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Московский листок

Строившие элитное жильё на Рублёвском шоссе гастарбайтеры отравлены некачественной пищей

Опубликовано 21.08.2018 в разделе комментариев 3

москва пролетариат рабочий класс
Строившие элитное жильё на Рублёвском шоссе гастарбайтеры отравлены некачественной пищей

В городе Котельники Московской области отравились 26 человек, один из них скончался до приезда скорой помощи. Причины произошедшего пока неизвестны. 

"В результате происшествия в Котельниках пострадали 26 человек, из них 23 были госпитализированы с жалобами на плохое самочувствие в Люберецкую районную больницу N1, в Раменское инфекционное отделение, а также в Люберецкую районную больницу N2. Двое пострадавших от госпитализации отказались, один скончался до приезда скорой помощи", - цитирует ТАСС пресс-службу министра здравоохранения Подмосковья Дмитрия Маркова 21 августа. 

По словам министра, на месте было задействовано семь бригад скорой помощи и две бригады Центра медицины катастроф. 

РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что рабочие новостройки по адресу улица Сосновая, дом 2, корпус 4 отравились еще 18 августа и обратились к врачам после безуспешного самолечения. 

По словам собеседника агентства, одному из строителей 88 лет. Все пострадавшие - граждане Узбекистана. Предварительный диагноз - гастроэнтерит. Все госпитализированные находятся в удовлетворительном состоянии. 

В пресс-службе подмосковного Главгосстройнадзора РИА "Новости" рассказали, что отравившиеся строители возводили ЖК "Оранж парк". 

В пресс-службе администрации городского округа Котельники сообщили, что рабочие трудились в турецкой компании и могли отравиться привозной едой. 

"Отравившиеся 25 рабочих строительного городка в Котельниках питались привозной едой на станции метро "Молодежная", где проводили ремонт. Фирма - турецкая, пища привозная, питались также они на станции... Вечером в понедельник им стало плохо, в 12 часов [ночи] они стали вызывать скорую", - цитирует ТАСС пресс-службу администрации. 

Позднее в пресс-службе уточнили, что рабочие не ремонтировали станцию метро, а строили жилой комплекс. "Никаких ремонтных работ на метрополитене не велось. Они добирались через станцию Молодежная на строительство жилого комплекса на Рублевском шоссе, они там работали", - рассказали в пресс-службе. 

Там также подтвердили, что скончавшийся мужчина чувствовал себя плохо с 18 августа. "Сначала не вызывал скорую. Это две разные темы, но они совпали по времени. В понедельник 25 рабочих поехали на станцию [метро] работать, а он остался в городке", - пояснили в пресс-службе. 

Работодателем отравившихся является компания BOES Construction. "Есть данные, что рабочие отравились в субботу во время отдельного празднования, когда они употребляли в пищу свои продукты. Они пожаловались на плохое самочувствие, не вышли на работу, но не просили их госпитализировать. Когда состояние ухудшилось, мы принудительно немедленно госпитализировали всех пострадавших", - пояснил ТАСС сотрудник BOES Construction. 

Агентство также добавляет, что среди пострадавших граждане не только Узбекистана, но и Таджикистана.

От редакции: Вот таково реальное положение рабочих в Путинской России - советского народа, который съехался отовсюду, где уничтожены колхозы, заводы... Кто даёт им тут, в столице сырьевой империи, работу? Турки - пионеры освоения этого рынка труда, компания "Энка" построила офис "МосЭнка-плаза" на Самотёчной плоащди в самом начале 90-х. Бужуй экономит на всём, включая качество пищи - обращается с рабочими как со скотиной, а на медицинскую помощь тратится только в самом крайнем случае. Да и сам пролетариат привык не требовать линшего от господ работодателей - не то вообще с работы выгонят. Больничных листов тут не бывает - суют в зубы чёрный нал и выставляют со стройки, позли куда хочешь подыхать или лечиться. И всему это "рабочему сброду", причём и местного происхождения (какая разница? эксплуататор не знает ни границ ни национальностей того, кого эксплуатирует) - теперь ещё повысят пенсионный возраст... "Картина маслом" просто - вот что такое историческая победа капитализма в её развёрнуто-временном исполнении. 

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 3
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ДроЧер поддерживает миграцию инородцев, ну как и положено интернацистской камуняге.
советские - гниды и сволочи написал 21.08.2018 17:55
Как и сам ДроЧер - гнида и сволочь.
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(без названия)
sorokovviktor написал 21.08.2018 17:31
народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://miblog.2sms.ru
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Бужуй - обращается с рабочими как со скотиной...вот что такое историческая победа капитализма
Мытарь написал 21.08.2018 16:56
Это все лозунги. На самом деле у нас никакого капитализма нет. У нас чистой воды феодализм! При капитализме буржуй держится зубами за хорошего работника. Платя ему достойную зарплату. Так как найти сейчас хорошего работника, специалиста очень трудно. Кругом одна пьянь, наркомань и отставная срань.
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