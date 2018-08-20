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Московский листок

Члена Политсовета Левого Фронта Максима Шевченко задержали за солидарность с голодающим Удальцовым

Опубликовано 20.08.2018 в разделе комментариев 1

левый фронт голодовка реформа пенсионеры
Члена Политсовета Левого Фронта Максима Шевченко задержали за солидарность с голодающим Удальцовым

Московские полицаи провели задержания на одиночных пикетах за немедленное освобождение координатора Левого Фронта Сергея Удальцова - задержаны двое мужчин, один из которых, Максим Шевченко, является кандидатом в губернаторы Владимирской области. Спустя 30 минут после начала пикетов здоровенный, раскормленный на бюджетных харчах майор решил, что между пикетирующими не было 50 метров (но они были, есть фотосвидетельства!!!).

Люди перегородили проезд автобусу, в который полицаи утащили двух активистов Левого Фронта (имя второго - Владимир) и требовали их освободить, - но были оттеснены... Скорее всего незаконно задержанных продержат до вечера в ближайшем ОВД.

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Удмуртич написал 20.08.2018 14:46
Хохол Шевченко активно агитировал за офшорного олигарха и кидалу рабочих Грудинина. Позор этому продажному.
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