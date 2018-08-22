Сергей Удальцов продолжает голодовку, вернувшись из 52-й больницы в спецприёмник

Сейчас был в Спецприемнике №2, встречался с Сергеем Удальцовым. Держится молодцом. Состояние, конечно, ослабленное. В 52-й больнице, куда его госпитализировали на сутки, его "прокапали" препаратами соответствующими - поддержали немного организм.

"Скорая" в спецприемник приезжает регулярно, по мере необходимости и при наличии ухудшения состояния. Контроль за состоянием Сергея - измерение давления, и сахара в крови. Просьб и жалоб не было.

Всем друзьям и соратникам Сергей передал пламенный и огромный привет.

Увы, голодовку прекращать, пока, не собирается.

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