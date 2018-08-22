"Саратовские авиалинии", лишившись лицензии, уволили семьсот работников

После того как у "Саратовских авиалиний" отозвали лицензию, из компании уволили 700 сотрудников. Об этом говорится в открытом письме коллектива авиакомпании в адрес губернатора региона Валерия Радаева, которое публикуют "Свободные новости".

"За три месяца на улице оказалось 700 человек, попали под сокращение высококвалифицированные и уникальные специалисты, большие профессионалы", - говорится в обращении. Под угрозой увольнения остаются еще 400 человек, в основном сотрудники аэропорта "Центральный", который также находится в собственности авиакомпании.

"Имеются основания полагать, что это произошло и по вашей вине в том числе. Вы не предприняли, по моему мнению, каких-либо значительных действий для того, чтобы сохранить предприятие, которым можно было гордиться по праву", - отмечается в письме.

Аннулирование в мае 2018 года сертификата эксплуатанта АО "Саратовские авиалинии" привело к полному отсутствию денежных средств, необходимых для нормального функционирования аэропорта Саратова, подчеркивается в документе.

"30 мая Губернатор Саратовской области, то есть вы, поручили подчиненным сохранить трудовой коллектив АО "Саратовские авиалинии" и обеспечить дальнейшую работу аэропортового комплекса. (...) Но оказалось, что это только слова, а не дела", - отмечают подписавшие обращение.

Если в кратчайшие сроки не будет принято решение по пересмотру тарифов на аэропортовую деятельность и по финансированию целевыми бюджетными денежными средствами (…) затрат компании, то АО "Саратовские авиалинии" не сможет обеспечить на должном уровне безопасность полетов, в том числе эксплуатацию взлетно-посадочной полосы, рулежек и перрона, подчеркивают автора письма.

"Складывается впечатление, что Губернатор Саратовской области - фигура лишь номинальная, которая самостоятельно не принимает никаких решений, покрывает своим молчанием бизнес-интересы третьих лиц и, видимо, до конца не осознает, что своим бездействием уже очень скоро оставит целый регион без авиасообщения", - подытожили подписанты.

В конце мая Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании "Саратовские авиалинии" в связи с тем, что перевозчик не устранил в срок нарушения в своей работе, отмеченные после катастрофы пассажирского самолета Ан-148 в феврале 2018 года.

На момент отзыва сертификата, в компании числилось около одной тысячи сотрудников, отмечает ТАСС.

Самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148 разбился 11 февраля через несколько минут после вылета из "Домодедово". Лайнер направлялся в Орск. Погибли все 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Отметим, что Саратов утратил сравнительно недавно и свой собственный авиазавод, в 2012 году, когда начинался предыдущий срок Путина. На его месте построили торговый центр. Да-да, как и в Сталинграде - на месте Сталинградского (Волгоградского) тракторного завода.

В 2009—2011 годах территория завода вместе с корпусами и оборудованием была распродана. На участке планировался магазин ИКЕА, который купил его за сумму около 900 млн руб.

Были снесены заводские корпуса, центральная проходная завода, склады, распродано или сдано в металлолом оборудование.

Фюзеляжи недостроенных самолётов порезаны и сданы в металлолом. Зато все российские авиакомпании покупают эйрбасы и боинги...

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