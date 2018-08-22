Доллар уже достиг нефтерублёвой отметки "68", но это не предел

Курс доллара на торгах в среду, 22 августа, поднялся выше 68 рублей впервые с 13 августа этого года. Об этом свидетельствуют данные торгов. В ходе торгов доллар вырос до 68,01 руб.

Ранее курс евро в ходе торгов превысил 78 рублей. Однако после этого евро поднялся до 79 рублей.

22 августа США должны ввести санкции против России. Объявление о новых ограничительных мерах вызвало панику на рынке 9-10 августа и привело к падению рубля примерно на 6%. «Газета.Ru» следит в онлайн-трансляции за тем, как биржевые спекулянты играют на «Новичке».

Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».

Нефть: продолжаются маневры у уровня 71.50. Время работает против российских "медведей". Им надо проталкивать рынок вниз для того, чтобы оставаться в рамках падающего канала. В случае прорыва вверх, на сегодня критическим будет уровень 73.20, быки примутся толкать рынок к 85.00 и это станет сюрпризом очень для многих. Толпа выигрывать не должна, иначе на рынке деньги закончатся очень быстро. Поэтому, не будет ничего необычного, на самом деле, от хода к 85.00 в ближайшем будущем.

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