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Московский листок

Кризис в "Роскосмосе" и Центре Хруничева не коррупционный, а кадровый

Опубликовано 21.08.2018 в разделе комментариев 4

космос коллапс сырьеваяимперия роскосмос кадры
Кризис в "Роскосмосе" и Центре Хруничева не коррупционный, а кадровый

Новые задержания в «Роскосмосе» говорят уже не окоррупционном, а кадровом, системном кризисе в самых высших эшелонах... Вслед за арестом по обвинению в госизмене ученого задержаны топ-менеджеры подконтрольной госкорпорации РКК «Энергия». Их подозревают в получении взяток, и они уже дали признательные показания, заявили в «Роскосмосе». 

Среди задержанных — замгендиректора «Энергии» Алексей Белобородов. Для отрасли он варяг. За плечами — 13 лет службы в Вооруженных силах. Не был ни инженером, ни руководителем цеха. 

При этом компания — единственная, которая занимается разработкой и производством ракет «Союз» и грузовиков «Прогресс». Как считает бывший пресс-секретарь «Росавиакосмоса» Сергей Горбунов, в этом и есть корень проблем — вместо специалистов из отрасли посты заняли «эффективные менеджеры».

Центр Хруничева тоже попал в заголовки прессы. Рабочие бастуют, выходят на митинги. За последнее время зарплаты большинству из них урезали в три раза. Неудивительно, если знать, что предприятие задолжало банкам и самому «Роскосмосу» почти 100 млрд рублей. 

Положение в госкорпорации аховое: по данным Счетной палаты, около 40% всех нарушений, которые она выявила за год, приходится на «Роскосмос». Гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин поручил проверить всех руководителей предприятий ракетно-космической отрасли.

Ранее в поле зрения правоохранителей попал головной научный институт «Роскосмоса» ЦНИИмаш. Его сотрудника, 74-летнего ученого Виктора Кудрявцева, подозревают в передаче секретных данных бельгийцам. Затем стало известно о возбуждении уголовного дела по статье «мошенничество в особо крупном размере» в отношении главы НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского. А в начале августа совет директоров РКК «Энергия» приостановил полномочия главы корпорации Владимира Солнцева.

- Стоит ли удивляться, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - что в стратегически значимых отраслях и госкорпорациях под "крышею" путриота Рогозина завелись коррупционеры? А что - в авиастроении при Путине как-то лучше с кадрами? ОАК возглавляет "бизьнесьмен" не только никакого отношения к отрасли не имеющий, но и вовсе торговавший кассетами с попснёй в девяностых - других-то кадров у Путина для "встающей с колен" давно нет, неоткуда взяться, ведь Система устроена так, иерархично, любого бескорыстного специалиста не допустят даже на самую низшую ступень - коррупционно "смазанная" путинская вертикаль отторгает любого "бедного инженеришку", ну а в итоге мы получаем вот что: 

"Как утверждают аудиторы, ГКНЦП им. М.В. Хруничева, в который входит омский завод “Полет”, посредством совместной корпорации International Launch Services, Inc. и американской корпорации Lockheed Martin за вознаграждение в $68 млн. еще в 1999 году передало исключительные права на международные запуски и сбыт ракет-носителей “Ангара”, включая будущие модификации, американской стороне.

“Американцы при этом предъявили даже свои технические требования к носителю и имеют доступ к результатам интеллектуальной деятельности, полученным в рамках опытно-конструкторских работ по “Ангаре”. А финансирует эти работы, отнесенные к категории особой государственной важности, исключительно российский налогоплательщик. Это соглашение было подписано с американцами, однако, правда, пока ни одной ракеты до сих пор не поставили”, – говорится в исследовании “РГ” со ссылкой на отчет Счетной палаты.

Право прямых продаж носителей “Ангара” правительству Российской Федерации все же было предусмотрено, хотя приоритетностью правительство не обладает. "

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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
н-Стожар1 написал 21.08.2018 16:40
потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной.написано в эфесянам синодального перевода библии . таким образом ,поражение системы управления социумом последовательно начинается с начальников, переходит на власти и заканчивается мироправителями. еся такое понятие удача . банда разбойников,воров или пиратов сплачивается подле фартовых или удачных и разбегается (кто успел) от проклятых. ну а духам злобы поднебесной терять нечего,ихний люцик после тюряги ,сработает бетатестером и под удаление персонажа! на гнилую систему никто работать не хочет,что тут ,что у мерикосов. недавно прочитал знаменитый случай получения 15 тыщ процентов прибыли с тендера на 320 млн(однако доллар тада 20-ку стоил) ,тада получается на спутник связи. купили конструктор,тыщ за 60 долларов или собранный за 100 и втюхали как российский супер-пупер! 150 сам ,во попил то!
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Общество сгнило
Мытарь написал 21.08.2018 16:28
Общество еще вполне себе, а вот голова сгнила напрочь!
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(без названия)
Чукча написал 21.08.2018 15:36
Если про 1999 год- все так и есть, как здесь описано, так это измена.
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Общество сгнило
4 написал 21.08.2018 15:35
Воровская лихорадка охватила всю рф. А смазывает коррупционную вертикаль не Путин, а само ненасытное воровское быдло РФ. Только идиоты или правокаторы обвиняют во всем одного Путина!
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