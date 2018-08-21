Думаки не оглядываясь на осаду Госдумы, не слыша улиц и митингов, принимают пенсреформу

В Госдуме начались общественные слушания по законопроекту о повышении пенсионного возраста. Обсуждение в таком формате проходит в Госдуме впервые: помимо депутатов в них принимают участие члены общественных организаций и деловых сообществ, эксперты, представители регионов, правительства и Счетной палаты.
В пресс-службе Госдумы отметили, что большинство депутатов прервали свои отпуска ради участия в слушаниях. На мероприятие прибыли представители всех регионов РФ. "Из них более 40 - председатели региональных Законодательных собраний, 32 заместителя председателей", - уточнили в нижней палате парламента. Ожидается, что в общей сложности, в слушаниях примут участие около 600 человек.
Еще за час до начала слушаний возле здания Госдумы на Охотном Ряду начали собираться протестующие против пенсионной реформы. Судя по фотографиям в Telegram-каналах, в пикетах приняли участие представители партии "Яблоко" и КПРФ и граждане без символики какой-либо партии.
Надписи на плакатах гласят: "Повышение пенсионного возраста - путь на кладбище", "Пенсионная "реформа" - ограбление народа". Протестующие также обвязали забор Госдумы ленточками. О задержаниях официально (в СМИ кремлёвского пула) не сообщается.
Однако и ФОРУМ.мск и ОВД-инфо сообщили о задержании двух активистов Левого Фронта с гробом "Единой России", в котором планировалось похоронить пенсионную реформу.
Активисты Левого Фронта, Лев и Денис, готовили настоящие похороны пенсионной реформы, то есть принесли с собой хорошо упакованный гроб портативного размера. Держали его в закрытом виде, в свёртке. Как только они зашли в подземный переход, это было в 11-30 - гроб в целлофане и их самих без предъявления каких-либо претензий мгновенно "сгребли" полицаи. Как говорят очевидцы происшествия - активистов Левого Фронта полицаи "пасли", а потом "спалили"...
Материалы по теме:
Пляшут-пляшут всё по свадьбам наши казаки...
Похороны пенсионной реформы у Госдумы грубо пресекли полицаи
Состояние координатора Левого Фронта Сергея Удальцова в 52-й больнице тяжёлое
Члена Политсовета Левого Фронта Максима Шевченко задержали за солидарность с голодающим Удальцовым
46adg написал 21.08.2018 14:53
Один из авторов этой чудовищной реформы Кудрин сегодня заявляет Кудрин нашел в ФНБ средства лишь на один экономический кризис типа 2008-2009, а при этом "лицемерит и издевается над несчастными старыми и большей частью больными людьми " призвав добиваться роста пенсии до 70% от зарплаты. Это на фоне обсуждения отмены у старых людей 60-65 лет даже пособия по старости в 8-10 тысяч рублей в месяц?
6484 написал 21.08.2018 14:46
vad написал 21.08.2018 14:38
Но при этом эти же "живодеры людей 55-65 лет" отказались забирать свердоходы у олигархий на их яхты, клубы с миллионерами долларовыми, строительство для своих заведения, спецпенсии и много чего еще...
Только из сегодняшнего...нефтяникам в 2019 году будет компенсировано 60% экспортной премии, а в последующие годы - половина или в 2019 году компании могут получить из бюджета компенсацию примерно в 120 млрд рублей, но нефтяные компании не устраивает предложенный размер демпфирующей надбавки. Так, они хотят компенсировать за счет бюджета 100% экспортной премии. Речь идет о примерно 200 млрд руб. в 2019 году. Государство решило помочь миллиардеру Алишеру Усманову,(12,5 млрд долларов), провести делистинг акций "Мегафона. При этом не так давно он продал долю в лондонском арсенале за 550 млн анг. фунтов. В общем, сериал от правительства Медведа и ко "богатые тоже плачут". А вот старым людям ль 55 лет реально скоро ....