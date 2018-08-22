Паша Гусев вынужден публично делить с бывшей женой десятки миллиардов

Супруга главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева требует в судебном порядке разделить совместно нажитое имущество. Об этом в среду рассказал пресс-секретарь Пресненского суда российской столицы Алексей Черников.

«В суде зарегистрирован иск Ефимовой Евгении к Гусеву Павлу о разделе совместно нажитого имущества», — сообщил собеседник ТАСС.

По словам Черникова, судебное заседание, которое пройдет за закрытыми дверями, назначено на предстоящий четверг, 23 августа.

Согласно неподтвержденным данным, общая стоимость имущества составляет более 27 млрд рублей. Как рассказал собеседник агентства, лишь стоимость недвижимого имущества составляет порядка 1,5 млрд рублей.

Кроме того, жена главреда требует разделить доли в фирмах и акции, принадлежащие Гусеву, которые оцениваются, по ее подсчетам, в 30 млрд рублей.

Ефимова требует разделить акции издания «Московский комсомолец», фирм «Фрегат» и «МК медиа-сервис», добавил собеседник.

Также она просит выселить Гусева из квартиры, расположенной на Малом Козихинском переулке в столице.

От редакции: Любопытно, как же это, какими трудами, какими заработками и в течение какого времени наживали супруги совместно это имущество? Нет, ну мы понимаем, что нынешняя секвестированная во всём, вымирающая на печатных площадях журналистика - имеет и своих миллионеров, как, например, главу холдинга, в который входят давно покинувшие здание на Пушкинской площади "Известия". А чем хуже Гусев - но непонятно, из каких им всем платят фондов? Неужели газеты их настолько прибыльны? Что-то не верится, что и проживающие на площадях бывшего комплекса "Правды", собственности ЦК КПСС, а ныне Администрации президента, на улице Правды, издания все существуют на принципах самоокупаемости (кстати, и мегатиражная Российская газета - а?)... Надо полагать, что как и в ельцинские времена, оклады этим политически лояльным правящему кассу (силовигархии) изданиям и персонам - устанавливают в Кремле, и выплачивают непосредственно из недр России - из монетизированной нефти и экспортируемого газа. Рядовые же журналисты получают двадцатку, и уже тем счастливы...

Только так могут образоваться миллиарды, в которых купается нынешняя "демократическая" знать вымирающей печати. Помнится, Гусев в телеэфире НТВ выступал за секс - в смысле, за большую свободу нравов в печати - а тут, видимо, пришло всё же время как-то решать это вопрос и в плане семейно-институциональном, а он, увы, сопряжён с имущественным вопросом, который от общественности не скроешь, как тот "секс в МК", который он бурно пропагандировал (вследствие чего обвинялся в сутенёрстве товарищем Головенко в соответствующем запросе в прокуратуру). "Жизнь коротка - читай МК", так, кажется, гласила реклама в метро? Ну, за короткую жизнь - неплохое состояние набралось, на последовательной поддержке сперва Ельцина, а потом Путина, Медведева, снова Путина... Иначе тут миллиардерами не становятся.

Дмитрий Чёрный, член Союза журналистов Москвы

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