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Московский листок

Замгендиректора РКК "Энергия" хранил на работе полмиллиона меченых рублей

Опубликовано 20.08.2018 в разделе комментариев 0

коррупция ркк энергия
Замгендиректора РКК "Энергия" хранил на работе полмиллиона меченых рублей

Следователи во время обысков у заместителя генерального директора ПАО РКК "Энергия" Алексея Белобородова, подозреваемого в попытке мошенничества, обнаружили 500 тысяч меченых рублей. 

"В ходе обыска у заместителя генерального директора ПАО РКК "Энергия" Алексея Белобородова, в том числе по месту его работы, следователи обнаружили и изъяли меченые денежные купюры на сумму около полумиллиона рублей, которые ранее были переданы подчиненному Белобородова в рамках оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками управления "П" ФСБ России", - сообщили ТАСС в Следственном комитете. 

В общей сложности у подозреваемого изъяли около 500 тысяч рублей, 28 тысяч евро, а также доллары США. В понедельник следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении Белобородова и двух его подчиненных меры пресечения. 

Белобородова и двоих его подчиненных задержали накануне. Сегодня стало известно, что 17 августа их уволили из корпорации. Всем троим предъявлено обвинение в покушении на мошенничество ( часть 1 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ), сообщается на сайте СК РФ. 

В Роскосмосе заявили, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин знает о подозреваемых и распорядился максимально содействовать следствию.

Напомним, задолженность Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» образовалась из авансов, выданных предприятию на реализацию контрактов в 2018–2020 годах. Об этом сообщил «РИА Новости» источник в ракетно-космической отрасли. 

«У предприятия действительно существует задолженность, это так называемая "коммерческая кредиторская задолженность"»,— пояснил собеседник агентства. По его словам, РКК «Энергия» собирается погасить долг выполнением контрактов.  

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