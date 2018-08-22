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Московский листок

Украинская сельскохозяйственная земля с сегодняшнего дня решением ЕСПЧ пошла на продажу

Опубликовано 22.08.2018 в разделе комментариев 6

украина евросоюз еспч земля евромайдан
Украинская сельскохозяйственная земля с сегодняшнего дня решением ЕСПЧ пошла на продажу

Самый ценный ресурс современного украинского государства - это уже не индустрия, а земли сельскохозяйственного назначения и дешёвая рабочая сила. И вот по первому из них нанесён не просто удар, а прорыв в правовом поле - той самой Европой-матушкой, Евросоюзом, до которого так настойчиво пытались допрыгнуть на Евромайдане "не-москали"...

22 августа, то есть уже сегодня вступает в силу решение Европейского суда, согласно которому мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения признан нарушающим права человека. Верно - ведь среди прав человека первейшее право - торговать, и на купленной земле эксплуатировать других людей. Таковы буржуазные права человека, которые не соблюдались в "неправовом" государстве СССР.

Об этом говорится в сообщении компании EasyBusiness. Решение принято в рамках так называемого дела "Зеленчук и Цицюра против Украины". Суд постановил, что государство не обеспечило справедливый баланс между общими интересами общества и имущественными правами заявителей.

"Уже сегодня украинские землевладельцы, которые хотят защитить свои имущественные права (ограниченные вследствие моратория), смогут ссылаться в своих исках решения ЕСПЧ", - говорится в сообщении.

В соответствии с Законом Украины "О выполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека", решения ЕСПЧ становятся источником права в Украине, с момента, как пройдет трехмесячный срок с даты вынесения решения.

"В случае продления моратория ЕСПЧ будет присуждать компенсацию имущественных потерь для истцов", - говорится в сообщении.

По мнению компании, мораторий не только нарушает конституционные права семи миллионов украинских землевладельцев, лишая их права распоряжаться своей законной собственностью, но и приводит к значительным негативным последствиям для экономики.

От редакции: Ну, допрыгались, собственно. Или не отдадут родимую землицу на растерзание национал-патриоты Украины без большевиков?

Конечно же, мудрый козак Гаврилюк и атаман Парасюк не допустят распродажи земли, а стройные ряды азовцев, правосеков и прочих "с14" встанут железной стеной перед лицом надвигающейся европейской угрозы. Ведь и вырубку карпатских лесов и "янтарную мафию" с высокоповажными коррупционерами они пресекли сразу, под корень!

Что ж, ещё один из видных сторонников Евромайдана и "ленинопада" писатель Сергей Жадан, помнится, описывал в "Ворошиловграде" своём, как местные, украинские агрохолдинги завладевают бывшими колхозными землями и даже строения, пионерлагеря - сносят ради отвоёвывания плодородного пространства, чтобы там выращивать кукурузу... Теперь придут хищники покрупнее, местную эту мафию потеснят и истребят европейские агро-акулы вроде "Бондюэля", уже вобравшего в себя болгарский и венгерский агропромышленные комплексы - пошла землица не продажу! А коли не отдадут - так, значит, Украина цэ не Европа? Неувязочка!.. 

Д.Ч.



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Всего комментариев к статье: 6
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поцерылым скачущим хохломакакам земля не нужна
Дмитрий г.Запорожье.+-,,,, написал 22.08.2018 17:25
поцерылые хохломакаки просрали землю,отдали ее кошерным хозяевам-Вальцмандавошкам, поцерылые хохломакаки безмозглые рабы кошерных.
Поцерылые калоедные хохломакаки-тако1 вид-гибрид овощей и макак-навозоедов безмозглых,Дарвин назвал хохломакак поцерылых самыми тупыми существами.
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Re: Re:Живучему бляденышу Миьрию Жопорожскому.
МОРФЛОТ СССР написал 22.08.2018 17:18
А ведь сученыш откупился от АТО.Гаденыш.Во сколько это обошлось?Ну ка отрыгни.Смердишь длительное время как самосад.Доложи Гнида позорная кастрированная лысая с животиком и прплюснованая.ПАРАША одним словом.Евнух
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Re:Живучему бляденышу
МОРФЛОТ СССР написал 22.08.2018 17:05
Неужто ты выскользнул с АТО.Зямка наверное..?Ну ка отрыгнись.Падлу ищу.Мешают заплывы.
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Изменникам
Преданный Родине СССР написал 22.08.2018 17:02
Козлы вонючие без памяти вам ПРЕЗРЕНИЕ.Ваши выродки которых вы наплодили в погоне за призраком вас и ухайдакают.Презрение моему народу.Память пропили..Земля это Мать Родная..
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Д.Ч.
Дмитрий г.Запорожье.+-,,,, написал 22.08.2018 17:01
А что не нравится?Земля это такой же товар как и то,что на этой земле произрастает.И кстати этому коммуняк не учили,но надо запомнить,что БЛАГОПОЛУЧИЕ ГОСУДАРСТВА НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ ОТ СПОСОБНОСТИ ЭТОГО САМОГО ГОСУДАРСТВА ОБЕСПЕЧИТЬ СЕБЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА.А это сделать можно только тогда,когда фермер(крестьянин да хоть как назови) БУДЕТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО НА СЕБЯ И НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ И ВЫРАЩИВАТЬ ТОЛЬКО ТО,ЧТО ВЫГОДНО.Последний пример кретинизма возведенного в абсолют Китай и Белоруссия.Китай с одной стороны испытывая свой новый палубный турбовинтовой самолет дальнего радиолокационного дозора "Кунцзин-600",который 35 лет назад
назывался Як-44,при чем в двигателях этого самолета есть доля и моего,правда очень скромного труда(все таки красиво работают наши финансируя свой НИОКР,и самое главное моторесурс редуктора,китайскими деньгами)с другой стороны "придя" в Украину за продовольствием вообще и молоком в частности.Это при том,что недавно именно Китай кормил кацапомойку(среди прочих).И Белоруссия,где Лука орет о том,что Белоруссия должна кормить кацапомойку,и одновременно белорусы приезжают в Украину за мясом,колбасой,сыром и т.д.Вывод прост.Засуньте Маркса в .....и посмотрите на с.х.США,Канады и т.д.
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- пошла землица не продажу
писец простому народу написал 22.08.2018 16:58
- пошла землица не продажу
писец простому народу - нищета и бесправие.
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