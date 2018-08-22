Жители общежитий в предвыборном штабе Собянина в ожидании дырки от бублика

21 августа жители общежитий авиамоторного завода "Салют" и бывшей Трёхгорной мануфактуры при поддержке Движения Общежитий Москвы и Рабочего компаса направились с коллективным визитом в штаб Собянина, что расположился в эти горячие предвыборные дни на Покровке.

Кандидаты в мэры Москвы сейчас активно принимают народ, рассматривают обращения, обещают устранить даже многолетнюю несправедливость (если та таковой окажется!) Мэр Москвы Сергей Собянин о проблемах жителей общежитий (и конкретно о жителях общежитий Салюта и Трёхгорки) знает не первый год, обращения по этим вопросам получает регулярно, коллективы рабочих по жилищным делам навещают его ведомства с неменьшим постоянством, но как были ценные специалисты авиапрома без прописки, так и остаются (две недели назад по этой причине им было даже отказано в приёме в Приёмной Правительства Москвы), и как были бывшие работники Трёхгорки незаконно куплены вместе со своими домами, попав под власть частного барчика, так и продолжают до сих пор бороться за право передачи их общежитий городу.

Впрочем, волонтёры штаба Собянина всего этого вполне могли и не знать. Приняли они жителей (в отличии от других московских ведомств) вполне радушно, прописку не спрашивали, а даже напоили жителей общежитий чаем, пригласили их представителей в кабинет. Жители подали свои обращения, их выслушали, после чего пригласили на приём уже по существу к начальнику штаба Олегу Анатольевичу уже на следующий день, 22 августа к 18 часам.

22 августа жители отправляют в штаб Собянина своих представителей и будут ждать результатов встречи, чтобы решить свои дальнейшие шаги по защите жилищных прав. Собянин уже не первый год не может решить вопросы массовых жилищных нарушений в столичных общежитиях, но кто знает, может, предвыборный август сможет поставить конституционную точку в многолетних мытарствах людей, поднимающих Москву и авиапром?

От редакции: Да-да, обязательно решит, прямо сейчас. Вот 7 лет руки никак не доходили, а тут позвонит ему начальник избирательного штаба, Собянин подхватится - и решит. За две недели, что остались до принародного голосования.

Но чаю, надо думать, нальют, прямо к 18.00 чайник поставят. И баранок купят, московских. Бубликов опять же, с дырками. Бублик можно будет на месте съесть, а дырку от него - с собой забрать, на память.

А.Б.