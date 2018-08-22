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Московский листок

Большинство дорогих россиян работают сверхурочно забесплатно

Опубликовано 22.08.2018 в разделе комментариев 0

эксплуатация сырьеваяимперия рабочий класс
Большинство дорогих россиян работают сверхурочно забесплатно

Больше половины дорогих россиян работают больше положенных по закону 40 часов в неделю. При этом многие из них не получают сверхурочные. Таковы результаты исследования, проведенного экспертами НИУ "Высшая школа экономики" и РАНХиГС.

Согласно опросам населения, права работников в нашей стране за последнее десятилетие нарушались все чаще. В периоды кризисов 2008-2009 и 2014-2016 годов ситуация обострялась. Многие предприятия не только переходили на серые зарплаты и сокращали персонал, но и увеличивали продолжительность рабочей недели. Например, в октябре 2014 года она в среднем составляла 44,31 часа. 

В 2016 году увеличилась до 45,3 часа. Уже 56 процентов работающих россиян трудятся больше 40 часов в неделю, а 12 процентов - 60 часов и больше. При этом меньше нормы в 40 часов работали только 10 процентов занятых.

Но рост продолжительности рабочей недели не отразился на зарплатах. Цена одного рабочего часа в 2014-2016 годах выросла, но тут же была поглощена инфляцией. 

Чаще всего перерабатывают жители городов и поселков с населением менее ста тысяч человек, где работники в большей степени зависят от работодателей. Там более 40 часов в неделю работают 59 процентов занятых. 

Вторая категория наиболее эксплуатируемых работников - это жители городов-миллионников, где перерабатывать приходится 58 процентам работников. Наша экономика характеризуется скорее повышенным спросом на труд, чем снижением потребности в нем, в том числе во время кризисных явлений, делают вывод авторы исследования.

Тем не менее лишь треть работающих свыше 40 часов в неделю получает сверхурочные. В государственных организациях доплачивают за переработку только 44 процентам от всех сверхурочников.

В октябре 2016 года ситуация несколько выправилась, и основные трудовые гарантии стали соблюдать в 55 процентах случаев. Но, как отмечают эксперты, в целом общая картина не изменилась. 

Как отмечают авторы исследования, главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Тихонова и главный научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Анастасия Каравай, то, насколько защищены российские работники, зависит прежде всего от формы собственности предприятия. 

Например, в частном секторе каждый третий работник (34 процента) официально не оформлен. Больше половины - 52-55 процентов получают зарплаты в конвертах, 54-58 процентов сотрудников регулярно сталкиваются с проблемами при оплате отпусков и больничных.

- Вот только недавно, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - о бесправии пролетариата писал в колонке, казалось что умозрительно, и только о вахтовиках, а теперь и официозная "РГ" это подтверждает, то есть наступление капитала на труд имеет вполе государственные масштабы, и государство утт не арбитр, а чётко выполняющее требования капитала предприятие по эксплуатации граждан, что оно доказало итоговым повяшение пенсионного - возраста, качественным шагом государства в сторону капитала от когда-то социалистических норм и служения трудовому народу... 

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