Сергей Удальцов продолжает голодовку, вернувшись из 52-й больницы в спецприёмник

Сейчас был в Спецприемнике №2, встречался с Сергеем Удальцовым. Держится молодцом. Состояние, конечно, ослабленное. В 52-й больнице, куда его госпитализировали на сутки, его "прокапали" препаратами соответствующими - поддержали немного организм.
"Скорая" в спецприемник приезжает регулярно, по мере необходимости и при наличии ухудшения состояния. Контроль за состоянием Сергея - измерение давления, и сахара в крови. Просьб и жалоб не было.
Всем друзьям и соратникам Сергей передал пламенный и огромный привет.
Увы, голодовку прекращать, пока, не собирается.
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3авидонов Никозим написал 22.08.2018 17:27
Короче- несчитово, незачет!
и вся фракция КПРФ в госдуме написал 22.08.2018 16:52
Что,папаша Зю,слабО ?
ReconTanto написал 22.08.2018 16:27