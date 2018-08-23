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Московский листок

Мособлсуд. Подал заявление - виновен!

Опубликовано 23.08.2018 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

суд закон
Мособлсуд. Подал заявление - виновен!

21 августа 2018 года Мособлсуд суд подтвердил решение городского суда Серпухова, впаявшего Станиславу Кирюшкину (координатор Левого Блока по Серпухову) штраф в 10 тысяч рублей только за то, что он подал заявление на проведение пикета против пенсионной реформы (!). Подчеркиваю, не вышел на пикет, не игнорировал требование «разойтись», а просто подал уведомление.

Подтвердил решение судья мгновенно, с лёту, даже сам с собой совещаться не выходил. Ибо, как заявил судья, подача уведомления - есть часть организации массовой акции. А поскольку Кирюшкин (ранее дважды привлеченный за акции против ТБО) пикет проводить был не вправе, то спросив согласование на него, он уже нарушил закон, поскольку приступил к его организации.

Всё понятно. И только один вопрос, маленький такой вопрос. Может, пора начать сажать судей за взятие взяток и вынесении заведомо неправосудных решений сразу же после того, как они подадут заявление о принятии на работу? Как никак, подача заявление о трудоустройстве в судебное кресло, есть часть организации процесса по злоупотреблению своим судебнокресельным положением!



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