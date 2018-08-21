Либерал Кудрин заманивает в пенсреформу "золотыми" пенсиями будущего

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в Госдуме на парламентско-общественных слушаниях «Совершенствование пенсионного законодательства», призвал добиться роста пенсий на 25% и более в реальном выражении. РБК следил за трансляцией заседания на сайте нижней палаты парламента.

«Я считаю, что необходимо сегодня ставить задачу роста пенсий в реальном выражении минимум на четверть и впоследствии на треть, при этом доводя коэффициенты замещения (соотношение среднего размера назначенных пенсий со средней зарплатой. — РБК) в соответствии со стандартами Международной организации труда — до 40%. И тут я скажу, что, конечно, и 40% не является конечной целью. С учетом добровольной накопительной составляющей во всех странах пенсия составляет от 60–70% от заработка при выходе на пенсию. Нам тоже нужно ставить эту задачу», — заявил Кудрин.

«Мы должны ставить себе цель впоследствии, в перспективе, чтобы пенсия была 60–70% от заработной платы. Если мы сегодня не решаем вопросы повышения пенсионного возраста, мы перечеркиваем эти цели», — заявил глава Счетной палаты.

Согласно расчетам ведомства, представленным в ходе выступления его главы, коэффициент замещения при реализации правительственных предложений о повышении пенсионного возраста в 2024 году составит 34%, а к 2035 году — 35,6%.

«Мы подошли к черте. Сегодня это [повышать пенсионной возраст] нужно делать обязательно», — сказал Кудрин, заметив, что реформу нужно было проводить 10 лет назад.

От редакции: Миг очаровательного единения людоедов-теоретиков с людоедами-практиками: набитый миллионерами и миллиардерами зал Госдумы внимлет "несистемному либералу", как-то невероятно перепрыгнувшему с митингов "болотного протеста" 2012-го назад в кремлёвские функционеры, в людоеды. Нет, они же цивилизованные граждане из гражданского общества - они не едят людей непосредственно. Они сперва их монетизируют, эксплуатируют вплоть до смерти, они стирают с карты России сперва 70 тысяч заводов, а потом и гарантии государства по пенсиям отменяют, то есть нагло запускают лапы в Пенсионный фонд - а какого обращения с позиций либералов ещё заслуживают все эти согнанные с заводов и своих квалификаций трудящиеся?.. Либералы манят их иллюзорным повышением пенсий - нисколько не беспокоясь о своём публичном лице, так сказать, - отчего бы не соврать ещё разок чтобы втюхать реформу, раз это так успешно делал уже три раза Путин, и ничего - ещё президентствует? Что, десять лет назад Кудрин как-то был ограничен в возможностях повысить пенсионный возраст стране, предложить такой же проект? Или просто не то было настроение и поле для манёвра у "питерского" работодателя в силу роста спровоцированных кризисом 2008-го протестных настроений в массах?

Игра правящего класса становится всё примитивнее. Ну, конечно же, воруя у населения его пенсионные сбережения реформой, надо с одной стороны обещать ему золотые горы, как делал Чубайс при популяризации приватизации, а ещё попугивая народ тем, что это надо было сделать аж десять лет назад! Мораль правящего класса, класса-напёрсточника тут прозрачна: вы, "господа рабочие", теперь участвуете в этакой азартной игре, в которой шансов дожить до пенсии у вас изначально очень мало, но зато если доживёте, то просто в золоте купаться будете! Как это похоже на якобы ушедшие "лихие девяностые". Государство-вор действует всё так же. Слушайте, господин Кудрин, а что - в РФ нынче столь велики зарплаты, что 70% от них в качестве пенсий как-то должны радовать среднего трудящегося?.. Вы же теперь в Счётной палате восседаете - ну, так ознакомьтесь с вопросом!

И рядом с этим маньяком либерализма в 2012-м стояли на одной сцене наши товарищи, нынче держащие голодовки в рамках всероссийской акции против пенсионной реформы?.. Разборчивее в попутчиках надо быть, товарищи! ВЫ тогда на сцене общегражданского протеста поделились не просто "харизмой", а протестным ореолом - вот с этими социальными террористами, которые к трону "питерских" миллиардеров-нефтесосов с радостью положат завтра ваши головы, как "лежачие камни", мешавшие пенсионную реформу реализовывать. Кстати, "герой болотного протеста" Кудрин присоединился сейчас к сонму поправших конституцию граждан из правительства Медведева - ими немедленно должны заняться компетентные органы. А если не займутся - значит, и они на стороне антиконституционного, антинародного строя.

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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