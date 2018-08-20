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Московский листок

За участие в мирных протестах против режима Саудитов обезглавлена феминистка Эсра Аль-Хамгам

Опубликовано 20.08.2018 автором Олег Ясинский в разделе комментариев 2

сырьеваяимперия феминизм социальный регресс саудиты
За участие в мирных протестах против режима Саудитов обезглавлена феминистка Эсра Аль-Хамгам

Вчера средневековая деспотия Саудовской Аравии - друг и партнёр Путина, европейских монархий и североамериканской империи - публично обезглавила правозащитницу и феминистку Эсру Аль-Хамгам (Esra Al-Ghamgam) за участие в мирных протестах против режима Саудитов.

В этом году в стране обезглавлено уже 75 заключённых и 51 приговорённый ожидает своей очереди. 

Ни ООН, ни «демократическая пресса» не испытывают неудобств и не выражают ни малейшего беспокойства, как и нефтяные короли Путинской России.

Танцевать с австрийскими министрами - как-то приятнее, чем смотреть на такое... Впрочем, они ведь и на истязание Каддафи смотрели без особого сожаления, особенно Димон, тогдашний президент сырьевой империи...

 

Напомним, в октябре 2017-го года президент РФ Путин провёл встречу в Кремле с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом. Глава российского государства принял высокого гостя в Большом Кремлевском дворце. 

Встреча началась в Андреевском зале, куда лидеры вошли одновременно под звуки торжественного марша и обменялись рукопожатием. Затем были исполнены гимны обеих стран. 

На церемонии встречи присутствовали также члены российской и саудовской делегаций. По окончании церемонии Путин и Аль Сауд перешли в Зеленую гостиную для беседы, передает РИА "Новости". 

Путин назвал визит заморского гостя знаковым событием, выразив уверенность, что он послужит хорошим толчком для развития отношений стран. "Это первый в истории наших отношений визит короля Саудовской Аравии в Россию. И уже само по себе это очень знаковое событие. Наши отношения имеют большую довольно историю", - заявил российский президент.

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
киргуду написал 20.08.2018 16:54
друг моего врага,мой враг....балодя уяснил?
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Это - вне времени!
Че написал 20.08.2018 16:35
Нелюди...и мы живем с ними на одной планете...
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