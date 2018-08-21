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Московский листок

"Пражская осень" 1968-го глазами утративших СССР другой осенью...

Опубликовано 21.08.2018 в разделе комментариев 0

ссср цру контрреволюция чехословакия
"Пражская осень" 1968-го глазами утративших СССР другой осенью...

Треть россиян (32%) знают от событиях 50-летней давности в Чехословакии, вошедших в историю как "Пражская весна", но считающих правильным ввод советских войск в эту страну больше, чем тех, кто полагает, что этого делать не следовало, выяснили социологи "Левада-Центра". 

32% респондентов в той или иной мере знают о событиях "Пражской весны": 11% россиян считают, что хорошо знают о тех событиях, а 21% опрошенных слышали и читали об этом, цитирует результаты "Интерфакс" 21 августа. 

Более трети россиян (36%) полагают, что действия СССР в ночь на 21 августа 1968 года, когда советские войска были введены на территории Чехословакии, были правильными. В свою очередь, 19% респондентов полагают, что Москва 50 лет назад поступила неправильно. 45% опрошенных затруднились с ответом. 

23% респондентов считают, что "Пражская весна" представляла собой "попытку антисоветских сил в руководстве ЧССР оторвать страну от социалистического лагеря", каждый пятый (21%) считает те события "подрывной акцией и попыткой расколоть соцлагерь". 

18% респондентов уверены, что события "Пражской весны" были "восстанием народа против режима, навязанного Советским Союзом". Почти четверть россиян (23%) затруднились ответить на вопрос о том, что 50 лет назад происходило в Чехословакии. 

16% россиян считают, что ввод советских войск в Чехословакию был необходим для предотвращения кровопролития, а 15% опрошенных полагают, что если бы это не было сделано, то в ЧССР вошли бы войска западных стран. Практически каждый десятый (9%) убежден, что ввод советских войск был необходим для сохранения социалистического строя в Чехословакии. 

4% респондентов полагают, что события "Пражской весны" показали несовместимость социализма советского типа с демократией. 28% опрошенных сообщили, что ничего об этом не знают, а 22% затруднились с объяснением причины ввода советских войск в Чехословакию в 1968 году. 

Опрос был проведен 7-12 марта среди 1600 россиян.

В ночь на 21 августа 1968 года войска стран Варшавского договора вошли на территорию Чехословакии для подавления либерально-националистического мятежа. В Чехословакию были введены войска пяти стран Варшавского договора (СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР и Польши). Все споры и рассуждения относительно данного события напоминают дебаты болельщиков футбола. Каждый все равно останется при своем мнении, отвечая на вопрос "а стоило ли". Операция, получившая кодовое название "Дунай", преследовала цель прекратить происходивший в Чехословацкой Социалистической Республике (ЧССР) процесс реформ, инициированных первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Чехословакии Александром Дубчеком - "Пражскую весну". 

В течение 36 часов армии стран Варшавского договора, не встретив противодействия со стороны чехословацких войск, сломили сопротивление общества и установили полный контроль над территорией Чехословакии. При этом свыше 70 граждан были убиты, несколько сотен ранены.

Удивительно, что многие люди до сих пор не понимают: чехословацких событий 1968 года невозможно было избежать. Просто потому, что Чехословакия, как и Венгрия, ГДР, Польша предпочитали быть задним двором Европы, а не фасадом нашей Евразии. И потому, что советские войска в 1944 году перешли границу и вторглись в Восточную Европу. Не перейти и не вторгнуться тоже было нельзя. Как невозможно было потом уйти и оставить это все американцам... Вот где настоящая драматическая коллизия. А то пишут до сих пор "мне стыдно", "это позор"... 

Но чтобы нашим постсоветским ревнителям свобод и моральным титанам немного напомнить те события, мы хотим сегодня опубликовать всего лишь одну фотографию. Ревнители, наверное, отведут тотчас взгляды в сторонку - ведь они до сих пор зачитываются антисоветчиком и антикоммунистом Миланом Кундерой, который всей своей литературной славой обязан "Пражской весне", которую в своих книгах показывал столкновением высокой европейской цивилизации и сексуальности - с низменным "совковым менталитетом", прятавшимся от сексуальных чешских девиц по танкам...

Итак, вот фото.

"Мирные чехи" раздели женщину донага, облили красной краской, сфотогрфировали в таком виде и теперь ведут линчевать.

Вина этой "преступницы" в том, что ее муж, чехословацкий офицер Йозеф Белас отказался стрелять в советских солдат. Но главное - она гражданка СССР. Зовут ее Валентина. Ей 48 лет и происходит это на глазах двух ее детей.

"Советские оккупанты" не дали свершиться суду Линча, чем наверное очень расстроили и Милана Кундеру и всю еврепейско-ориентированную интеллигенцию давно освобождённого от социализма осколка СССР по имени Россия...

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