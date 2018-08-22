Украинская сельскохозяйственная земля с сегодняшнего дня решением ЕСПЧ пошла на продажу

Самый ценный ресурс современного украинского государства - это уже не индустрия, а земли сельскохозяйственного назначения и дешёвая рабочая сила. И вот по первому из них нанесён не просто удар, а прорыв в правовом поле - той самой Европой-матушкой, Евросоюзом, до которого так настойчиво пытались допрыгнуть на Евромайдане "не-москали"...

22 августа, то есть уже сегодня вступает в силу решение Европейского суда, согласно которому мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения признан нарушающим права человека. Верно - ведь среди прав человека первейшее право - торговать, и на купленной земле эксплуатировать других людей. Таковы буржуазные права человека, которые не соблюдались в "неправовом" государстве СССР.

Об этом говорится в сообщении компании EasyBusiness. Решение принято в рамках так называемого дела "Зеленчук и Цицюра против Украины". Суд постановил, что государство не обеспечило справедливый баланс между общими интересами общества и имущественными правами заявителей.

"Уже сегодня украинские землевладельцы, которые хотят защитить свои имущественные права (ограниченные вследствие моратория), смогут ссылаться в своих исках решения ЕСПЧ", - говорится в сообщении.

В соответствии с Законом Украины "О выполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека", решения ЕСПЧ становятся источником права в Украине, с момента, как пройдет трехмесячный срок с даты вынесения решения.

"В случае продления моратория ЕСПЧ будет присуждать компенсацию имущественных потерь для истцов", - говорится в сообщении.

По мнению компании, мораторий не только нарушает конституционные права семи миллионов украинских землевладельцев, лишая их права распоряжаться своей законной собственностью, но и приводит к значительным негативным последствиям для экономики.

От редакции: Ну, допрыгались, собственно. Или не отдадут родимую землицу на растерзание национал-патриоты Украины без большевиков?

Конечно же, мудрый козак Гаврилюк и атаман Парасюк не допустят распродажи земли, а стройные ряды азовцев, правосеков и прочих "с14" встанут железной стеной перед лицом надвигающейся европейской угрозы. Ведь и вырубку карпатских лесов и "янтарную мафию" с высокоповажными коррупционерами они пресекли сразу, под корень!

Что ж, ещё один из видных сторонников Евромайдана и "ленинопада" писатель Сергей Жадан, помнится, описывал в "Ворошиловграде" своём, как местные, украинские агрохолдинги завладевают бывшими колхозными землями и даже строения, пионерлагеря - сносят ради отвоёвывания плодородного пространства, чтобы там выращивать кукурузу... Теперь придут хищники покрупнее, местную эту мафию потеснят и истребят европейские агро-акулы вроде "Бондюэля", уже вобравшего в себя болгарский и венгерский агропромышленные комплексы - пошла землица не продажу! А коли не отдадут - так, значит, Украина цэ не Европа? Неувязочка!.. Д.Ч.