Отставной силовигарх Якунин готовится стать богатейшим немцем

Бывший глава РЖД Владимир Якунин получил в немецком посольстве визу D, которая нужна для получения в будущем вида на жительство, сообщил московский муниципальный депутат Дмитрий Клочков.

"Шубохранилище переезжает в фатерлянд. А вы, русские иваны, продолжайте пользоваться "гравитационными туалетами" в поездах, они же дырки в полу», – написал мундеп в своем фейсбуке.

Он отметил, что фото Якунина в посольстве по адресу: Ленинский проспект, 95, ему прислал друг, по словам которого, визу D Якунину дали не на три месяца, как обычно, а на полгода (в связи с тем, что в Берлине загружено ведомство по делам иностранцев).

Представитель Владимира Якунина, заместитель генерального директора фонда "Диалог цивилизаций" Григорий Левченко так прокомментировал получение немецкой визы: "Тут обсуждают, зачем Якунин получил визу в Германию. Отвечаю, никакой конспирологии нет: в Берлине с 2016 года работает Институт "Диалог цивилизаций", сооснователем которого является Владимир Иванович. Получение визы, позволяющей работать в стране, где расположен главный офис вашей организации - нормальный рабочий процесс. Германия не исключение".

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный вспоминает:

- Во времена не столь далёкие, как раз незадолго до "болотного рубежа", в годы конца относительно спокойных и дискуссионных нулевых, приглашали нас с товарищем моим Историком на передачку "Национальный интерес" того самого Дмитрия Киселёва. В зал посидеть, вопросы позадавать. Пару раз туда заезжал Якунин, в бытность свою ближайшим соратником силовигарха номер один, главенствуя в ОАО "РЖД". Охрана к нему была приставлена (ФСО? но на каких основаниях? ФСО охраняет всех бонз ОАО?) солидная - она незаметно рассеивалась не только по границам студии на Шаболовке, где велась съёмка, но и за её пределами - опасались покушения на государственно важную персону. А персона воплощала собой ту самую вернувшуюся "государственность", о которой так мечтали патриоты на заре нулевых, когда всё сыпалось... А тут - вот вам, и благодатный огонь, и загадочный Фонд Андрея Первозваного, и немыслимые доходы самого Якунина, без которых, конечно, и солидности этой силовигархии не было бы, пугливого уважения к ней дорогих россиян. Да, КГБ в его лице и в лице повыше (не ростом) - явно сделало выбор в пользу монархии и православия - а чем ещё прикрыть приватизированное, нетрудовые миллиарды? Не вшивой же неолиберальной моделью - вот её-то и крыл благим матом Якунин в киселёвском эфире. Мол, его специалисты (Сулакшин возглавлял этот якунинский "НИИ Реакции" - не слыхали о таком нынешнем "оппозиционере" и лютом враге Путина?) давно разработали экономическую модель, альтернативную неолиберальной, патриотическую, очень выгодную России. В общем, говорить Якунин умел, иеологчески бежал впереди кремлёвского паровоза - да и за такие заработки кто хочешь заговорит "государственно"... Однако попросив как-то раз многовато бюджетных субсидий (ОАО "РЖД", видимо, при космических заработках, всех фондах Якунина - работало убыточно) у Путина, силовигарх номер два - впал в немилость и уступил это место Сечину. Что же далее? А далее только вверх - путь всей элиты, всех этих благодатных путриотов, исключительно за рубежи Руси Великой лежит. Что им тут делать? С нищими дорогими россиянами Подмосковья - своими особняками и шубохранилищами соседствовать? А вдруг революция, национализация, анчихристы-большевики опять к власти придут и богопротивный социализм тут устроят? Зря они, силовигархи, спасители отечества от ворогов внешних и внутренних, тут миллиарды выдаивали из советской инфраструктуры, что ли? Нет уж - самая дружественная силовигархии страна, Германия, - вот где ещё могут пригодиться и капиталы и таланты расеянской "государственности в отставке", а кооператив "Озеро" теперь уж как-нибудь без Якунина обойдётся, - виллу себе выстроит где-нибудь на Рейне...

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