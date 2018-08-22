Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Саратовские авиалинии", лишившись лицензии, уволили семьсот работников

Опубликовано 22.08.2018 в разделе комментариев 0

локауты авиа саратов
"Саратовские авиалинии", лишившись лицензии, уволили семьсот работников

После того как у "Саратовских авиалиний" отозвали лицензию, из компании уволили 700 сотрудников. Об этом говорится в открытом письме коллектива авиакомпании в адрес губернатора региона Валерия Радаева, которое публикуют "Свободные новости". 

"За три месяца на улице оказалось 700 человек, попали под сокращение высококвалифицированные и уникальные специалисты, большие профессионалы", - говорится в обращении. Под угрозой увольнения остаются еще 400 человек, в основном сотрудники аэропорта "Центральный", который также находится в собственности авиакомпании. 

"Имеются основания полагать, что это произошло и по вашей вине в том числе. Вы не предприняли, по моему мнению, каких-либо значительных действий для того, чтобы сохранить предприятие, которым можно было гордиться по праву", - отмечается в письме. 

Аннулирование в мае 2018 года сертификата эксплуатанта АО "Саратовские авиалинии" привело к полному отсутствию денежных средств, необходимых для нормального функционирования аэропорта Саратова, подчеркивается в документе. 

"30 мая Губернатор Саратовской области, то есть вы, поручили подчиненным сохранить трудовой коллектив АО "Саратовские авиалинии" и обеспечить дальнейшую работу аэропортового комплекса. (...) Но оказалось, что это только слова, а не дела", - отмечают подписавшие обращение. 

Если в кратчайшие сроки не будет принято решение по пересмотру тарифов на аэропортовую деятельность и по финансированию целевыми бюджетными денежными средствами (…) затрат компании, то АО "Саратовские авиалинии" не сможет обеспечить на должном уровне безопасность полетов, в том числе эксплуатацию взлетно-посадочной полосы, рулежек и перрона, подчеркивают автора письма. 

"Складывается впечатление, что Губернатор Саратовской области - фигура лишь номинальная, которая самостоятельно не принимает никаких решений, покрывает своим молчанием бизнес-интересы третьих лиц и, видимо, до конца не осознает, что своим бездействием уже очень скоро оставит целый регион без авиасообщения", - подытожили подписанты. 

В конце мая Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании "Саратовские авиалинии" в связи с тем, что перевозчик не устранил в срок нарушения в своей работе, отмеченные после катастрофы пассажирского самолета Ан-148 в феврале 2018 года. 

На момент отзыва сертификата, в компании числилось около одной тысячи сотрудников, отмечает ТАСС. 

Самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148 разбился 11 февраля через несколько минут после вылета из "Домодедово". Лайнер направлялся в Орск. Погибли все 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Отметим, что Саратов утратил сравнительно недавно и свой собственный авиазавод, в 2012 году, когда начинался предыдущий срок Путина. На его месте построили торговый центр. Да-да, как и в Сталинграде - на месте Сталинградского (Волгоградского) тракторного завода.

В 2009—2011 годах территория завода вместе с корпусами и оборудованием была распродана. На участке планировался магазин ИКЕА, который купил его за сумму около 900 млн руб.

Были снесены заводские корпуса, центральная проходная завода, склады, распродано или сдано в металлолом оборудование.

Фюзеляжи недостроенных самолётов порезаны и сданы в металлолом. Зато все российские авиакомпании покупают эйрбасы и боинги... 

Материалы по теме:

Большинство дорогих россиян работают сверхурочно забесплатно

Убитый окончательно после майских указов Путина в 2012-м Саратовский авиазавод (фото)

Строившие элитное жильё на Рублёвском шоссе гастарбайтеры отравлены некачественной пищей 

Деиндустриализация в РФ может быть засчитана Латвией и Эстонией как возмездие за "оккупацию"?

Собянинские бонзы уволили лидера профсоюза ГБУ "Автомобильные дороги", проводящего голодовку



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • За кого вы бы проголосовали на выборах мэра Москвы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Рейд в общественном транспорте
Рейд в общественном транспорте
22.08.2018
Маркеры прихода полярной лисы
Маркеры прихода полярной лисы
20.08.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
"Саратовские авиалинии", лишившись лицензии, уволили семьсот работников (0)
Большинство дорогих россиян работают сверхурочно забесплатно (0)
Украинская сельскохозяйственная земля с сегодняшнего дня решением ЕСПЧ пошла на продажу (11)
Сергей Удальцов продолжает голодовку, вернувшись из 52-й больницы в спецприёмник (3)
Собянинские бонзы уволили лидера профсоюза ГБУ "Автомобильные дороги", проводящего голодовку (0)
Доллар уже достиг нефтерублёвой отметки "68", но это не предел (0)
Паша Гусев вынужден публично делить с бывшей женой десятки миллиардов (8)
Похваставшись независимостью Белоруссии, Лукашенко поехал на переговоры в Сочи (16)
Отставной силовигарх Якунин готовится стать богатейшим немцем (6)
Экономическая и политическая ситуация в РФ глазами ЦРУшника (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: От Партии Дела и Максима Калашникова
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Осторожно, грабли!
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Закономерный парадокс правовой системы
Дмитрий Черный Дмитрий Черный: ПРАВДА.info - "Движенье" двадцать лет спустя...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss