Ельцин был готов скрыться в американском посольстве в августе 1991

Бывший вице-президент Руцкой в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал, что Ельцин «ушел в трехдневный запой» и пытался спрятаться у американцев. Позже бывший председатель Верховного совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов подтвердил эту информацию, подчеркнув, что он сам поведал об этом Руцкому.

«Зная его характер, понимала: он будет с защитниками Белого дома до конца. Иначе просто быть не могло! Потом, много позже, те кто был в Белом доме, писали в своих воспоминаниях, что Служба безопасности, в случае штурма здания, хотела вывезти Бориса в американское посольство. Но он категорически отказался», — заявила Наина Ельцина, уточнив, что во время путча она не была в Белом доме.

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Кто врет?

Наина Ельцина в это время в Белом доме не была, так что откуда ей знать? Зато в это время, причем постоянно, рядом с Ельциным был его пресс-секретарь Вощанов, который давно уже описал героический запой первого президента и ближайших к нему лиц («в бомбоубежище был накрыт стол, и Борис Николаевич с ближайшим окружением „расслаблялись“, ожидая разрешения ситуации»), в результате чего все это время страной через указы президента фактически руководил его пресс-секретарь. Такое бывало, и не раз - вспомните хоть период "радиоуправляемой России", когда воля президента, находящегося в ауте, доводилась в виде радиообращений, которые готовились под руководством его пресс-секретаря, главы администрации и президентской дочери в ранге советника. К самой же подготовке привлекалось довольно много разных специалистов, в том числе и меня привлекали однажды, так что знаю.

Об августовском запое писали и рассказывали многие - тогда кремль был не слишком-то отграничен от общества, это не нынешние времена, когда президента вообще можно никому не показывать, и ничего...

Порывался ли бухой гарант скрываться в американском посольстве?

Так есть ведь многочисленные интервью тогдашнего посла США в Москве, Джека Мэтлока, где он сообщает, что, во-первых, о готовящемся путче американцам было известно за 2 месяца до события, причем одним из источников был Гавриил Попов, в период путча как раз бухавший вместе с Ельциным. А во вторых посольство США было готово предоставить убежище Ельцину, если бы это потребовалось. Благо бежать было надо всего 250 метров.

Анатолий Баранов