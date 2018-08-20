Во исполнение обещаний, данных Путиным Оливеру Стоуну - никаких вертолётоносцев РФ не построит

Вертолетоносцы "в чистом понимании этого слова" в России строить не будут, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Вопросы, связанные со строительством авианосца для ВМФ России, в настоящее время находятся в стадии обсуждения, а по вопросу строительства вертолетоносца могу точно сказать, что вертолетоносцев в чистом понимании этого слова строить не будут", - сообщил министр в интервью "Интерфаксу".

По словам Мантурова, современные корабли - носители вертолетов должны присутствовать в различных категориях кораблей и судов ВМФ. "Например, вертолетное крыло в обязательном порядке должно находиться на авианесущих кораблях, но в качестве средств высадки вертолеты должны присутствовать и на десантных кораблях", - сказал он.

Год назад заместитель командующего Военно-морского флота по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук заявил, что Министерство обороны РФ собирается поставить на вооружение ВМФ два новых вертолетоносца к 2025 году. К этому же времени, заявлял он, будет подписан контракт на строительство нового авианосца.

Напомним, летом 2011 года Россия заключила контракт с Францией на строительство двух вертолетоносцев Mistral для российского ВМФ. В 2014 году Париж заморозил поставку кораблей в связи с позицией России в украинском конфликте. В августе 2015 года контракт был расторгнут сторонами. Париж вернул Москве около 950 млн евро, а также установленное на кораблях российское оборудование.

Отметим, что в том же 2015-м, когда Россия устами её чинуш военнопромышленников заявила, что намерена отказаться от французских вертолетоносцев "Мистралей", было заявлено ими же, что РФ планирует и самостоятельно построить аналогичные корабли, заявил журналистам первый зампред Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев.

"У нас такие корабли запланированы, они у нас находятся в проекте, но мы их строим немного по другому подходу. У нас несколько другая идеология работы морского десанта. И вот так в лоб, просто копировать "Мистраль" мы не будем", — цитирует Бочкарева РИА Новости.

Вот так они держат слово... Впрочем, перед ними всегда есть пример: президент-популист, три раза обещавший не поднимать пенсионный возраст, но все эти обещания сейчас перечёркивающий...

А секвестр для оборонных нужд и для всей армии и так в бюджете - значительный, уж какое тут строительство громоздких и узко-направленных "вертолёто-маток"?

Россия тратит на оборону "слишком много", и в ближайшие годы эти расходы будут сокращены, заявил в 2017-м президент Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

"Мы и так тратим (на оборону) достаточно много. Эти расходы достигли в прошлом году трех с лишним процентов", - сказал президент в фильме, показанном на телеканале Showtime (цитата по РИА "Новости").

По его словам, "это для нас и так много". "В этом году основная статья экономии бюджета - как раз за счет сохранения оборонных расходов. Постепенно это вернется к показателям 2,7-2,8% ВВП в ближайшие три года", - добавил Путин.

Что тут можно добавить?

"Сильный президент - сильная Россия"... Кстати, много цветных металлов ушло у Минобороны на возведение сомнительных памятников царизму и кровавой династии Романовых возле Штаба сухопутных войск на Фрунзенской набережной - так что в карйнем случае пустят этот "золотой запас" на переплавку, чтоб как-то при путинском секвестре выжить.

Да, товарищ Шойгу?

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