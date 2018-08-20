В ДНР и ЛНР выборы откладываются из-за наступления ВСУ

Выборы глав и парламентов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, проведение которых было намечено на ноябрь, могут перенести на 2019 год, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителей совета министров ДНР и правительства ЛНР.

"Обсуждается вопрос и ведется непосредственная подготовка к переносу голосования, - цитирует агентство собеседника из ЛНР. - Скорее всего, новая дата голосования придется уже на 2019 год".

В совете министров ДНР сообщили, что решение о переносе выборов главы республики может быть обусловлено целым рядом предпосылок. "Среди них как проблемы с финансированием, так и предстоящие в 2019 году выборы президента Украины, после которых подход Киева к реализации Минских договоренностей может измениться", - уточнили в совмине.

Решение о переносе выборов в ДНР и ЛНР с осени на неопределенный срок согласовано с Москвой, и в ближайшее время о нем будет объявлено официально, передает РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и руководству самопровозглашенных республик.

По словам околокремлевского источника, выборы отложат по совокупности разных факторов, среди которых - отсутствие прямой необходимости в переизбрании депутатов и руководителей республик, риски для минских переговоров и перспективы новых санкций.

В результате реальной подготовки к выборам в ДНР и ЛНР в последние месяцы не было, на этот процесс не было выделено финансирование, не было и прямых указаний из Москвы по их проведению, рассказали собеседники агентства.

О проведении выборов глав и парламентариев ДНР и ЛНР нынешней осенью заявили в начале года полномочные представители самопровозглашенных республик в контактной группе на минских переговорах по Донбассу Денис Пушилин и Владислав Дейнего. Дату выборов должны были определить парламенты ДНР и ЛНР. Предположительной датой выборов назывался ноябрь.

Напомним, 16 августа украинская армия взяла под свой контроль территорию в Донбассе, площадь которой составляет 15 кв.км. По словам командующего операцией объединенных сил Сергея Наева, силовики планируют и «дальше отодвигать» позиции от населенных пунктов.

Напомним, 30 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о завершении так называемой «антитеррористической» операции на территории Донбасса, продолжающейся более четырех лет. Однако после принятия документа в регионе началась операция объединенных сил. Власти Киева заявили, что предыдущий формат проводимой операции полностью себя исчерпал.

В настоящее время руководство военной операцией в Донбассе передали непосредственно украинским военным...

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