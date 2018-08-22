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Московский листок

Собянинские бонзы уволили лидера профсоюза ГБУ "Автомобильные дороги", проводящего голодовку

Опубликовано 22.08.2018 автором Леонид Развозжаев в разделе комментариев 0

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Собянинские бонзы уволили лидера профсоюза ГБУ "Автомобильные дороги", проводящего голодовку

Резко обострилась ситуация у голодающих рабочих Московского ГБУ "Автомобильные дороги".

Уже начальством ГБУ уволен начальник автоколонны 1 комплекса СПТС Щербаков Сергей Сергеевич, при этом он является заместителем председателя профсоюза "Автомобильные дороги" и руководителем профсоюзной ячейки в СПТС.

А ещё не уволенных рабочих заставляют работать, не смотря на их участие в голодовке!

При этом муниципальное предприятие г. Москвы явно не собирается выполнять требования рабочих. 

Мне удалось пообщаться с председателем профсоюза Лушечкиным Алексеем и с его согласия сделать аудио запись нашего общения.

Огромная просьба к журналистам, общественникам, юристам, левых активистам, профсоюзным деятелам, депутатам Госдумы, Мосгордумы и пр. обратить внимание на создавшееся положение у проводящих голодовку протеста рабочих Московского ГБУ "Автомобильные дороги".

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