Похороны пенсионной реформы у Госдумы грубо пресекли полицаи

Сегодня социалистические и коммунистическое силы Москвы проводили пикетирование Госдумы с целью недопущения принятия пенсионной реформы во втором чтении (в первом думаки её уже проодобрямсили). К Госдуме с десяти часов стали стягиваться активисты разных организаций - Объединённой коммунистической партии, Левого Фронта, РРП, РКРП, РОТ-Фронта, КПРФ. Заявленное и согласованное мерорпиятие проходило по плану пикетчиков с 11 часов, однако полицаи, защитники путинского режима, всё же проявили "доблесть" - незметно для основной массы пикетчиков...

Активисты Левого Фронта, Лев и Денис, готовили настоящие похороны пенсионной реформы, то есть принесли с собой хорошо упакованный гроб портативного размера. Держали его в закрытом виде, в свёртке. Как только они зашли в подземный переход, это было в 11-30 - гроб в целлофане и их самих без предъявления каких-либо претензий мгновенно "сгребли" полицаи. Как говорят очевидцы происшествия - активистов Левого Фронта полицаи "пасли", а потом "спалили"...

Пикетчики планируют идти вызволять товарищей в ОВД Тверского района, чтобы завершить акцию у Госдумы настоящими похоронами пенсионной реформы. Правда, на выступления ораторов эти набеги полицаев не подействовали, Юрий Афонин ораторствовал по плану...

Собрались на митинге и пикетировании около 300 человек, не смотря на хлынувший дождь. Но полиция и тут пыталась "проряжать" протестующий народ. Пикетчицу, требовавшую освободить Сергея Удальцова (визуальная агитация), отогнали на 50 метров от основного пикета - как "не соответствующую заявленной теме"...

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