Украинская сельскохозяйственная земля с сегодняшнего дня решением ЕСПЧ пошла на продажу

Самый ценный ресурс современного украинского государства - это уже не индустрия, а земли сельскохозяйственного назначения и дешёвая рабочая сила. И вот по первому из них нанесён не просто удар, а прорыв в правовом поле - той самой Европой-матушкой, Евросоюзом, до которого так настойчиво пытались допрыгнуть на Евромайдане "не-москали"...
22 августа, то есть уже сегодня вступает в силу решение Европейского суда, согласно которому мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения признан нарушающим права человека. Верно - ведь среди прав человека первейшее право - торговать, и на купленной земле эксплуатировать других людей. Таковы буржуазные права человека, которые не соблюдались в "неправовом" государстве СССР.
Об этом говорится в сообщении компании EasyBusiness. Решение принято в рамках так называемого дела "Зеленчук и Цицюра против Украины". Суд постановил, что государство не обеспечило справедливый баланс между общими интересами общества и имущественными правами заявителей.
"Уже сегодня украинские землевладельцы, которые хотят защитить свои имущественные права (ограниченные вследствие моратория), смогут ссылаться в своих исках решения ЕСПЧ", - говорится в сообщении.
В соответствии с Законом Украины "О выполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека", решения ЕСПЧ становятся источником права в Украине, с момента, как пройдет трехмесячный срок с даты вынесения решения.
"В случае продления моратория ЕСПЧ будет присуждать компенсацию имущественных потерь для истцов", - говорится в сообщении.
По мнению компании, мораторий не только нарушает конституционные права семи миллионов украинских землевладельцев, лишая их права распоряжаться своей законной собственностью, но и приводит к значительным негативным последствиям для экономики.
От редакции: Ну, допрыгались, собственно. Или не отдадут родимую землицу на растерзание национал-патриоты Украины без большевиков?
Конечно же, мудрый козак Гаврилюк и атаман Парасюк не допустят распродажи земли, а стройные ряды азовцев, правосеков и прочих "с14" встанут железной стеной перед лицом надвигающейся европейской угрозы. Ведь и вырубку карпатских лесов и "янтарную мафию" с высокоповажными коррупционерами они пресекли сразу, под корень!
Что ж, ещё один из видных сторонников Евромайдана и "ленинопада" писатель Сергей Жадан, помнится, описывал в "Ворошиловграде" своём, как местные, украинские агрохолдинги завладевают бывшими колхозными землями и даже строения, пионерлагеря - сносят ради отвоёвывания плодородного пространства, чтобы там выращивать кукурузу... Теперь придут хищники покрупнее, местную эту мафию потеснят и истребят европейские агро-акулы вроде "Бондюэля", уже вобравшего в себя болгарский и венгерский агропромышленные комплексы - пошла землица не продажу! А коли не отдадут - так, значит, Украина цэ не Европа? Неувязочка!..
Д.Ч.
Дмитрий г.Запорожье.+-,,,, написал 22.08.2018 17:25
Поцерылые калоедные хохломакаки-тако1 вид-гибрид овощей и макак-навозоедов безмозглых,Дарвин назвал хохломакак поцерылых самыми тупыми существами.
МОРФЛОТ СССР написал 22.08.2018 17:18
МОРФЛОТ СССР написал 22.08.2018 17:05
Преданный Родине СССР написал 22.08.2018 17:02
Дмитрий г.Запорожье.+-,,,, написал 22.08.2018 17:01
назывался Як-44,при чем в двигателях этого самолета есть доля и моего,правда очень скромного труда(все таки красиво работают наши финансируя свой НИОКР,и самое главное моторесурс редуктора,китайскими деньгами)с другой стороны "придя" в Украину за продовольствием вообще и молоком в частности.Это при том,что недавно именно Китай кормил кацапомойку(среди прочих).И Белоруссия,где Лука орет о том,что Белоруссия должна кормить кацапомойку,и одновременно белорусы приезжают в Украину за мясом,колбасой,сыром и т.д.Вывод прост.Засуньте Маркса в .....и посмотрите на с.х.США,Канады и т.д.
писец простому народу написал 22.08.2018 16:58
писец простому народу - нищета и бесправие.