О здравом смысле кремля

О дебильности журналистов СМИ

Читаем радостную весть:

«В Кремле призывают к сохранению здравого смысла в каждом конкретном уголовном деле за противозаконные публикации в соцсетях и отмечают, что каждый конкретный такой случай нуждается в отдельном расследовании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Безусловно, здесь нельзя говорить какими-то обобщающими фразами, потому что каждый случай сам по себе уникальный и либо подпадает под действие соответствующего законодательства, или не подпадает», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, не вызывает ли в Кремле опасений увеличившееся в последнее время количество уголовных дел за публикации в соцсетях. «Конечно, мы помним, что все-таки бывают случаи, которые, что называется, за гранью разумного», — продолжил Д. Песков. Вместе с тем Песков напомнил о словах президента РФ Владимира Путина во время «Прямой линии» о том, что в каждом конкретном деле должен сохраняться здравый смысл. Ранее вопрос возбуждения уголовных дел за «лайки» и репосты в соцсетях подняла компания Mail.ru Group, которой принадлежит одноименный сайт, почта Mail. Ru, три социальные сети — «В Контакте», «Одноклассники» и «Мой мир», «Мы видим, как во многих регионах нашей страны становится популярной практика возбуждения уголовных дел на пользователей за лайки и репосты в социальных сетях. Зачастую действия правоохранительных органов явно не соответствуют потенциальной угрозе, а их реакция на записи в комментариях или мемы в ленте оказывается немотивированно жесткой», — говорилось в релизе Mail.ru Group, размещенном 6 августа».

Не думаю, что и Песков понимает, что именно он сказал, тем более, вряд ли это поняли «яркие представители СМИ» (других представителей на встречи с Песковым и путиным не пускают). Предельный фашизм, излившийся из Пескова, скорее всего, следствие его благоприобретённого дебилизма.

Сами посудите, может ли человек, уверяющий, что он шофер, не знать, что такое автомобиль, и не понимать, как он устроен хотя бы внешне? А вот работник СМИ (а Песков из них) может не представлять законодательство о СМИ, может не знать даже элементарные свои права и обязанности. Ведь всё законодательство о СМИ России обязано вытекать из Основного закона страны - из Конституции, конкретно, из статьи 29.

Лица, считающие себя журналистами, вы же не считаете себя дебилами от рождения, ну так прочтите эту статью:

«1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.

2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается».

Сегодня людей сажают за репост информации, ну и как это соответствует Конституции: «Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом»? Разве репост не подходит под определение «любым законным способом»?

Вот Песков вещает о «противозаконных публикациях», а где в этой статье 29 Конституции (которой ни один закон не может ни противоречить, ни расширять запреты этой статьи) содержится запрет на публикации или определение того, какая публикация является незаконной?? Как само понятие законности информации согласуется с «гарантируется свобода мысли и слова»?!

В статье 29 Конституции России имеется запрет только на агитацию и пропаганду. Эксклюзивно для дебилов: АГИТАЦИЮ и ПРОПАГАНДУ! А когда и кого в Рашке судили за агитацию и пропаганду? Когда тупые кнопкодавы в Думе в своих законах запрещали не свободу слова, а агитацию и пропаганду?

Опять для дебилов повторю: кнопкодавы запрещают только свободу слова, только публикации!

Я понимаю, что журналисты сказанного выше не поняли.

Поэтому не буду развивать тему дальше - в сторону пресловутого песковского «здравого смысла», - потому что для нынешнего дебильного журналиста и одна статья Конституции это уже непосильное чтение, которое, по его мнению, должен читать не он, а обладатель диплома о юридическом образовании. И не буду развивать тему даже в сторону статьи 55 Конституции (2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина).

Журналисты! Просто тупо запомните слова «агитация» и «пропаганда» А потом, хоть чтением, хоть поисковиком интернета попробуйте найти эти слова в законах, решениях и приговорах судов.

И возмутитесь, наконец!

Почему? Потому, что «депутаты Думы» и «судьи» Рашки без стеснения сняв брюки и задрав балахоны оправляются на Конституцию России, и делают это ввиду вашего, СМИ, полного согласия.

Или убогого умственного развития.

Дебилы и Конституция

По поводу этого спича Пескова надо написать и дальше, но для кого? Для тех, кому непосильно понять, что написано в статье 29 Конституции?

Тем не менее, это же не значит, что я не могу (в который уже раз!) затронуть эту тему.

Итак, статья 3 Конституции РФ: «1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ». Что такое «источник власти» понять трудно? Трудно сообразить, что всем, кто имеют власть в России, эту власть должен вручить народ? Не какой-то там президент, а народ?

Что - совсем не возможно понять? Никак?

А как вручить? Своей, народа, властью, как же ещё?? А как народ осуществляет свою власть? А согласно той же статьи 3 Конституции: «3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы». То есть, народ избирает власть, и если она не избрана народом, то она не власть.

Ну и ещё необходимо добавить, что согласно этой же статье 3 Конституции России: «2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления». То есть, даже если народ кого-то и избирает, но тот, кого он избирает, не является органом государственной власти, то избранный не имеет права на власть в России.

А какие органы власти в России? Их три вида, это установила статья 10: «Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны». То есть, депутаты, председатель правительства и судьи являются органами государственной власти и должны избираться. (Оставлю в стороне вопрос, где в этой троице место президенту, он согласно этому списку либо глава исполнительной власти, либо вообще никто). В любом случае, из статьи 10 следует, что депутаты, председатель правительства и судьи должны избираться ОТДЕЛЬНО друг от друга!

Ну и статья 16 Конституции:

«1. Положения настоящей главы Конституции составляют основы конституционного строя Российской Федерации и не могут быть изменены иначе как в порядке, установленном настоящей Конституцией.

2. Никакие другие положения настоящей Конституции не могут противоречить основам конституционного строя Российской Федерации».

То есть, порядок образования власти, установленный статьями 3 и 10, нельзя изменить не только в законах, но и в самой Конституции - в остальных её главах и статьях! (Порядок изменения основ конституционного строя, установленный Конституцией, согласно главы 9 Конституции требует принятия новой Конституции).

А у нас, согласно статье 83 Конституции: «Президент Российской Федерации:… е) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации; назначает судей других федеральных судов».

То есть, в попрание основ конституционного строя судьи в Рашке не избираются народом, а подбираются и назначаются президентом! Посему суды не являются органом государственной власти России, а являются одним из органов президентской власти - органом расправы над народом. (И это при том, что президент сам не является органом государственной власти).

Это положение стати 83 ещё в 1993 году должна была изменить Дума. Но это если бы в Рашке была Дума, а не сборище кнопкодавов.

Как бы то ни было, но лиц, приговаривающих народ России к наказаниям, назначает президент. И только благодаря лицам, удовлетворивших путина и устроившимся в Рашке судьями, возможен вот тот дикий беспредел, о котором журналистам провякал Песков, упоминая о каком-то здравом смысле. А он и журналисты понимают, что это такое - здравый смысл?

Ведь если бы Пескова слушали не дебилы СМИ, а обычные люди, они бы задали Пескову вопрос - а какой здравый смысл требовал от путина назначать на должности судей только тупых мерзавцев, творящих антиконституционный беспредел?

P.S. Смешно, но ни фашистская и нацистская литература, ни фашистская и нацистские символики не были запрещены в СССР, и свободно цитировались и демонстрировались. И то, что в 1991 году власть в СССР захватили даже не просто фашисты, а нацисты, никак этой свободой демонстрации свастики в СССР объяснить нельзя, поскольку нынешние фашисты у власти своё родство как раз с гитлеровскими нацистами признавать не хотят.