За распространение листовок чоповцы среднеуральской птицефабрики грозили экологу мясорубкой

Следователи Свердловской области возбудили в понедельник уголовное дело в отношении сотрудников частного охранного предприятия (ЧОП), которые незаконно удерживали подростка и угрожали ему расправой и мучительной смертью в мясорубке. Секьюрити были недовольны тем, что юноша распространял листовки, призывавшие соблюдать экологические нормы.

В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям охранников, а также "должностных лиц контролирующих органов, которые отвечали за проверку осуществления сотрудниками ЧОП своей охранной деятельности", сообщает официальный сайт областного управления СК РФ.

"Отдельно будет изучена информация СМИ о нарушении норм экологического законодательства на территории Среднеуральской птицефабрики, и в случае их выявления будут приняты меры реагирования", - говорится в пресс-релизе.

Подробности инцидента приводит газета "Вечерние ведомости". По ее информации, 16 августа сотрудники ЧОП задержали на парковке возле Среднеуральской птицефабрики 16-летнего школьника Данила, распространявшего листовки с призывом к сотрудникам предприятия обратить внимание на действия руководства, которое не строит очистные сооружения.

Охранники заставили Данила сначала собрать листовки, которые он оставил под стеклоочистителями автомобилей, а затем, вопреки его воле, поволокли к себе в помещение на территории птицефабрики. Там у подростка отобрали телефон и около двух часов никуда не выпускали юношу. Со слов школьника, заместитель директора по безопасности (по данным издания, он является бывшим сотрудником силовых структур) пообещал, что перешибет Данила палкой и засунет его в мясорубку, так что от него "ничего не останется". Подросток воспринял угрозу серьезно.

После "воспитательной" беседы на птицефабрике юный активист-эколог был доставлен в отдел полиции N28 в Среднеуральске, где в присутствии матери его опросил дознаватель. На место также приехала известная на Урале адвокат Анастасия Удеревская, которая теперь будет защищать интересы Данила.

В отношении охранников сотрудники Верхнепышминского отдела СК РФ возбудили уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 127 ("Незаконное лишение свободы в отношении заведомого несовершеннолетнего") и ст. 119 ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью") УК РФ.

9 августа Свердловской областной суд оставил в силе решение Верхнепышминского районного суда о запрете на выброс отходов Среднеуральской птицефабрики в Молебское болото. Инициаторами судебного разбирательства были Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура, Министерство природных ресурсов и экологии СО и Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу. Ранее было установлено, что у предприятия нет разрешительных документов на сброс сточных вод в Молебское болото, которое является началом реки Пышма. Кроме того, сточные воды сбрасываются в водоем без должной очистки, с превышением концентрации фосфатов и азота аммонийного в связи с отсутствием очистных сооружений.

Так, согласно протоколу лабораторных исследований от 13.01.2017, имеет место превышение допустимой концентрации загрязняющего вещества: фосфатов - в 5 раз, а азота аммонийного - в 7 раз. Между тем фосфаты, попадающие в окружающую среду, наряду с некоторыми другими веществами приводят к эвтрофикации (насыщению биогенными элементами) водоемов, что вызывает появление в воде цианобактерий, которые в период цветения выделяют токсины, способные вызвать отравление людей и животных, а также приводит к дефициту кислорода и заморам рыб.

Решение Верхнепышминского районного суда привело к тому, что на предприятие пришли судебные приставы, которые опечатали канализационные трубы и обесточили насосы. Это фактически привело к остановке технологического процесса убойного цеха. Собственник птицефабрики, челябинская компания "Равис", принял решение вывезти кур на другие предприятия, что грозит потерей работы для 800 сотрудников Среднеуральской птицефабрики.

От редакции: Ну, уральские чоповцы явно в тренде - во Львове за листовки, а точнее за партбилеты и "капиталы" Марксовы - уже сажают, при этом уничтожая все эти "вещдоки", в Москве за поддержку находящегося на сухой голодовке Удальцова загребают в автозак даже кандидата в губернаторы Шевченко - так чем Урал-то хуже? Тем более, есть к чему стремиться - вон, у Саудитов-бандитов, которые в нефтедолларах купаются давно и оттого возомнили себя богами - вообще головы рубят женщинам за мирный протест. Не в мясорубке, конечно, процесс пока н механизирован - но с опытом среднеуральска дело пшло бы у головорезов лучше... Опять же - чоповцы защищают рабочие места, коих с каждым годом всё меньше, механизация! Скоро одна мясорубка и останется - авторегулируемая, а уж она сама будет выбирать, птичку прожевать или эколога... И не так это смешно, товарищи.

Д.Ч.

Новости по теме:

Охота на ведьм в современном Казахстане

За цитирование Ленина в фейсбуке львовскому студенту дали два с половиной года

За участие в мирных протестах против режима Саудитов обезглавлена феминистка Эсра Аль-Хамгам