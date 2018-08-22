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Московский листок

Сергей Удальцов продолжает голодовку, вернувшись из 52-й больницы в спецприёмник

Опубликовано 22.08.2018 автором Дмитрий Репкин в разделе комментариев 3

левый фронт голодовка
Сергей Удальцов продолжает голодовку, вернувшись из 52-й больницы в спецприёмник

Сейчас был в Спецприемнике №2, встречался с Сергеем Удальцовым. Держится молодцом. Состояние, конечно, ослабленное. В 52-й больнице, куда его госпитализировали на сутки, его "прокапали" препаратами соответствующими - поддержали немного организм.

"Скорая" в спецприемник приезжает регулярно, по мере необходимости и при наличии ухудшения состояния. Контроль за состоянием Сергея - измерение давления, и сахара в крови. Просьб и жалоб не было.

Всем друзьям и соратникам Сергей передал пламенный и огромный привет.

Увы, голодовку прекращать, пока, не собирается.

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Всего комментариев к статье: 3
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У какого Удальца вечно капает с конца?
3авидонов Никозим написал 22.08.2018 17:27
Если прокапывают периодически, то это уже не голодовка, а понты.
Короче- несчитово, незачет!
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пусть Зюганов обьявит сухую голодовку
и вся фракция КПРФ в госдуме написал 22.08.2018 16:52
вот это будет феерия!
Что,папаша Зю,слабО ?
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Слава борцам за коммунизм!
ReconTanto написал 22.08.2018 16:27
Серега, трудящийся народ с тобой! Держи голодовку до воссоздания нашей Великой Родины - Союза Советских Социалистических Республик! Не останавливайся! Буржуазия скоро падет!
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