За участие в мирных протестах против режима Саудитов обезглавлена феминистка Эсра Аль-Хамгам

Вчера средневековая деспотия Саудовской Аравии - друг и партнёр Путина, европейских монархий и североамериканской империи - публично обезглавила правозащитницу и феминистку Эсру Аль-Хамгам (Esra Al-Ghamgam) за участие в мирных протестах против режима Саудитов.

В этом году в стране обезглавлено уже 75 заключённых и 51 приговорённый ожидает своей очереди.

Ни ООН, ни «демократическая пресса» не испытывают неудобств и не выражают ни малейшего беспокойства, как и нефтяные короли Путинской России.

Танцевать с австрийскими министрами - как-то приятнее, чем смотреть на такое... Впрочем, они ведь и на истязание Каддафи смотрели без особого сожаления, особенно Димон, тогдашний президент сырьевой империи...

Напомним, в октябре 2017-го года президент РФ Путин провёл встречу в Кремле с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом. Глава российского государства принял высокого гостя в Большом Кремлевском дворце.

Встреча началась в Андреевском зале, куда лидеры вошли одновременно под звуки торжественного марша и обменялись рукопожатием. Затем были исполнены гимны обеих стран.

На церемонии встречи присутствовали также члены российской и саудовской делегаций. По окончании церемонии Путин и Аль Сауд перешли в Зеленую гостиную для беседы, передает РИА "Новости".

Путин назвал визит заморского гостя знаковым событием, выразив уверенность, что он послужит хорошим толчком для развития отношений стран. "Это первый в истории наших отношений визит короля Саудовской Аравии в Россию. И уже само по себе это очень знаковое событие. Наши отношения имеют большую довольно историю", - заявил российский президент.

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