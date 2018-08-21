Думаки не оглядываясь на осаду Госдумы, не слыша улиц и митингов, принимают пенсреформу

В Госдуме начались общественные слушания по законопроекту о повышении пенсионного возраста. Обсуждение в таком формате проходит в Госдуме впервые: помимо депутатов в них принимают участие члены общественных организаций и деловых сообществ, эксперты, представители регионов, правительства и Счетной палаты.

В пресс-службе Госдумы отметили, что большинство депутатов прервали свои отпуска ради участия в слушаниях. На мероприятие прибыли представители всех регионов РФ. "Из них более 40 - председатели региональных Законодательных собраний, 32 заместителя председателей", - уточнили в нижней палате парламента. Ожидается, что в общей сложности, в слушаниях примут участие около 600 человек.

Еще за час до начала слушаний возле здания Госдумы на Охотном Ряду начали собираться протестующие против пенсионной реформы. Судя по фотографиям в Telegram-каналах, в пикетах приняли участие представители партии "Яблоко" и КПРФ и граждане без символики какой-либо партии.

Надписи на плакатах гласят: "Повышение пенсионного возраста - путь на кладбище", "Пенсионная "реформа" - ограбление народа". Протестующие также обвязали забор Госдумы ленточками. О задержаниях официально (в СМИ кремлёвского пула) не сообщается.

Однако и ФОРУМ.мск и ОВД-инфо сообщили о задержании двух активистов Левого Фронта с гробом "Единой России", в котором планировалось похоронить пенсионную реформу.

Активисты Левого Фронта, Лев и Денис, готовили настоящие похороны пенсионной реформы, то есть принесли с собой хорошо упакованный гроб портативного размера. Держали его в закрытом виде, в свёртке. Как только они зашли в подземный переход, это было в 11-30 - гроб в целлофане и их самих без предъявления каких-либо претензий мгновенно "сгребли" полицаи. Как говорят очевидцы происшествия - активистов Левого Фронта полицаи "пасли", а потом "спалили"...

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