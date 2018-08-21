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Московский листок

Митинг непарламентских партий и противников пенсионной реформы загнали опять в Сокольники

Опубликовано 21.08.2018 в разделе комментариев 0

реформа окп пенсионеры
Митинг непарламентских партий и противников пенсионной реформы загнали опять в Сокольники

Итак, по сообщениям наших товарищей, двоих активистов Левого Фронта и третьего задерженного "гроб Единой России" - выпустили из ОВД района "Тверской". Они были задержаны незаконно, поэтому их поскорее и выпустили - воспрепятствовавшие акции всё-таки немного стыдятся своих обязанностей... Однако послезавтра - новый важный митинг, который пройдёт в Сокольниках, как и самый первый. 

Организаторами акции выступают непарламентские левые движения столицы, в том числе Объединенная Коммунистическая партия (ОКП). 

Пока другие политические силы пытаются канализировать протест в свои избирательные кампании и приспособить народное неприятие этой реформы к своим сомнительным программам, коалиция непарламентских левых и коммунистов призывает всех, кто живёт честным трудом, выйти 23 августа на митинг и напомнить властям, что весь многонациональный трудовой народ России выступает против этой политики всеобщего грабежа и роста безработицы. 

23 августа все на митинг! 

Время начала мероприятия – 19:00. Место проведения - гайд-парк в парке "Cокольники".

Сбор в 18.15 у главного входа в парк "Сокольники" (метро "Сокольники"). 

Нет пенсионной реформе!

Нет повышению пенсионного возраста!

Да – прогрессивному налогу и изъятию сверхдоходов олигархии!

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