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Московский листок

Отставной силовигарх Якунин готовится стать богатейшим немцем

Опубликовано 22.08.2018 в разделе комментариев 3

силовигархия классоваяненависть
Отставной силовигарх Якунин готовится стать богатейшим немцем

Бывший глава РЖД Владимир Якунин получил в немецком посольстве визу D, которая нужна для получения в будущем вида на жительство, сообщил московский муниципальный депутат Дмитрий Клочков.

"Шубохранилище переезжает в фатерлянд. А вы, русские иваны, продолжайте пользоваться "гравитационными туалетами" в поездах, они же дырки в полу», – написал мундеп в своем фейсбуке. 

Он отметил, что фото Якунина в посольстве по адресу: Ленинский проспект, 95, ему прислал друг, по словам которого, визу D Якунину дали не на три месяца, как обычно, а на полгода (в связи с тем, что в Берлине загружено ведомство по делам иностранцев).

Представитель Владимира Якунина, заместитель генерального директора фонда "Диалог цивилизаций" Григорий Левченко так прокомментировал получение немецкой визы: "Тут обсуждают, зачем Якунин получил визу в Германию. Отвечаю, никакой конспирологии нет: в Берлине с 2016 года работает Институт "Диалог цивилизаций", сооснователем которого является Владимир Иванович. Получение визы, позволяющей работать в стране, где расположен главный офис вашей организации - нормальный рабочий процесс. Германия не исключение".

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный вспоминает:

- Во времена не столь далёкие, как раз незадолго до "болотного рубежа", в годы конца относительно спокойных и дискуссионных нулевых, приглашали нас с товарищем моим Историком на передачку "Национальный интерес" того самого Дмитрия Киселёва. В зал посидеть, вопросы позадавать. Пару раз туда заезжал Якунин, в бытность свою ближайшим соратником силовигарха номер один, главенствуя в ОАО "РЖД". Охрана к нему была приставлена (ФСО? но на каких основаниях? ФСО охраняет всех бонз ОАО?) солидная - она незаметно рассеивалась не только по границам студии на Шаболовке, где велась съёмка, но и за её пределами - опасались покушения на государственно важную персону. А персона воплощала собой ту самую вернувшуюся "государственность", о которой так мечтали патриоты на заре нулевых, когда всё сыпалось... А тут - вот вам, и благодатный огонь, и загадочный Фонд Андрея Первозваного, и немыслимые доходы самого Якунина, без которых, конечно, и солидности этой силовигархии не было бы, пугливого уважения к ней дорогих россиян. Да, КГБ в его лице и в лице повыше (не ростом) - явно сделало выбор в пользу монархии и православия - а чем ещё прикрыть приватизированное, нетрудовые миллиарды? Не вшивой же неолиберальной моделью - вот её-то и крыл благим матом Якунин в киселёвском эфире. Мол, его специалисты (Сулакшин возглавлял этот якунинский "НИИ Реакции" - не слыхали о таком нынешнем "оппозиционере" и лютом враге Путина?) давно разработали экономическую модель, альтернативную неолиберальной, патриотическую, очень выгодную России. В общем, говорить Якунин умел, иеологчески бежал впереди кремлёвского паровоза - да и за такие заработки кто хочешь заговорит "государственно"... Однако попросив как-то раз многовато бюджетных субсидий (ОАО "РЖД", видимо, при космических заработках, всех фондах Якунина - работало убыточно) у Путина, силовигарх номер два - впал в немилость и уступил это место Сечину. Что же далее? А далее только вверх - путь всей элиты, всех этих благодатных путриотов, исключительно за рубежи Руси Великой лежит. Что им тут делать? С нищими дорогими россиянами Подмосковья - своими особняками и шубохранилищами соседствовать? А вдруг революция, национализация, анчихристы-большевики опять к власти придут и богопротивный социализм тут устроят? Зря они, силовигархи, спасители отечества от ворогов внешних и внутренних, тут миллиарды выдаивали из советской инфраструктуры, что ли? Нет уж - самая дружественная силовигархии страна, Германия, - вот где ещё могут пригодиться и капиталы и таланты расеянской "государственности в отставке", а кооператив "Озеро" теперь уж как-нибудь без Якунина обойдётся, - виллу себе выстроит где-нибудь на Рейне... 

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Всего комментариев к статье: 3
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Рептилоид
4 написал 22.08.2018 13:57
Очередной еврей при бабочке, ордене от Антихриста едет доживать в укромном безопасном месте остаток своей пустой жизни на высасанные из русского народа миллиарды. А в глазах холодная нечеловеческая пустота, взгляд мертвяка- рептилоида. Приходилось часто пользоваться РЖД во времена его правления, в довесок к дорогущим билетам и невозможности влезть на 2 полку ( так умно сконструированы рф новые вагоны) запомнился лохотрон - лотерея РЖД, все проводники вместо обслуживания пассажиров занимались их оболваниванием.
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Д.Ч.
Дмитрий г.Запорожье.+-..,., написал 22.08.2018 13:20
Говорили же вам внимательно читайте... монолог мюллера ..https://www.youtube.com/watch?v=Zp-wvgZwy4w...,а в этом монологе примерно с 7 минуты знаменитое...публично об этом говорить не следует,но сами для себя запомните,что для того,что бы перебраться в уютный домик в Коринтии,это такая область Австрийских Альпах недалеко от границы со Словенией,особо торопиться не следует.Многое шавки плешивого,плюгавого,кацапорылого Х.У.Й.Л.А,побегут отсюда очень скоро и попадутся.А вот когда в кацапомойке начнется смута,и по территории кацапомойке начнут шастать банды вооруженных мародеров,грабящих магазины и банки,вот тогда можно тихо и без шума покинуть кацапомойку аккуратно прикрыв за собой дверь.И уже в Коринтии смотря новости из кацапомойки сожалеть о Петре-1 и всем роде Романовых,и их наследниках,которые более 400 лет потратили на превращение кацапопитека в человека,но так и не достигли желаемого результата.Как были кацапопитеки человекоподобными недосуществами,так ими и остались,поэтому ни чего кроме клетки зоопарка к которой прикручена табличка с надписью..КАЦАПОПИТЕК-недостающее звено между человеком и обезьяной.Недавно производился эксперимент по превращению КАЦАПОПИТЕКА в человека,который закончился неудачей и КАЦАПОПИТЕК снова вернулся,в присущее КАЦАПОПИТЕКУ изначально животное и крайне агрессивное состояние,поэтому соблюдайте осторожность и не подпускайте детей близко к клетке..для содержания кацапопитека к сожалению не придумано.Это если переворот подобный тому,который пытались устроить с целью смещения Гитлера руководство вооруженных сил Германии в кацапопомойке на удастся.Якунин на идиота не похож,значит для него "время пришло".
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(без названия)
додик написал 22.08.2018 13:04
Крыса убежала. Поимела дорогих рассеян и убежала.
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