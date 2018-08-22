Вторая холодная: Поджечь США изнутри

Проанализировав плачевное положение Москвы во Второй Холодной войне и рассмотрев возможные стратегии ответа РФ на разящие санкции США - https://forum-msk.org/material/news/14937933.html - поговорим-ка о главном. А сможет ли нынешняя Москва использовать имеющиеся для контрудара шансы?

Например, на подрыв Соединенных Штатов изнутри? Ведь обстановка крайне серьезна, американский санкционный натиск буквально нокаутирует Москву…

США В НЕУСТОЙЧИВОМ ПОЛОЖЕНИИ

В самом деле, предпринять действия на учинение в Америке острейшего внутреннего конфликта сейчас – дело принципиально возможное. Можно сказать, исторический момент ныне для этого – уникальный. Пожалуй, подобная внутренняя турбулентность наблюдалась в Америке до того дважды – в 1861 году и в 1929-1932 годах. (Ни «вьетнамско-уотергейтский» кризис в Соединенных Штатах первой половины 70-х, ни кризис 1989-1991 годов в них же такой остроты не достигали).

Дело в том, что Трамп осуществляет болезненную перестройку в Соединенных Штатах, порождая сильнейшие внутренние распри. Оно и понятно: прежний геополитический проект Америки в виде «постиндустриальной неолиберальной глобализации» потерпел крах. Не одно десятилетие американский бомонд считал, что может безнаказанно вывести промышленность из своей страны. Главное, мол, построить глобальный мировой порядок, опирающийся на транснациональные корпорации, финансовый капитал и сети международных организаций. Америка в этом проекте остается центром эмиссии глобальной валюты, центром управления умами, очагом поставок высоких технологий и мировым средоточием потребления. А еще – военной и военно-промышленной базой нового мирового порядка. Ну, а вкалывают пусть китайцы и разные прочие цветные. А русские с обломков СССР пусть гонят нам сырье.

В этом проекте США оставались единственной сверхдержавой. Остальные страны ослаблялись или вообще дробились. Апофеоз плана – поджог Евразии, превращение ее в материк бунтов, распадов целых стран и гражданских войн. Америка в мире хаоса и смут должна была остаться островной крепостью, куда бегут богатства и лучшие умы. За неимением лучшего места.

Однако план сорвался. Оказалось, что Китай, вобрав в себя главный производственный потенциал планеты, разваливаться вовсе не собирается. Наоборот, он стал обретать черты одного из главных научно-технических и финансовых центров света, становясь еще одной сверхдержавой. Рядом с ним поднимается еще и Индия. Америка не имеет подавляющего технологического превосходства над КНР, а по части подготовки научных и инженерных кадров – отстает от Китая все больше. Подтвердилась простая истина: у того, у кого – современное производство, у того в конце концов оказываются и наука с техникой, и финансы.

Зато Соединенные Штаты оказались перед реальной перспективой деградации. То есть, уже не только утраты научно-технологического лидерства, но и массовой дебилизации своих граждан. Общество Америки стало опасно расслаиваться, образовался целый пояс депрессивных штатов (Ржавый пояс) с их застойной безработицей и запустением. Вечная жизнь в долг, с нарастанием обязательств федерального правительства и штатов, астрономический государственный долг – все это повело Заатлантическую республику к краху и банкротству.

Поэтому победа Трампа – это яростное желание белой Америки выжить и не умереть. Вводя протекционизм, Трамп убивает миф постиндустриализма и делает все, чтобы производство вернулось в его страну. Даже ценой сброса всего мира в новую Великую Депрессию. Ибо поднимутся новые тысячи заводов и фабрик в США – они будут жить, опираясь на самодостаточный трехсотмиллионный рынок.

Но именно это и порождает опасный внутренний кризис в самих Соединенных Штатах. Противниками такого Трампова курса выступают очень многие.

Во-первых, финансовые воротилы и те, кто имеет огромные прибыли на выносе производства из Соединенных Штатов в «дешевые страны». Им совершенно не хочется строить предприятия снова в Америке и лишаться дешевой рабочей силы, обеспечивающей десятки процентов прибыльности ежегодно.

Во-вторых, это миллионные массы городских трутней-«постиндустриалов», желающих и дальше потреблять дешевые товары из Китая, Малайзии, Индонезии, Вьетнама и т.д. Эти трутни не желают переплачивать ради подъема национальной индустрии и сами идти работать в производительный сектор.

В-третьих, это огромные массы негритянских люмпенов, привыкших жить на социальные пособия и не работать. К ним присоединяются массы мигрантов.

Опора Трампа – белая Америка, жаждущая рабочих мест и промышленных предприятий, достойных зарплат. Она ненавидит и мигрантов, и негров, и космополитическую вашингтонскую элиту, и финансистов.

Да, в США нет, как в 1861-м, ярко выраженного раскола между группами штатов, линия противостояния проходит буквально по каждому из них. Но такое противостояние – явная основа для насильственного, кровавого противостояния. Тут картина больше напоминает кризис 1929-1932 годов. Именно это и можно использовать для того, чтобы учинить внутриамериканскую смуту и надолго вывести США из Холодной войны-2, заставив сосредоточиться исключительно на домашних проблемах. Сегодня Трамп умело прикрывается Путиным, как щитом. Истерия идет по поводу вмешательства Москвы в выборы 2016 года, по поводу помощи Путина Трампу в той кампании, но никак не по поводу того, что Дональд Фредович творит в экономике, в создании покровительственных таможенных пошлин, в разрушении прежней свободы торговли. Трампу это пока здорово помогает, отвлекая внимание его врагов. Но это – лишь на время. И тогда начнутся уличные протесты против подорожания товаров…

Вопрос: а сможет ли Москва помочь внутриамериканской смуте в ответ на тяжелые удары американских санкций?

ТОЧКИ ПОДЖОГА

Что для этого делать, принципиально ясно. Прежде всего, нужно подлить масла в огонь американского кризиса. С одной стороны, нужно помочь лево-либералам, американским глобалистам, валить Трампа и вести дело к импичменту. Вбрасывать побольше компромата на него, всячески подтверждая помощь Кремля ему на выборах 2016 года. Спонсировать наиболее отмороженные радикальные группировки «толерастов». А также – экстремистские группировки чернокожих и мигрантов.

Второй рукой стоит финансировать белых «затрамповцев» в глубинке. Чтобы там появлялись свои Мозговые. Чтобы эти группировки начали вразумлять городских трутней и «толерастов» кулаками и пулями. Чтобы быстрее пролилась кровь.

В идеале нужно вести дело к появлению американско-националистической, протрамповской партии, ломающей тандем «Демпартия – Республиканская партия». Какой-нибудь Новой Американской Свободы, скажем. Партии белого большинства.

Но вот способна ли Москва на такую работу?

ПОВАРСКО-ТРОЛЛЕВОЕ ШАЛЯЙ-ВАЛЯЙ 2016 ГОДА

И тут сразу встает вопрос: а вмешивались ли из РФ в американские выборы 2016 года? И не стала ли оная попытка пригожинской «фабрики троллей» фальстартом? Этаким шаляй-валяй, который погубил открывающиеся возможности?

Официально Кремль отрицает вмешательство в американские выборы с помощью операций в Интернете и соцсетях в 2016-м. Хотя Путин на встрече с Трампом в Хельсинки и допустил возможную помощь Трампу со стороны хозяина «фабрики троллей», придворного повара Пригожина (хозяина еще и ЧВК «Вагнер»). Но Максим Калашников убежден, что все косвенные свидетельства говорят о том, что из РФ на победу Трампа работа все-таки велась.

Во-первых, мы помним, какое ликование царило в официозной пропаганде РФ и в Кремле после победы Дональда Трампа в ноябре 2016-го. Трампнаш! Ура! Пили шампанское. Приняли Трампа в почетные донские казаки. Глава «Раша Тудей» Симоньян чуть ли не в оргазм впадала. Нам всерьез говорили, будто главная задача Трампа – не американскую промышленность поднять, а признать переход Крыма в РФ и «наладить отношения с Россией». Это потом обороты сбросили и стали крутить назад. А сперва торжества с ликованием даже не скрывали. Вы новогодний «Голубой огонек» с 31 декабря 2016 на 1 января 2017-го поглядите.

Во-вторых, еще в 2004-м такой известный кремлевский «воин креатива», как Олег Матвейчев, в своей книге предложил: надо бросить на завоевание ближнего и дальнего зарубежья многочисленных пиарщиков и политтехнологов, что остались без дела после наступления «управляемой демократии». Дескать, выборы губернаторов отменили, партии прижали – нужно бросать силы «воинов креатива» на обработку заграницы. «Фабрика троллей» Пригожина и стала во многом воплощением сего плана.

Потому мое мнение: вмешивались. Как бы не на государственном уровне. Но так бездарно, что привели к власти того, кто для Кремля намного страшнее, нежели Хилари Клинтон – Трампа. Да еще и вызвали такую болезненно-истерическую реакцию американцев, что самим страшно стало. Но при этом такое «поварское» вмешательство не породило ни Третьей партии в США, ни открытых боев между антитрамповцами и протрамповцами. В общем, все спалили.

Теперь вмешиваться стало намного труднее. Да и Трамп умен – умело использует россиянское вмешательство для прикрытия своей экономической перестройки. Вы, мол, ломайте копья по поводу троллей и агентов Путина, но только не вспоминайте о том, что я строю протекционизм и весь мир толкаю к Великой Депрессии. Не задавайте вопросов по поводу пошлин и налогов – ату на Путина! Санкциями его бейте! А я под шумок, под дымовую завесу «вмешательства в американские выборы» продолжу поднимать американскую индустрию и разжигать мировую торговую войну. Трамп, как прагматик, просто сделал Путина живым щитом. И всячески (даже встречей в Хельсинки) поддерживает истерию по поводу «руки Москвы» на выборах в Соединенных Штатах. Хотите убийственных санкций против Кремля и Путина? Вот, пожалуйста. Главное – не мешайте мне заниматься американской экономикой.

Пока не Путин использует Трампа, а он – Путина. И то, что в РФ пытались сделать с Америкой в 2016-м, привело к обратному результату.

А не надо было все шаляй-валяй делать, легкомысленно и непродуманно! С наскока, на авось. Как и в случае с Крымом: взяли только его, бросив остальную Новороссию, погубив шанс, выпадающий раз в столетие. Спалив такую уникальную возможность поквитаться с Америкой за 1991 год. Фактор-то внезапности удара в этом простроанстве, на сем направлении уже утрачен, как ни крути. Янки уже собрались и выставили свои защитные барьеры. Тут надо было бить сразу и наверняка, не давая врагу опомниться. А тут – все по-сурковски вышло. Много шума – и лужа, в которую сели с размаху. Помогли придти к власти Трампу, программа коего означает раскол мира на торгово-экономические блоки-империи и дешевение сырья. По сути, Кремль тут собственному поражению помог-то…

А СТОИЛО ЛИ РАДОВАТЬСЯ ПОБЕДЕ ТРАМПА?

Если предположить, что поддержка Трампа на выборах 2016 года все-таки была, то это – грандиозный внешнеполитический просчет Кремля. Ибо Трамп как президент США намного опаснее для РФ, нежели президент Хиллари Клинтон. О чем мы говорили еще осенью 2016-го.

И.Стрелков и М.Калашников о последствиях победы Трампа для РФ (эфир 13 ноября2016 г.)

https://youtu.be/--SoeQNxPxk

Что Хиллари Клинтон? Обычная лево-либеральная американская комиссарша, причем не шибко умная. Она тупо продолжила бы прежний, глобалистский и деиндустриализаторский курс, который уверенно ведет Соединенные Штаты к краху. Ну да, она бы исходила бы словесным ядом по адресу Москвы и вводила бы санкции, но ядерной войны с нами никогда бы не начала (см. первую статью о стратегиях холодных войн). Клинтон продолжила бы тратить деньги на спонсирование антипутинской прозападно-либеральной оппозиции в РФ в расчете на «майдан», то есть – отправляла бы средства в песок. Но Клинтон не посягала бы на «священную» глобализацию, где «вертикаль» Путина чувствует себя уверенно и имеет приличные доходы от вывоза сырья.

А вот Трамп намного опаснее Клинтон. Ибо ломает «священную глобализацию» и выстраивает мир «новых тридцатых», мир, разделенный протекционистскими барьерами на разные имперские блоки. Здесь вытягивается простейшая причинно-следственная цепочка. За разделением мирового рынка следует неизбежная болезненная перестройка всей планетарной экономики со спадом производства везде. Новая мировая депрессия – падение спроса и цен на сырье на много лет вперед. Дешевение сырья на несколько лет – катастрофа с финансами в РФ, удар под основание путинской «вертикали». (Зато Трамп достигает основной своей цели – возврата индустрии в Соединенные Штаты и их спасения от банкротства).

То есть, поневоле (или побочно) программа Трампа означает реализацию одной из стратегий холодных войн: создание мира, в котором твой оппонент не выживает. Мир нового протекционизма и реиндустриализации Америки есть мир гибели РФ. Обрушение того порядка, в который она худо-бедно вписалась с 1991 года.

Чтобы понять, какую угрозу победа трампизма несет Кремлю, ему достаточно было изучить книги Трампа и его предвыборную программу. Но осознание перспектив «новых тридцатых» и глобальной торговой войны оказалось за пределами понимания российского бомонда. Он соблазнился заявлениями Трампа о том, что он, де, признает присоединение Крыма и наладит отношения с Путиным. Верхоглядство и умственная немощь правили бал.

Отсюда – и вопрос. Если все было именно так, то сможет ли верхушка РФ воспользоваться острейшими внутренними конфликтами в Трамповой Америке сейчас? На этом этапе Второй Холодной?

ПРОБЛЕМЫ – В ОТСУТСТВИИ МОЗГОВ

То бишь, теоретически возможность поджога США изнутри все еще имеется, но в РФ этим некому воспользоваться. Пригожинские тролли для этого слишком примитивны. У РФ не оказалось ни таких мощных и умных спецслужб, как у Сталина, ни аналога сети Коминтерна. Да что там Америка! Все эти «воины креатива» и «стратеги» Украину-то профукали.

Очевидно, что операция по разжиганию смуты в Соединенных Штатах должна была планироваться долго и тщательно, по многим линиям. Но разведка в РФ деградировала, как и все части государственной машины. Уж если Анка Чэпмэн у них была агентом в Америке – чего вы хотите? Ну, это никак не Конон Молодый и не Ким Филби.

Потому мой вывод таков: шанс на ответный ход РФ во Второй Холодной по взрыву противника изнутри принципиально есть. Но вот воплощать его в РФ явно некому.

Хорошо, может, Кремль применит ответный удар в виде стратегии «Борьба за будущее»? Поговорим об этом дальше.

(Продолжение следует)