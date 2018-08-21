Дворцовое выступление президента Афганистана прервал ракетный обстрел талибов

Столица Афганистана Кабул подверглась ракетному обстрелу во время выступления президента Ашрафа Гани по случаю мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам). Атака произошла в 9:00 по местному времени (7:30 мск). Целью обстрела стали президентский дворец и дипломатический квартал столицы, сообщает телеканал Tolo News.

По данным местных СМИ, боевики засели в здании по соседству с дворцом и обстреляли его из стрелкового оружия и гранатометов. Район сразу же оцепили подразделения силовых структур. Спецназ ликвидировал двоих нападавших, операция продолжается.

Нападение на президентский дворец началось после того, как двумя часами ранее в его мечети прошел праздничный намаз с участием президента Афганистана, членов правительства и парламента, религиозных, политических и общественных деятелей страны.

Reuters сообщает, что в дипломатическом квартале Кабула было слышно несколько взрывов. Они были слышны во время телетрансляции речи Гани, передает AP.

Как сообщает телеканал Al Jazeera, по столице Афганистана было выпущено не менее девяти ракет. Снаряды разорвались у представительства НАТО в Афганистане и у здания посольства США в Кабуле.

По данным телеканала, в старом квартале города не менее двух человек получили ранения. По другим данным, в ходе обстрелов никто не пострадал. Вертолет афганской армии нанес ответный удар по району, откуда были выпущены ракеты.

По данным источника Reuters в службах безопасности, ракетный обстрел предприняли боевики радикального движения "Талибан"* из-за пределов города.

Два дня назад Гани объявил об одностороннем прекращении огня в связи с праздником и призвал талибов* к взаимному шагу. Пока ни одна группировка в Афганистане не взяла на себя ответственность за обстрел.

20 августа талибы* захватили пассажиров трех автобусов на севере Афганистана. Боевики устроили засаду и похитили около 200 человек. Во вторник власти Афганистана сообщили, что правительственным силам удалось добиться освобождения 160 мирных жителей из числа пассажиров, 20 сотрудников сил безопасности остаются в плену у талибов.

В ночь на 15 августа боевики атаковали военную базу на северо-востоке страны, в результате погибли не менее 45 военнослужащих и сотрудников полиции.

За несколько дней до этого в результате столкновений боевиков "Талибана" (запрещённая в РФ организация) и сил безопасности Афганистана в провинции Газни на востоке страны погибли более ста человек, включая мирных жителей.

Напомним, 19 августа в городе Джалалабад, административном центре провинции Нангархар на востоке Афганистана, прогремел взрыв, передает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал Tolo News.

Как первоначально объявили местные власти, взрывное устройство примерно в 16:30 по местному времени (15:00 мск) внутри медресе в четвертом районе города привел в действие террорист-смертник.

Позднее стало известно, что спецслужбы Афганистана в Джалалабаде успели задержать четырех террористов-смертников, но пятому удалось привести в действие взрывное устройство. Об этом сообщил телеканал 1TV со ссылкой на управление безопасности провинции.

Новости по теме:

Шахид совершил самоподрыв, четыре террориста задержаны в Джалалабаде

Моджахедами совершено несколько нападений на чеченских полицейских, один погиб

Крикетист, сделавший политическую карьеру на борьбе с коррупцией, стал премьером Пакистана