Наверно, богу очень смешно, как в России его защищает Путин

Благая весть, товарищи. Спустя пять лет после обрушения на нас уголовной кары за «оскорбление чувств верующих» и десятков исковерканных судеб на российские власти вдруг нашло просветление.

Они признали, наконец, что перегнули палку с введением этой ч.1 ст. 148 УК, которая зверски карает «кощунников» за лайки, посты и репосты. До трех же лет дают.

О декриминализации позорной для светского государства статьи вдруг заговорили в Кремле, Госдуме, ОНФ, СПЧ, УпПЧ т.п. Даже из недр РПЦ прислали глас. Дескать, дело можно не возбуждать после «примирения сторон».

Только вот кто с кем должен мириться, если среди «потерпевших» сплошные агенты и подставные шоумены силовиков?

О неконституционности самой статьи еще на стадии ее принятия четко заявил омбудсмен Владимир Лукин.

Он напомнил, что у атеистов тоже есть чувства. И если будет закон о защите чувств верующих (подавляющее меньшинство), то должен быть и закон о защите чувств атеистов (подавляющее большинство). Но этого не случилось.

На днях уже международная организация «Агора» дала советы, как в своих аккаунтах в соцсетях не оскорбить этих ранимых чувств и что надо оттуда срочно вычистить. В том же «ВКонтакте», например.

Вот не стал бы, ей богу, писать эту заметку, если бы ее советы не показались мне наивными и… непрофессиональными. Может, потому что сам «варюсь» в теме уже шесть лет. Со дня «знаменитого» панк-молебна в пустом ХХС «Богородица, Путина прогони».

Итак, послушаем юристов «Агоры» - авось, кому сгодится. «С оскорблением чувств верующих в принципе все довольно просто, - считают они.- Любые карикатуры или насмешки (даже легкие) над религией и ее служителями - прежде всего, конечно же, РПЦ… Критика патриарха Кирилла, священников РПЦ… Нужно учитывать, что решающее значение о том, оскорбляет чувства верующих ваша публикация или нет, будет иметь мнение священников либо воцерковленных экспертов».

Нет, вы поняли? Значит, безмерную алчность и стяжательство г-на Гундяева уже не моги критиковать. При этом решающее слово для суда будет за… батюшками. Теми самыми, которые чаще всего и строчат в органы жалобы на «кощунников». Поскольку РПЦ у нас все больше превращается в коммерческую карательно-репрессивную госструктуру.

Блеск, конечно! Мне всегда казалось, что опытный адвокат по делу должен начинать в суде свою речь с реплики: «Пусть г-н обвинитель докажет, что бог есть, и мы тогда согласимся, что у верующих могут быть чувства к нему. Нельзя же всерьез воспринимать веру в того, кого никто не видел».

При этом защитник должен требовать, чтобы и следователь, и прокурор и судья были верующими. А иначе как они могут разбираться в том, что именно оскорбляет их чувства верующих, а что нет? Пусть сначала докажут…

А теперь внимание. Несколько вопросов, на которые эта ч.1 ст. 148 УК не дает никаких расшифровок и толкований.

а) кто такой «верующий»? Как он может доказать и доказывает на суде свою веру в бога?

б) что такое «чувства верующих»?

в) что такое «оскорбление чувств верующих»? Какие конкретно деяния оскорбляют эти чувства? Как оскорбленный, может доказать, что он именно оскорблен? Есть ли вообще хоть примерный перечень таких деяний, широкой общественности неизвестный?

Эти вопросы я как обозреватель еженедельника «Патриот» по просьбам читателей и коллег последовательно задавал самым главным начальникам отечественного правосудия.

А именно: директору Следкома А.Бастрыкину, главе отдела МП по связям со СМИ В.Легойде, председателю ВерхСуда В..Лебедеву, генпрокурору Ю.Чайке. Директору ФСБ А.Бортникову писали, поскольку и они зорко стоят на страже религиозных переживаний граждан нашей многострадальной Родины (А.В. тоже член КПСС).

И, естественно, депутатке Госдумы Н.Поклонской отправили Открытое письмо в период ее неистовой борьбы против еще не вышедшего к/ф «Матильда». Вы помните, с какой страстью она отдавалась защите «чувств верующих», якобы оскорбленных историческим блокбастером про роман цесаревича Николая и юной придворной балерины.

И представьте: никто из высоких адресатов не дал газете, читателям и журналистам никакого ответа. Никакого. Все дружно отмолчались. А сами хватают ребят, обвиняют и судят…

Одна моя заметка здесь в апреле 2017 г. так и называлась: «А патриарх Кирилл может доказать, что он верующий?» (https://forum-msk.org/material/power/13018141.html ).

Ответ: не сможет. Потому что критериев нет. И он не посланник с небес, а лицо, избранное на Поместном соборе РПЦ 27 января 2009 г. Ранее работал в РПЦ завотделом. А кем был в советское время - хорошо известно. «Второразрядным агентом КГБ Михайловым». Сексотом и стукачом.

«Бог поругаем не бывает», сказал апостол Павел. Истинную веру в него невозможно оскорбить. Он каждому воздает по вере и делам его и в земных адвокатах не нуждается.

Тем более из России, которая по Конституции объявила себя светским государством и отделила от себя РПЦ.

Для него заступничество раба божьего Владимира и других членов КПСС выглядит, наверно, очень смешным.