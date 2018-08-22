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Московский листок

Написал на ФОРУМ.мск? Полежи с проломленной головой!

Опубликовано 22.08.2018 в разделе комментариев 2

казахстан тюрьма
Написал на ФОРУМ.мск? Полежи с проломленной головой!

Любимое начало заметок в советское время: "В редакцию пришло письмо..." Но на этот раз письмо действительно пришло - от экологического активиста из казахстанского Темиртау Станислава Войцеховского. Который недавно прислал нам два интереснейших ролика о том, что там творится в Темиртау, свободном и демократическом...

Гордость Темиртау или его гибель? 

Но в свободном и демократическом Казахстане таких вещей почему-то не любят.

"У офиса в час ночи кто-то сзади профессионально отработал, - пишет Станислав Войцеховский. - И менты прибежали - отказную пишите, все равно не найдем..."

3 часа где-то Станислав без сознания лежал, пока очнулся и пополз домой, в крови и с разбитой головой.

"Ветровка "Коламбия" очень крепкая, порвалась, так били, - сообщает Станислав. - И кровью пропиталась. И главное - амнезия. Помню кто-то сзади профессионально поджопник дал, и я мордой в бордюр и черепицу... Дальше не помню ничего."

"Спецслужбы постоянно говорят, что так и будет, - продолжает Войцеховский. - Мол, убьют и не поймёт никто, "сам упал" или ещё как..."



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Это Боран написал 22.08.2018 10:47
намекает,что так будет с теми,кто пишет на форуме разоблачительные комментарии про намекает,что так будет с теми,кто пишет на форуме разоблачительные комментарии про Борана.
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надо вводить
вежливых написал 22.08.2018 10:06
людей
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