Члена Политсовета Левого Фронта Максима Шевченко задержали за солидарность с голодающим Удальцовым

Московские полицаи провели задержания на одиночных пикетах за немедленное освобождение координатора Левого Фронта Сергея Удальцова - задержаны двое мужчин, один из которых, Максим Шевченко, является кандидатом в губернаторы Владимирской области. Спустя 30 минут после начала пикетов здоровенный, раскормленный на бюджетных харчах майор решил, что между пикетирующими не было 50 метров (но они были, есть фотосвидетельства!!!).

Люди перегородили проезд автобусу, в который полицаи утащили двух активистов Левого Фронта (имя второго - Владимир) и требовали их освободить, - но были оттеснены... Скорее всего незаконно задержанных продержат до вечера в ближайшем ОВД.

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