" - вот как сбываются слова из песни Чёрного Лукича, ещё 1980-х годов песни... Обратите внимание на сходство процессов социального регресса: в РФ питерский суд постановил уничтожить инсталляцию с использованием портрета Путина (которого так ненавидят на Украине) - чтоно так же, как львовский суд счёл "орудиями преступной деятельности" партбилет, комсомольский билет, "Капитал" Маркса... Уничтожить, не изъять! То есть, фактически, сжечь. Геббельс аплодирует - и "питерские" тоже. Костры святой Инквизиции?

Это - Средневековье в чистом виде. И хоть приговор попытались как бы смягчить - но "Львовский погром" по сути повторяется. Скоро не просто цитаты вождей пролетариата современному пролетариату запретят, а и любое упоминание классовой теории, и забастовки как посягательство на национальные интересы (прибыли буржуазии) - конечно, тут ничего нет от национал-социализма, который однажды уже выстроил во Львове гетто (правда, для евреев, не для марксистов, их там к моменту создания гетто истребили поголовно)... Ну, теперь не гетто - теперь ещё хуже, теперь просто тюрьма за инакомыслие. Вот так - думали, только памятнички одни отдадут на съедение социальному регрессу, а теперь-то друг друга кушать начали. Всё строго в рамках "законности" того самого Евросоюза, в который почти вошла Украина...

Д.Ч.

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