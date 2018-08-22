Похваставшись независимостью Белоруссии, Лукашенко поехал на переговоры в Сочи

Александр Лукашенко посетит Россию с официальным визитом. В Сочи он проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств подробно обсудят широкий спектр вопросов развития сотрудничества, взаимодействие в интеграционных объединениях и на международных площадках, мировую повестку дня, сообщает ТАСС.
Возможность этой встречи обсуждалась во время телефонного разговора лидеров государств 23 июля.
Напомним, 19 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что страна никогда не станет частью российского государства, во время кадровых назначений в правительстве, передает «Интерфакс». «Это будут последние дни политика в Беларуси, который примет такое решение», — отметил белорусский лидер.
Он подчеркнул, что государство может существовать в союзе с Россией и решать общие задачи «без всяких проблем», и посетовал на глупость подобных слухов.
«Некоторые, особенно россияне, "плявузгают" (говорят глупости — «Интерфакс»), иначе не скажешь: "Лукашенко хочет что-то показать или показаться Путину". Слушайте, мы друг друга знаем, наверное, больше 20 лет. Мне что показывать надо Путину?» — возмутился Лукашенко. Он добавил, что в Кремль отчитываться не ездит, и Белоруссия никогда не станет «вассалом ни одной страны».
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Белоруссии не о чем отчитываться перед вороватой силовигархией
Дмитрий г.Запорожье.+-..,., написал 22.08.2018 14:12
Крым ни когда кацапским не был и не будет.Крым временно оккупирован кацапопитеками,а это такая нация кацапорылых недосуществ прошедших за 30 лет стремительный процесс деградации от человека,причем практически разумного,до недочеловека.Дарвин бы дорого заплатил за то, что бы описать процес деградации кацапопитека в своей работе "Деградация вида".После зачистки Крыма кацапский вопрос в Крыму будет решен окончательно,и такие виды животных как "кацап крымский"навсегда исчезнут из перечня существующих на планете земля видов животных.Сегодня точно так же исчезает такой вид животных как "кацап донбасский" ЕС...В этот раз пощады кацапорылой нечисти,подобно тому,как это было в 1991 г.,когда Ельцин убедил весь мир в том,что кацап может стать человеком не будет.Мир понял что ошибся и ошибку будут исправлять.Уж слишком дорого обходятся человечеству плешивые, плюгавые карлики захватившие власть в стаде кацапорылых макак и страдающие от этого манией величия.Так то недосущество кацапорылое.
-Что это? написал 22.08.2018 13:53
совсем черный написал 22.08.2018 13:51
Дмитрий г.Запорожье.+-..,., написал 22.08.2018 13:51
Зависонов Никосуй написал 22.08.2018 13:49
Как затычка.
Тимошенко ему не та. И Савченко не та.
А каких из них ты пробовал?
Ты ж к женщинам равнодушен...
Дмитрий г.Запорожье.+-..,., написал 22.08.2018 13:46
3авидонов Никозим написал 22.08.2018 13:41
Украинки: Тимошенко и Савченко тоже были не те и не тех взглядов пока не побывали в РФ.