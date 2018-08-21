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Московский листок

По двум околопутинским "кошелькам"-олигархам нанесён удар в США

Опубликовано 21.08.2018 в разделе комментариев 0

сша санкции олигархат классованенависть
По двум околопутинским "кошелькам"-олигархам нанесён удар в США

Минфин США впервые обнародовал суммы, которые потеряли бизнесмены Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг после внесения их в санкционный список. Состояние Дерипаски уменьшилось наполовину, а Вексельберг потерял $3 млрд, утверждает ведомство. Минфин грозит причинить России еще «больше экономической боли». США также добиваются окончательного вывода Дерипаски из числа владельцев или контролирующих лиц «Русала» и En+». 

После того как бизнесмены Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг попали 6 апреля в санкционные списки США, их банковские счета на Кипре были заморожены и в результате этого они понесли убытки. Об этом во вторник сообщила заместитель министра финансов США Сигал Манделкер. Она выступала с докладом на слушаниях в банковском комитете сената. 

Как утверждается в докладе минфина, в результате санкций состояние бизнесменов значительно уменьшилось: например, в результате санкций Дерипаска потерял половину состояния. Журнал Forbes оценивал состояние бизнесмена в $6,7 млрд в 2018 году. 

Состояние Вексельберга уменьшилось на $3 млрд — с $16,4 млрд на 5 апреля до $13,5 млрд на 26 июля. 

За период с января 2017 года в санкционные списки OFAC попали порядка 200 российских юридических и физических лиц, сказала замминистра, выделив «Рособоронэкспорт», «ЕвроСибЭнерго», «Сургутнефтегаз», Олега Дерипаску, Виктора Вексельберга, Кирилла Шамалова, Алексея Миллера, Андрея Костина, Андрея Акимова, Николая Патрушева, Владимира Колокольцева.

- Кстати, - предлагает редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - неплохо бы санкции ввести и пролетариату России против вот этих же господ, но вот беда - пролетариат вынужден сам ужиматься из-за санкций, обрушенных США на того же Дерипаску: его завод в Надвоицах (славные ГУЛАГовские места - заводы тут были построены в рамках гулаговской индустриализации задолго до рождения Дерипаски) выпускал алюминиевые болванки для промышленности США (!), и теперь заводчане вынуждены увольняться и трудоустраиваться в соседней колонии вертухаями, мечтая однажды встретить в рядах зэков бывшего работодателя - а если серьёзно, то "ввести санкции" против того же поместья Миллера на Истре или Сечина в Барвихе - ничего не стоит, правда, в условиях перехода власти от этих вот самых "от санкций умученных" силовигархов, которым задаром достались и нефть и заводы, - перехода власти к трудовому народу... А вообще прекрасные новости, просто сердце радуется!

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