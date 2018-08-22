Деиндустриализация в РФ может быть засчитана Латвией и Эстонией как возмездие за "оккупацию"?

Министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс заявили, что планируют добиться от России компенсации за «советскую оккупацию». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте минюста Эстонии.

Министры подчеркнули, что важно помнить о потерях от «оккупации» и в настоящее время страны совместно изучают возможность возложить финансовую ответственность за ущерб от нее на Россию.

Отмечается, что глава минюста Латвии представил возможные меры, чтобы поднять вопрос о выплате компенсаций на уровне ООН.

Ранее сообщалось, что в Польше могут заняться подсчетом потерь, которые страна понесла во время Второй мировой войны из-за действий СССР.

- Тема избитая, - размышляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - и скучная, все эти разговоры, видимо, активизируются к 1 сентября, когда в 1939-м началась Вторая мировая, и началась вовсе не со стороны СССР, а перепуганные гитлеровским наступлением, порабощением Европы нынешние "кредиторы" тогда умоляли большевиков и Красную Армию войти в свои страны и защитить, однако "оккупация" ведь с нею, с войной, не закончилась, и там где шли бои (и соответственно имелись разрушения, потери) выросли не только новые дома, школы, больницы, вузы, но и целые города, и даже атомные электростанции - всё это в какую сторону считать, ущерба или наоборот? Однако надо тут отметить, что вот сама страна, с которой пытаются взыскать, сама Российская Федерация, правопреемница СССР - ведёт успешную борьбу с "Советской оккупацией" уже два десятилетия, и вроде бы без боевых действий, без наступления армий противника самой страной, её правительством нанесён такой ущерб народу, трудящимся, что 70 тысяч заводов перестали существовать, - наши европейские "друзья" не хотят ли засчитать эту либеральную "флагелляцию", самобичевание, эту деиндустриализацию, это самоистребление как адекватное их "ущербу" возмездие?

Да и это фото не отрезвит ли "кредиторов"? Это перед Великой Отечественной, это предки их...

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