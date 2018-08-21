Кризис в "Роскосмосе" и Центре Хруничева не коррупционный, а кадровый

Новые задержания в «Роскосмосе» говорят уже не окоррупционном, а кадровом, системном кризисе в самых высших эшелонах... Вслед за арестом по обвинению в госизмене ученого задержаны топ-менеджеры подконтрольной госкорпорации РКК «Энергия». Их подозревают в получении взяток, и они уже дали признательные показания, заявили в «Роскосмосе».

Среди задержанных — замгендиректора «Энергии» Алексей Белобородов. Для отрасли он варяг. За плечами — 13 лет службы в Вооруженных силах. Не был ни инженером, ни руководителем цеха.

При этом компания — единственная, которая занимается разработкой и производством ракет «Союз» и грузовиков «Прогресс». Как считает бывший пресс-секретарь «Росавиакосмоса» Сергей Горбунов, в этом и есть корень проблем — вместо специалистов из отрасли посты заняли «эффективные менеджеры».

Центр Хруничева тоже попал в заголовки прессы. Рабочие бастуют, выходят на митинги. За последнее время зарплаты большинству из них урезали в три раза. Неудивительно, если знать, что предприятие задолжало банкам и самому «Роскосмосу» почти 100 млрд рублей.

Положение в госкорпорации аховое: по данным Счетной палаты, около 40% всех нарушений, которые она выявила за год, приходится на «Роскосмос». Гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин поручил проверить всех руководителей предприятий ракетно-космической отрасли.

Ранее в поле зрения правоохранителей попал головной научный институт «Роскосмоса» ЦНИИмаш. Его сотрудника, 74-летнего ученого Виктора Кудрявцева, подозревают в передаче секретных данных бельгийцам. Затем стало известно о возбуждении уголовного дела по статье «мошенничество в особо крупном размере» в отношении главы НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского. А в начале августа совет директоров РКК «Энергия» приостановил полномочия главы корпорации Владимира Солнцева.

- Стоит ли удивляться, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - что в стратегически значимых отраслях и госкорпорациях под "крышею" путриота Рогозина завелись коррупционеры? А что - в авиастроении при Путине как-то лучше с кадрами? ОАК возглавляет "бизьнесьмен" не только никакого отношения к отрасли не имеющий, но и вовсе торговавший кассетами с попснёй в девяностых - других-то кадров у Путина для "встающей с колен" давно нет, неоткуда взяться, ведь Система устроена так, иерархично, любого бескорыстного специалиста не допустят даже на самую низшую ступень - коррупционно "смазанная" путинская вертикаль отторгает любого "бедного инженеришку", ну а в итоге мы получаем вот что:

"Как утверждают аудиторы, ГКНЦП им. М.В. Хруничева, в который входит омский завод “Полет”, посредством совместной корпорации International Launch Services, Inc. и американской корпорации Lockheed Martin за вознаграждение в $68 млн. еще в 1999 году передало исключительные права на международные запуски и сбыт ракет-носителей “Ангара”, включая будущие модификации, американской стороне.

“Американцы при этом предъявили даже свои технические требования к носителю и имеют доступ к результатам интеллектуальной деятельности, полученным в рамках опытно-конструкторских работ по “Ангаре”. А финансирует эти работы, отнесенные к категории особой государственной важности, исключительно российский налогоплательщик. Это соглашение было подписано с американцами, однако, правда, пока ни одной ракеты до сих пор не поставили”, – говорится в исследовании “РГ” со ссылкой на отчет Счетной палаты.

Право прямых продаж носителей “Ангара” правительству Российской Федерации все же было предусмотрено, хотя приоритетностью правительство не обладает. "

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