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Московский листок

В Баренцевом море потеряли "оружие судного дня"

Опубликовано 22.08.2018 в разделе комментариев 1

путин ракеты опк
В Баренцевом море потеряли "оружие судного дня"

Американская разведка полагает, что российская ракета с ядерным двигателем при испытаниях в ноябре 2017 года упала в Баренцево море, РФ готовит операцию по ее возвращению, сообщил во вторник американский телеканал CNBC. 

По версии его источников, якобы ознакомившихся с неким докладом американских разведывательных служб, "российская ракета с энергетической установкой остается утерянной в море после неудачного испытания в прошлом году и Москва готовится к попытке ее возвращения". В данной операции якобы будут задействованы три российских судна, одно из них оснащено оборудованием для работы с радиоактивными веществами.

***

Вообще, если не врут (а с чего бы им врать), то бардак, конечно. 

Для начала, ракету с источником ядерного излучения, причем довольно мощным, довольно странно испытывать над морем. Вероятность ее падения без самоликвидации всегда велика, и тут дело не только в экологическом ущербе, но и в том, что утерянную ракету может поднять со дна и вероятный противник.

Ну и с экологией тоже.

Конечно, по сравнению с Фукусимой, когда в мировой океан оказалось слито огромное количество зараженной воды, ядерный двигатель выглядит почти несерьезно - ну там где-то в полярных льдах произойдет радиоактивное заражение... Но как быть с испытаниями в воздухе? Тут уже никакой толщей воды ничего не прикрыто, "все остается людям".

И сколько таких двигателей окажется в атмосфере и в воде после завершения испытаний? Пока известно о четырех неудачных пусках, но по всему видать, их будет куда больше.

Речь, конечно, об "оружии судного дня", но пока его отрабатывают и испытывают, судный день может наступить на отдельно взятой территории безо всякой войны...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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По законам физики такой двигатель
теоретик написал 22.08.2018 01:21
для полета не возможен.Поэтому имеем обыкновенную лохту от уголовника Пригожина.
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