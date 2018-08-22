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Московский листок

Похваставшись независимостью Белоруссии, Лукашенко поехал на переговоры в Сочи

Опубликовано 22.08.2018 в разделе комментариев 7

белоруссия силовигархия
Похваставшись независимостью Белоруссии, Лукашенко поехал на переговоры в Сочи

Александр Лукашенко посетит Россию с официальным визитом. В Сочи он проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств подробно обсудят широкий спектр вопросов развития сотрудничества, взаимодействие в интеграционных объединениях и на международных площадках, мировую повестку дня, сообщает ТАСС. 

Возможность этой встречи обсуждалась во время телефонного разговора лидеров государств 23 июля.

Напомним, 19 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что страна никогда не станет частью российского государства, во время кадровых назначений в правительстве, передает «Интерфакс». «Это будут последние дни политика в Беларуси, который примет такое решение», — отметил белорусский лидер. 

Он подчеркнул, что государство может существовать в союзе с Россией и решать общие задачи «без всяких проблем», и посетовал на глупость подобных слухов.

«Некоторые, особенно россияне, "плявузгают" (говорят глупости — «Интерфакс»), иначе не скажешь: "Лукашенко хочет что-то показать или показаться Путину". Слушайте, мы друг друга знаем, наверное, больше 20 лет. Мне что показывать надо Путину?» — возмутился Лукашенко. Он добавил, что в Кремль отчитываться не ездит, и Белоруссия никогда не станет «вассалом ни одной страны».  

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Всего комментариев к статье: 7
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(без названия)
Дмитрий г.Запорожье.+-..,., написал 22.08.2018 14:12
-Что это?
Крым ни когда кацапским не был и не будет.Крым временно оккупирован кацапопитеками,а это такая нация кацапорылых недосуществ прошедших за 30 лет стремительный процесс деградации от человека,причем практически разумного,до недочеловека.Дарвин бы дорого заплатил за то, что бы описать процес деградации кацапопитека в своей работе "Деградация вида".После зачистки Крыма кацапский вопрос в Крыму будет решен окончательно,и такие виды животных как "кацап крымский"навсегда исчезнут из перечня существующих на планете земля видов животных.Сегодня точно так же исчезает такой вид животных как "кацап донбасский" ЕС...В этот раз пощады кацапорылой нечисти,подобно тому,как это было в 1991 г.,когда Ельцин убедил весь мир в том,что кацап может стать человеком не будет.Мир понял что ошибся и ошибку будут исправлять.Уж слишком дорого обходятся человечеству плешивые, плюгавые карлики захватившие власть в стаде кацапорылых макак и страдающие от этого манией величия.Так то недосущество кацапорылое.
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Дима с запора . Признавайся- ты лишал савченку девственности?
-Что это? написал 22.08.2018 13:53
Всем привет из русского Крыма!
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Что по этому поводу думает пламенный революционер,
совсем черный написал 22.08.2018 13:51
Значит еще один очередной безвозвратный кредит получит.
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3авидонов Никозим
Дмитрий г.Запорожье.+-..,., написал 22.08.2018 13:51
А эти тут при чем?Савченко просто отчаянная авантюристка,а Тимошенко просто лишила возможности Януковича зарабатывать на газе,переведя газовые соглашения из договорняка в юридические документы между отдельными фирмами.За это и села кстати.
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Завидону.
Зависонов Никосуй написал 22.08.2018 13:49
Ну, ты и 3,14-Дорасик.
Как затычка.
Тимошенко ему не та. И Савченко не та.
А каких из них ты пробовал?
Ты ж к женщинам равнодушен...
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(без названия)
Дмитрий г.Запорожье.+-..,., написал 22.08.2018 13:46
А что тут непонятного?Либо лука выпросит у плешивого,плюгавого кацапорылого Х.У.Й.Л.А халявную нефть для переработки и реализации в ЕС,либо экономике Белоруссии наступит "абзац"и винить кроме самого себя луке будет не кого.Ни в каком ином виде,кроме как поставляя в ЕС дешевые продукты переработки нефти красножопия существовать не могла и Белоруссия в частности повторяет путь красножопии,как собственно и Китай.Кстати Эйнштейн определял идиотами тех,кто постоянно делая одно и то же расчитывает каждый раз на новый результат.
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(без названия)
3авидонов Никозим написал 22.08.2018 13:41
Приезжая в РФ договора подписывать, надо усегда помнить и мотать на ус, що химики при ГолуБянке достигли выдающихся высот.
Украинки: Тимошенко и Савченко тоже были не те и не тех взглядов пока не побывали в РФ.
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