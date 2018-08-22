Похваставшись независимостью Белоруссии, Лукашенко поехал на переговоры в Сочи

Александр Лукашенко посетит Россию с официальным визитом. В Сочи он проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств подробно обсудят широкий спектр вопросов развития сотрудничества, взаимодействие в интеграционных объединениях и на международных площадках, мировую повестку дня, сообщает ТАСС.

Возможность этой встречи обсуждалась во время телефонного разговора лидеров государств 23 июля.

Напомним, 19 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что страна никогда не станет частью российского государства, во время кадровых назначений в правительстве, передает «Интерфакс». «Это будут последние дни политика в Беларуси, который примет такое решение», — отметил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что государство может существовать в союзе с Россией и решать общие задачи «без всяких проблем», и посетовал на глупость подобных слухов.

«Некоторые, особенно россияне, "плявузгают" (говорят глупости — «Интерфакс»), иначе не скажешь: "Лукашенко хочет что-то показать или показаться Путину". Слушайте, мы друг друга знаем, наверное, больше 20 лет. Мне что показывать надо Путину?» — возмутился Лукашенко. Он добавил, что в Кремль отчитываться не ездит, и Белоруссия никогда не станет «вассалом ни одной страны».

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