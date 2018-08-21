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Московский листок

Холодная война - дело серьезное

Опубликовано 21.08.2018 автором в разделе комментариев 2

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Холодная война - дело серьезное

Может ли РФ хотя бы в принципе не проиграть во Второй Холодной войне? 

Уже видно, что команда Путина ввязалась во Вторую Холодную войну, толком к ней не подготовившись. С легкомыслием, с расчетом на авось. Сие не прошло. Борьба пошла всерьез, на истощение и уничтожение. Экономика РФ начала надрываться. 

Но возможно ли хотя свести счет вничью? Или даже выиграть противостояние? Попробуем проанализировать.

 

ВОЕННЫЙ ТУПИК И ОПЫТ ПРОШЛОЙ ХОЛОДНОЙ… 

Как младший современник Первой Холодной и как ее исследователь, Максим Калашников утверждает: тогдашние советские руководители проиграли, ибо были и тугодумами, и ретроградами. Нынешние бонзы РФ – тоже ретрограды, но при этому уже не тугодумы, а практически олигофрены. С крайним дефицитом и знаний, и фантазии, и умением делать элементарные умозаключения. 

Холодная война рождается как классический ответ на военный тупик. Итак, арсеналы накоплены – и ни один не может уничтожить другого, не погибнув сам. Это положение сложилось в ракетно-ядерную эру, с конца 1960-х. Оно остается неизменным и до сих пор. Ни США, ни РФ не могут создать ту всеобъемлющую противоракетную оборону с космическим эшелоном, о которой говорил Рейган в 1983-м. Такая ПРО не по силам даже Америке, не говоря уж об РФ. Иными словами, с конца 60-х мы получили аналог военного тупика Первой мировой. Когда ни одна из сторон войны наступать не могла: линии полевой фортификации с пулеметами и пушками выкашивали наступающие пехотные дивизии. Здесь же – полная самоубийственность ракетно-ядерной войны что для нападающего, что для обороняющегося. 

А если так, то накопление нового оружия Кремлем сейчас почти бессмысленно. Война переходит в совершенно новую форму. Америка никогда не нападет на РФ, обладающую достаточным парком межконтинентальных ракет со средствами прорыва даже перспективной ПРО. Имеющую наземно-космическую систему СПРН – предупреждения о ракетно-ядерном нападении (радары дальнего обнаружения и спутники наблюдения). В любом случае русские успевают запустить ракеты навстречу волне американской ядерной атаки. Не нужны эти медленные неэффективные монстры – межконтинентальные торпеды «Статус-6». Или тихоходные, дозвуковые крылатые ракеты с атомными двигателями. 

Борьба переходит именно в стадию холодной схватки. Когда выигрывает как минимум тот, у кого сильнее экономика и у кого лучше боевой дух общества. РФ по части экономики в борьбе с Америкой выглядит, как вы понимаете, бледно. Кремль уже вынужден, борясь с нехваткой средств, наваливать налоги на народ. Он уже вынужден отказываться от ряда программ в вооружениях. Да и санкции сильно бьют по слабой сырьевой экономике РФ, зависимой и от импорта, и от американской (западной – шире) финансовой системы. Видно, что осень принесет Кремлю тяжелые удары с американской стороны. Попытки Кремля наращивать вооружения уже подрывают экономику страны, приближая крах. Хотя умному понятно, что клепаемые им ракеты никогда не взлетят. Попытки пугать США новым оружием и тем, что Путин лично на учениях запускал четыре баллистических ракеты, не сработали. Один черт Вашингтон вводит разящие экономические санкции. 

Видно, что в Кремле 2014 года не понимали последствий присоединения Крыма. Надеялись, что Запад все проглотит – и все будет по-прежнему. Это лучше всего показывает уровень августейшего интеллекта в РФ. Они слишком поздно поняли, что предстоит борьба на истощение. 

Что же можно предпринять в данных условиях? 

 

ВОЗМОЖНЫЕ СТРАТЕГИИ ХОЛОДНЫХ ВОЙН 

С точки зрения когнитария-кога, набор стратегий холодных войн ограничен. Их можно применять по отдельности, а можно и сочетать друг с другом. Попробую перечислить их. 

- «Борьба за будущее».

- «Экономический подрыв».

- «Создание враждебного мира».

- «Взрыв противника изнутри». 

В варианте «Борьба за будущее» противостояние переносится из военной сферы в область прорывных проектов в развитии страны, в науке и технике. 

Этот путь пробовал применить Никита Хрущев. Имея невозможность сокрушить Запад военным путем и обладая пускай промышленно развитой, но небогатой на тот момент страной, он перенес сферу борьбы в космическую гонку и в создание передовой цивилизации. СССР тех времен – это первый спутник и первый человек в космосе, фантастические темпы экономического роста СССР, упятеренные объемы жилищного строительства, впечатляющие достижения нашей страны в гражданской авиации, энергетике, компьютерах. Это лазеры и первые роботы. 

К сожалению, СССР не смог выдержать эту логику и утратил первенство в создании новой цивилизации, Ведь в идеале такая стратегия Холодной войны приводит к тому, что ты на эпоху опережаешь противника, оказываясь в роли западника на паровом броненосце против китайца на парусной джонке. Сей путь – революция в энергетике, в человекостроении, в производстве, в общественной организации. 

Вторая стратегия – «Экономический подрыв». Это когда ты перебарываешь врага за счет того, что его затраты на Холодную войну разрушают его экономику, а твое народное хозяйство – устояло. Отчасти это – причины разгрома Советского Союза в 1980-е годы. Но – лишь отчасти. 

Третья стратегия – создание такого мира, в котором твой противник не выживает. Он в таком мире  погибает. Ну, как рыба, которая внезапно оказалась не в прохладной глубине моря, а в пустыне, на раскаленном солнцем песке. 

В чистом виде такая стратегия еще не применялась. Максим Калашников наблюдал лишь ее элементы в борьбе США с нами в 80-е годы. Например, сбивание цен на нефть соединенными усилиями США и Саудовской Аравии в 1985-м, что подрывало валютные доходы СССР. Или разрушение веры в социализм с помощью бунта в Польше (начался в 1980-м), которая выступала парадной витриной, этакой Францией Варшавского договора. Элементом той же стратегии (пополам с экономическим подрывом) было втравливание Советского Союза сразу в три фронта противостояния: с НАТО (Западом), Китаем и мусульманским миром с 1980 года. 

Наконец, четвертая стратегия – взрыв страны-противника изнутри, погружение ее в смуту, революцию, распад и гражданскую войну. Мы вдоволь видели это и в случае с Российской империей в 1905 и 1917 годах, с СССР в 1989-1991 гг., с Ливией и Сирией наших дней. Теперь США пытаются сделать то же самое с теперешней РФ, произведенной в «империю зла-2». 

Стратегии «Пересидеть, ничего не меняя и только закручивая гайки внутри» не существует. Вернее, Кремль думает, что таковая есть. Но это – пассивная оборона, которая, как и во всякой войне – смерть. 

Что нынешняя РФ, упустив шансы 2014 года, может применить против Соединенных Штатов?

 

ТАМ, ГДЕ РФ БЕССИЛЬНА 

Сразу можно отмести такие стратегии, как «Экономический пордрыв» и «Враждебный мир». Будучи по экономике на порядок меньше Америки, равносильной паре крупных штатов США, Российская Федерация не может подорвать Вашингтон на экономическом фронте. Китай не спешит на помощь Москве в сей войне. Втравить США в горячую войну с Китаем невозможно: ни янки, ни китайцы, будучи ракетно-ядерными державами, самоубийством заниматься не желают, а обычная война между ними невозможна. 

Кремль не может вызвать обычную горячую войну Соединенных Штатов с Японией, Ираном и Мексикой. 

Так же нереалистична стратегия создания силами РФ мира, в котором Соединенные Штаты не выживут. Москва пока никак не может создать планетарную реальность, где не нужны американские доллар и банки, технологии, голливудские фильмы, лекарства и т.д. 

Остаются всего две возможные стратегии Москвы, которые еще можно применить. Сочетая их друг с другом. Это – «Борьба за Будущее» и «Взрыв врага изнутри». Как? Об этом мы поговорим дальше. 

(Продолжение следует)  



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Всего комментариев к статье: 2
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Иппа написал 21.08.2018 01:15
Калашников дает умный глубокий анализ. Читать его ПРИЯТНО.
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Никакие они
не олигофрены написал 21.08.2018 00:38
Я провел такой эксперимент: положил перед ним две монетки, 2р и 5р. И разрешил взять одну. Так вот, он звезданул мне в висок, и со словами "Олигофрен - от слова олигархия! А ты просто дебил", удалился, прихватив обе монетки. Полагаю, мы имеем дело все же с высочайшим интеллектом.
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