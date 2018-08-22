Экономическая и политическая ситуация в РФ глазами ЦРУшника

Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте РФ подготовил проект масштабных поправок в Уголовный кодекс, предлагающих декриминализировать действия в соцсетях и статью об оскорблении чувств верующих. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в Совете.

СПЧ предложил пакет рекомендаций после того, как на тему наказания за репосты и лайки в соцсетях высказались крупные компании, ведомства, политики и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Совет, в частности, призывает отменить часть 1 статьи 282 УК, в которой говорится о возбуждении ненависти или унижении достоинства по признаку пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии или социальной группе, совершенных публично, с использованием СМИ или интернета.

Это деяние предлагается перевести в разряд административных правонарушений. В СПЧ также считают необходимым сузить определение экстремистской деятельности, так как "разжигание социальной розни" и "утверждение религиозного превосходства" невозможно трактовать однозначно.

Авторы поправок предлагают оставить уголовное наказание только за насильственные экстремистские действия, исключив уголовное преследование за слова, "не представляющие реальной угрозы защищаемым Конституцией РФ интересам". Однако к ним не относятся угроза экстремистским насилием, призывы к нему и его поддержка.

Совет предлагает исключить из текста статьи формулировку "принадлежности к какой-либо социальной группе". Это понятие, полагают в СПЧ, содержит правовую неопределенность и порождает в правоприменительной практике такие спорные "социальные группы", как "атомщики", "ватники", "депутаты Госдумы", - говорится в документе. Кроме того, в Совете считают, что нужно убрать формулировку "унижение достоинства", поскольку она "на практике сопоставима с оскорблением, которое является административным правонарушением".

Что касается части 1 административной статьи 20.3, Совет предлагает отредактировать ее так, чтобы под нее не подпадала демонстрация нацистской или экстремистской символики без цели пропаганды.

Также СПЧ предлагает вывести из Уголовного кодекса часть 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Взамен в Совете предлагают дополнить Кодекс об административных правонарушениях отягощенным составом оскорбления.

В терминах "религиозные взгляды" и "верующие" СПЧ отмечает правовую неопределенность, так как из законов непонятно, можно ли распространять их на атеистические взгляды и, если нет, является ли это дискриминацией атеистов.

Кроме того, СПЧ предлагает упразднить Федеральный список экстремистских материалов: он "не оправдал возложенных на него надежд по профилактике экстремизма, а напротив, стал крайне громоздким и мало пригодным для применения законопослушными гражданами", указано в проекте рекомендаций. При этом в Совете считают допустимым ведение правоохранительными органами "служебных реестров материалов, признанных экстремистскими в судебном порядке".

Еще одно новшество, которое хотят узаконить правозащитники, касается исчисления срока давности преступлений и правонарушений, связанных с высказываниями. Сейчас в Уголовном кодексе преступления, связанные с экстремистскими публикациями, рассматриваются как длящиеся, а КоАП исчисляет срок давности с момента фиксации правонарушения, даже если публикация была сделана за несколько лет до него. СПЧ предлагает отсчитывать давность с момента публикации.

По мнению СПЧ, С заявлениями о запрете материалов должна централизованно работать Генпрокуратура, а не местные прокуратуры. Судебные заседания о запрете материалов и признании организаций экстремистскими должны проходить строго в присутствии ответчика и в открытых заседаниях. Кроме того, Совет считает необходимым изменить подследственность дел о публичных призывах к экстремизму и сепаратизму (статьи 280 и 280.1 УК): сейчас ими занимается ФСБ; в СПЧ предлагают передать эти дела Следственному комитету.

Также СПЧ коснулись включения обвиняемых в экстремизме в черный список Росфинмониторинга: включенные туда люди не могут совершать никаких банковских операций. Сейчас обвиняемые по делам об экстремистских высказываниях фактически приравнены к лицам, финансирующим терроризм. В законодательстве их следует дифференцировать, полагают в Совете.

От редакции: А я вот представляю себе какого-нибудь ЦРУшника, не плакатного, а рядового такого, гражданского вида и спокойного нрава... Просматривает он на работе ленту новостей российскую по долгу службы. Прямо вот сейчас и просматривает. Так-с, ну, что они там празднуют? О - День сепаратистского флага России, освободившейся от СССР? Ну, значит, объединяться они пока в СССР обратно не планируют, силы из себя не представляют, для США это безусловно хорошо. Кстати, и ДНР с ЛНР они к себе точно не присоединят - им бы своему собственному распаду нарадоваться, скоро и филиал Ельцин-центра в Москве откроется, всё идёт курсом августа-91...

Так-с, что там ещё? О! Они всё ещё решают, сажать ли за репосты, за оскорбление чувств душевнобольных - ну, и это славненько. Делом ребята заняты! Уровень самоорганизации социума в противостоящую нашему империализму, созидательную силу - минусовой, это, слава богу, не СССР, где строили тот же Беломорканал с невиданной скоростью, как и космические корабли. Теперь это общество не созидателей, а потребителей нашей продукции и мифов, общество полицаев и провинившихся - Постсоветский союз миллиардеров и бедняков стабилизируется...

Заводы новые там пока не строят, а наоборот рушат, банкротят (как Центр Хруничева), ничего технически, конкурентно угрожающего США не планируют выстроить? Вот и чудненько - значит, да пребудет Россия эта триколорная, путинская - всё той же сырьевой империей, и важнейшим для неё вопросом, не как до 1991-го были (Афганистан, СОИ, Буран) глобальные, индустриальные, международные (поддержка соцлагеря) - останется вопрос поставки газа и нефти в Евросоюз... Это - для режима Путина вопрос жизни и смерти, а не что-то иное. Ну, значит, и мы в ЦРУ не зря свой хлеб едим - главное чтоб дискурс у них не сменился, святость частной собственности охранялась, ни чтоб богатые богатели а бедные беднели - с того и нам профит будет, ведь централизация капитала, закон, открытый забытым у них Марксом, работает на нас...

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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